Goal.com
LiveTickets
Bremer Brazil 2024Getty Images
Daniel Buse

Spektakulärer Tauschdeal? Der FC Bayern schielt angeblich auf einen brasilianischen Nationalspieler

Bundesliga
Transfers
Bayern München
Juventus FC
Italien Serie A
M. Kim
G. Bremer

In der Abwehr des deutschen Rekordmeisters könnte sich im Sommer noch etwas tun. Diesmal gibt es Gerüchte um ein Interesse an einem Star von Juventus.

Der FC Bayern München ist angeblich an Abwehrspieler Gleison Bremer (29) von Juventus Turin interessiert. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport.

  • Demnach steht Juve durch das Verpassen der Qualifikation für die Champions League unter Verkaufsdruck und könnte den Brasilianer abgeben, obwohl der unangefochtener Stammspieler in der abgelaufenen Saison war.

    Für Juve wären die Bayern angeblich ein idealer Geschäftspartner bei einem Bremer-Abgang, denn die Münchner könnten im Gegenzug mit Min-Jae Kim (29) eine günstigere Alternative bieten, die ebenfalls in der Innenverteidigung spielt. Der Südkoreaner spielte bereits bei Napoli unter dem aktuellen Juve-Trainer Luciano Spalletti (67).

    • Werbung
  • Galatasaray-vs-Juventus-Champions-League-2025-26-KO-play-offs-1sAFP

    Bremer nimmt mit Brasilien an der WM teil

    Um den Ausgleichsbetrag, der aus München nach Turin fließen müsste, noch einmal zu erhöhen, hoffen die Turiner dem Bericht zufolge darauf, dass Bremer mit Brasilien eine überzeugende Weltmeisterschaft in Nordamerika spielt, damit sein Marktwert noch einmal steigt.

    Bremer absolvierte in der vergangenen Saison 26 Serie-A-Duelle für Juve, in denen er vier Tore beisteuerte.

  • Die Rekordtransfers des FC Bayern

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Harry KaneAngriffTottenham Hotspur202395 Millionen Euro
    Lucas HernandezAbwehrAtletico Madrid201980 Millionen Euro
    Luis DiazAngriffFC Liverpool202570 Millionen Euro
    Matthijs de LigtAbwehrJuventus202267 Millionen Euro
    Michael OliseAngriffCrystal Palace202453 Millionen Euro