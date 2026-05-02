Paris Saint-Germain will sich im Sommer offenbar auf der Stürmerposition verstärken. Auf der Kandidatenliste soll auch Harry Kane vom FC Bayern München stehen. Wie im Bild-Podcast "Bayern-Insider" enthüllt wurde, soll der Engländer weit oben auf dem Wunschzettel von Paris Saint-Germain stehen.
Spekulationen über Transferhammer um Harry Kane! Ausgerechnet dieser Topklub soll scharf auf den Stürmer des FC Bayern München sein
PSG arbeitet offenbar an "Superstürmer-Transfer
Demnach habe Fußballchef Christian Falk aus dem Umfeld des Vereins erfahren, dass PSG auf einen "Superstürmer-Transfer" sparen würde. Und so viele große Namen stehen schließlich nicht zur Auswahl, die für einen Wechsel in die französische Hauptstadt infrage kommen würden.
Kanes Arbeitspapier in München läuft hingegen 2027 aus. Nach aktuellem Stand geht der Torjäger zur neuen Saison in sein letztes Vertragsjahr. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass er den deutschen Rekordmeister verlassen wird. Auch nicht, wenn PSG mit dem "ganz großen Geld" locken würde, wie Falk anmerkte. Vielmehr gilt eine Ausdehnung seines Kontrakts als sehr wahrscheinlich.
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Kane: Vertragsverlängerung beim FC Bayern wahrscheinlich
Die Verantwortlichen der Bayern zeigten sich zuletzt zuversichtlich, dass eine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit erzielt wird. "Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich -so ist das besprochen - irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen", erklärte Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in unlängst gegenüber t-online und betonte: "Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern."
Auch Sportvorstand Max Eberl kündigte außerdem Gespräche mit der Kane-Seite an, die in den kommenden Wochen stattfinden sollen. "Kalle hat es gesagt, aber das ist die Stimme des Vereins. Das ist mit Harry so besprochen. Vor der WM setzen wir uns hin und versuchen, etwas zusammen zu konstruieren", sagte er am Rande der Reise des FC Bayern nach Paris zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League.
Kane selbst stellte in der jüngeren Vergangenheit mehrfach klar, dass er sich in München sehr wohlfühlt. Damit scheint auch eine baldige Rückkehr in die Premier League zunächst kein Thema zu sein, über die immer wieder spekuliert worden war. Allen voran mit der Begründung, dass Kane noch den Torrekord von Alan Shearer brechen könnte. Die Stürmerlegende führt die Bestenliste auf der Insel mit 260 Treffern an, Kane liegt mit 47 Toren weniger auf dem Konto auf Platz zwei.
Kane bildet torgefährlichstes Trio in Europa mit Olise und Diaz
Im Sommer 2023 war Kane für kolportierte 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt und erzielte seither 138 Tore in 141 Spielen. In dieser Spielzeit kommt der 32-Jährige auf 54 Treffer sowie sieben Assist. Gemeinsam mit Michael Olise und Luis Diaz bildet er das aktuell gefährlichste Offensiv-Trio Europas.
Auch bei der spektakulären 4:5-Niederlage im Hinspiel bei PSG hatte sich "OKD" in Torlaune präsentiert und die Schallmauer von 100 Treffern im Verbund getroffen. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch.
Statistiken von Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz in dieser Saison
Statistik Harry Kane Michael Olise Luis Diaz Spiele 46 47 46 Tore 54 20 26 Assists 7 29 21
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.