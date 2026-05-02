Spekulationen über Transferhammer um Harry Kane! Ausgerechnet dieser Topklub soll scharf auf den Stürmer des FC Bayern München sein

Die Verantwortlichen der Bayern zeigten sich zuletzt zuversichtlich, dass eine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit erzielt wird. "Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich -so ist das besprochen - irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen", erklärte Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in unlängst gegenüber t-online und betonte: "Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern."

Auch Sportvorstand Max Eberl kündigte außerdem Gespräche mit der Kane-Seite an, die in den kommenden Wochen stattfinden sollen. "Kalle hat es gesagt, aber das ist die Stimme des Vereins. Das ist mit Harry so besprochen. Vor der WM setzen wir uns hin und versuchen, etwas zusammen zu konstruieren", sagte er am Rande der Reise des FC Bayern nach Paris zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League.

Kane selbst stellte in der jüngeren Vergangenheit mehrfach klar, dass er sich in München sehr wohlfühlt. Damit scheint auch eine baldige Rückkehr in die Premier League zunächst kein Thema zu sein, über die immer wieder spekuliert worden war. Allen voran mit der Begründung, dass Kane noch den Torrekord von Alan Shearer brechen könnte. Die Stürmerlegende führt die Bestenliste auf der Insel mit 260 Treffern an, Kane liegt mit 47 Toren weniger auf dem Konto auf Platz zwei.