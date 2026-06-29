Spektakulärer Wechsel muss sich gedulden! FC Chelsea blitzt wohl mit Millionen-Offerte für ehemaligen Leverkusener ab

Die Verantwortlichen der Black Cats gehen dabei wohl auf Konfrontationskurs mit den Londonern. Laut des Berichts sollen sie Xhaka gar für unverkäuflich erklärt haben. An der Stamford Bridge herrscht derweil eine andere Sichtweise auf die Verhandlungsbasis: Chelsea halte die gebotene Summe dagegen für fair und wolle vorerst nicht nachbessern.

Klar ist jedoch, dass die Londoner den Schweizer Nationalspieler unbedingt an die Themse lotsen wollen. Mit dem Mittelfeldspieler selbst sind sich die Londoner schon einig, hieß es erst kürzlich.