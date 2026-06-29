Der FC Chelsea drückt auf dem Transfermarkt aufs Tempo, kassiert im Poker um Granit Xhaka jedoch eine herbe Abfuhr. Nach Informationen von The Athletic hat AFC Sunderland ein erstes Angebot der Blues in Höhe von umgerechnet 9,3 Millionen Euro für den 33-jährigen Mittelfeldstrategen abgelehnt.
Spektakulärer Wechsel muss sich gedulden! FC Chelsea blitzt wohl mit Millionen-Offerte für ehemaligen Leverkusener ab
Die Verantwortlichen der Black Cats gehen dabei wohl auf Konfrontationskurs mit den Londonern. Laut des Berichts sollen sie Xhaka gar für unverkäuflich erklärt haben. An der Stamford Bridge herrscht derweil eine andere Sichtweise auf die Verhandlungsbasis: Chelsea halte die gebotene Summe dagegen für fair und wolle vorerst nicht nachbessern.
Klar ist jedoch, dass die Londoner den Schweizer Nationalspieler unbedingt an die Themse lotsen wollen. Mit dem Mittelfeldspieler selbst sind sich die Londoner schon einig, hieß es erst kürzlich.
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Alonso plant Wiedervereinigung mit Xhaka
Damit käme es in London zur Wiedervereinigung zweier Säulen der Sensationsmeisterschaft 2024 von Bayer Leverkusen: hier Trainer Xabi Alonso, dort Spielmacher und Taktgeber Xhaka. In Leverkusen hatte Xhaka neben Spielern wie Florian Wirtz und Jonathan Tah unter Alonso in der Saison 2023/24 das Double gewonnen und mit dem erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft ohne Saisonniederlage Bundesligageschichte geschrieben.
Dass die Blues unbedingt den Routinier verpflichten wollen, liegt an der neuen sportlichen Führung. Zur kommenden Saison übernimmt Alonso Chelsea, das in der vergangenen Spielzeit ohne Titel blieb und die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasste. Wie Xhaka verließ auch der baskische Coach Leverkusen im vergangenen Sommer, um bei seinem Ex-Klub Real Madrid anzuheuern, wurde dort jedoch nach nur 34 Pflichtspielen im Januar entlassen.
Sunderland qualifizierte sich für die Europa League
Nun soll das eingespielte Duo den Spitzenklub wieder in die Spur führen. Xhaka hatte seine sportliche Klasse zuletzt bei Sunderland eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er war unumstrittener Stammspieler und Leader beim Aufsteiger in die Premier League, der nicht zuletzt dank des Schweizers die Klasse souverän hielt und gar als Siebter in die Europa League einzog.
Der defensive Mittelfeldspieler befindet sich auch weiterhin in einer blendenden Verfassung. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko stand Xhaka für die Schweiz in allen drei Vorrundenpartien über 90 Minuten auf dem Feld, beim 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina erzielte er per Strafstoß ein Tor.
Die Eidgenossen gewannen ihre Gruppe vor Co-Gastgeber Kanada. Der Gegner der Schweizer im Sechzehntelfinale wird am Freitag Algerien sein.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.