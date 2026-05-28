Der FC Bayern München ist angeblich an Abwehrspieler Gleison Bremer (29) von Juventus Turin interessiert. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport.
Spektakulärer Tauschdeal? Der FC Bayern schielt angeblich auf einen brasilianischen Nationalspieler
Demnach steht Juve durch das Verpassen der Qualifikation für die Champions League unter Verkaufsdruck und könnte den Brasilianer abgeben, obwohl der unangefochtener Stammspieler in der abgelaufenen Saison war.
Für Juve wären die Bayern angeblich ein idealer Geschäftspartner bei einem Bremer-Abgang, denn die Münchner könnten im Gegenzug mit Min-Jae Kim (29) eine günstigere Alternative bieten, die ebenfalls in der Innenverteidigung spielt. Der Südkoreaner spielte bereits bei Napoli unter dem aktuellen Juve-Trainer Luciano Spalletti (67).
- AFP
Bremer nimmt mit Brasilien an der WM teil
Um den Ausgleichsbetrag, der aus München nach Turin fließen müsste, noch einmal zu erhöhen, hoffen die Turiner dem Bericht zufolge darauf, dass Bremer mit Brasilien eine überzeugende Weltmeisterschaft in Nordamerika spielt, damit sein Marktwert noch einmal steigt.
Bremer absolvierte in der vergangenen Saison 26 Serie-A-Duelle für Juve, in denen er vier Tore beisteuerte.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro