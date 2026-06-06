Rafael Leao hat sich in Portugals Testspiel gegen Chile am Samstag einen unnötigen und möglicherweise folgenschweren Aussetzer geleistet.
Sperre bei der WM? Portugal-Star leistet sich bei Eskalation in einem Testspiel bösen Aussetzer
Rafael Leao sieht nach Wischer gegen Gegenspieler die Rote Karte
Nach einem Handgemenge zwischen mehreren portugiesischen und chilenischen Spielern sah der Offensivspieler der AC Milan in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 die Rote Karte. Auch Chiles Verteidiger Ivan Roman (Atletico Mineiro) flog mit Rot vom Platz.
Ausgangspunkt für die beiden Platzverweise war ein zunächst eigentlich handelsüblicher Zweikampf zwischen Chiles Rechtsverteidiger Felipe Faundez und Portugals Joao Cancelo in der Nähe der Eckfahne. Der Chilene entschied das Duell für sich und schlug den Ball weg, stand danach aber nach Ansicht von Cancelo etwas zu energisch auf, weshalb der zuletzt von Al-Hilal an den FC Barcelona verliehene Außenverteidiger eine genervte Reaktion zeigte.
Es entwickelte sich eine Rudelbildung, an der sich auch die unmittelbar in der Nähe stehenden Leao und Roman beteiligten und ein Handgemenge entstehen ließen. Dabei schubsten sich Leao und Roman mehrfach gegenseitig, am Ende wischte der Portugiese dem Chilenen mit der Hand durchs Gesicht. Zahlreiche Akteure kamen daraufhin dazu und nach einigen Sekunden beruhigte sich die Szenerie wieder.
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Muss Portugal-Star jetzt eine Sperre für die WM fürchten?
Schiedsrichter Luca Zufferli aus Italien nahm sich etwas Bedenkzeit und schickte die beiden Streithähne Leao und Roman dann mit Rot vorzeitig in die Kabine. Auch Beschwichtigungsversuche von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, der auf den Unparteiischen einredete, halfen nichts mehr. Leao quittierte Zufferlis Entscheidung derweil mit einem süffisanten Lächeln und schlich von dannen.
Während sich die Chilenen ohnehin nicht für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert haben, könnte der Platzverweis für Leao mit Blick auf das Weltturnier im schlimmsten Fall bittere Konsequenzen haben. Zwar wird man für eine Rote Karte in Testspielen normalerweise nur für andere Test- und keine Pflichtspiele gesperrt. So hatte beispielsweise Bayern-Star Konrad Laimer, der bei Österreichs 1:0-Sieg gegen Tunesien Anfang der Woche für ein Handspiel als letzter Mann Rot gesehen hatte, für die WM nichts zu befürchten.
Doch die Art und Weise von Leaos Roter Karte könnte dem 26-Jährigen zum Verhängnis werden. Denn bei einem Platzverweis wegen einer Tätlichkeit wie in diesem Fall ist es durchaus möglich, dass die FIFA-Disziplinarkommission die fällige Sperre auch auf Partien eines offiziellen Wettbewerbs ausweitet. Sollte sich der Weltverband dazu entscheiden, könnte Leao also bei der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde mitunter zum Zuschauen gezwungen sein.
So drohte etwa auch Curacao-Stürmer Jürgen Locadia zwischenzeitlich, das Auftaktspiel des WM-Neulings gegen Deutschland am 14. Juni gesperrt zu verpassen, nachdem er im Testspiel gegen Schottland (1:4) Ende Mai wegen einer Tätlichkeit Rot gesehen hatte. Mittlerweile ist klar, dass Locadia gegen das DFB-Team auflaufen kann, da seine Sperre auf ein Spiel festgelegt wurde und er damit nur im abschließenden Test Curacaos gegen Aruba fehlen wird.
Galatasaray soll großes Interesse an Rafael Leao haben
Leao wird darauf hoffen, dass die FIFA in seinem Fall ebenso handelt und ihn nur für Portugals WM-Generalprobe gegen Nigeria am Mittwoch sperrt. Dann stünde Leao dem Mitfavoriten beim ersten Gruppenspiel gegen DR Kongo am 17. Juni wieder zur Verfügung. Weitere Vorrundengegner sind Usbekistan und Kolumbien.
Leao steht derweil nicht nur wegen der WM ein außergewöhnlicher Sommer bevor. Der Angreifer hatte vor kurzem nämlich angekündigt, Milan nach sieben Jahren verlassen zu wollen. "Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen", sagte Leao dem portugiesischen TV-Sender Sport TV.
Milan wäre wohl schon ab 50 Millionen Euro Ablöse zu einem Verkauf des Portugiesen bereit, dessen favorisiertes Ziel Manchester United sein soll. Großes Interesse meldet wohl auch Galatasaray an, während Leao im vergangenen Jahr auch beim FC Bayern München immer wieder gehandelt wurde. Der deutsche Meister ist bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler, hat sich dabei aber wohl auf Ismael Saibari von der PSV Eindhoven festgelegt.
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Mit Rafael Leao? Portugals Gruppenspiele bei der WM 2026
Datum
Anstoß (deutsche Zeit)
Spiel
Mittwoch, 17. Juni
19 Uhr
Portugal vs. DR Kongo
Dienstag, 23. Juni
19 Uhr
Portugal vs. Usbekistan
Sonntag, 28. Juni
1.30 Uhr
Portugal vs. Kolumbien