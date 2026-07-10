Demnach handelt es sich um Roony Bardghji, Hector Fort und Marc Casado. Sollte Barca nicht in der Lage sein, den von den Dortmundern geforderten Transferbetrag zu zahlen, könnte ein Spieler des Trios in den Deal integriert werden.

Ein erstes Angebot des FC Barcelona habe laut Skybei nur 20 Millionen Euro gelegen, während der BVB mindestens das Doppelte für Adeyemi haben wolle. Da die beiden Klubs derart weit bei ihren Preisvorstellungen auseinanderliegen, sei es durchaus eine Option, dass ein Barca-Spieler im Gegenzug nach Dortmund wechselt.