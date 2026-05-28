Spektakulärer Tauschdeal? Der FC Bayern schielt angeblich auf einen brasilianischen Nationalspieler

Demnach steht Juve durch das Verpassen der Qualifikation für die Champions League unter Verkaufsdruck und könnte den Brasilianer abgeben, obwohl der unangefochtener Stammspieler in der abgelaufenen Saison war.

Für Juve wären die Bayern angeblich ein idealer Geschäftspartner bei einem Bremer-Abgang, denn die Münchner könnten im Gegenzug mit Min-Jae Kim (29) eine günstigere Alternative bieten, die ebenfalls in der Innenverteidigung spielt. Der Südkoreaner spielte bereits bei Napoli unter dem aktuellen Juve-Trainer Luciano Spalletti (67).