Sperre bei der WM? Portugal-Star leistet sich bei Eskalation in einem Testspiel bösen Aussetzer

Schiedsrichter Luca Zufferli aus Italien nahm sich etwas Bedenkzeit und schickte die beiden Streithähne Leao und Roman dann mit Rot vorzeitig in die Kabine. Auch Beschwichtigungsversuche von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, der auf den Unparteiischen einredete, halfen nichts mehr. Leao quittierte Zufferlis Entscheidung derweil mit einem süffisanten Lächeln und schlich von dannen.

Während sich die Chilenen ohnehin nicht für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert haben, könnte der Platzverweis für Leao mit Blick auf das Weltturnier im schlimmsten Fall bittere Konsequenzen haben. Zwar wird man für eine Rote Karte in Testspielen normalerweise nur für andere Test- und keine Pflichtspiele gesperrt. So hatte beispielsweise Bayern-Star Konrad Laimer, der bei Österreichs 1:0-Sieg gegen Tunesien Anfang der Woche für ein Handspiel als letzter Mann Rot gesehen hatte, für die WM nichts zu befürchten.

Doch die Art und Weise von Leaos Roter Karte könnte dem 26-Jährigen zum Verhängnis werden. Denn bei einem Platzverweis wegen einer Tätlichkeit wie in diesem Fall ist es durchaus möglich, dass die FIFA-Disziplinarkommission die fällige Sperre auch auf Partien eines offiziellen Wettbewerbs ausweitet. Sollte sich der Weltverband dazu entscheiden, könnte Leao also bei der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde mitunter zum Zuschauen gezwungen sein.

So drohte etwa auch Curacao-Stürmer Jürgen Locadia zwischenzeitlich, das Auftaktspiel des WM-Neulings gegen Deutschland am 14. Juni gesperrt zu verpassen, nachdem er im Testspiel gegen Schottland (1:4) Ende Mai wegen einer Tätlichkeit Rot gesehen hatte. Mittlerweile ist klar, dass Locadia gegen das DFB-Team auflaufen kann, da seine Sperre auf ein Spiel festgelegt wurde und er damit nur im abschließenden Test Curacaos gegen Aruba fehlen wird.