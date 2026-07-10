Borussia Dortmund hat dem FC Barcelona angeblich die Namen dreier Spieler genannt, die man im Rahmen eines möglichen Verkaufs von Karim Adeyemi an die Katalanen interessant findet. Das berichtet der spanische Transferexperte Gerard Romero.
Spektakulärer Tausch mit Karim Adeyemi? BVB hat wohl drei Spieler des FC Barcelona im Visier
BVB und Adeyemi bei einer möglichen Verlängerung weit voneinander entfernt
Demnach handelt es sich um Roony Bardghji, Hector Fort und Marc Casado. Sollte Barca nicht in der Lage sein, den von den Dortmundern geforderten Transferbetrag zu zahlen, könnte ein Spieler des Trios in den Deal integriert werden.
Ein erstes Angebot des FC Barcelona habe laut Skybei nur 20 Millionen Euro gelegen, während der BVB mindestens das Doppelte für Adeyemi haben wolle. Da die beiden Klubs derart weit bei ihren Preisvorstellungen auseinanderliegen, sei es durchaus eine Option, dass ein Barca-Spieler im Gegenzug nach Dortmund wechselt.
- Getty Images
Adeyemi-Deal: BVB hat wohl Casado, Bardghji und Fort im Visier
Adeyemi fordert angeblich für eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags eine satte Gehaltserhöhung sowie eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Bislang ist eine Einigung mit dem Flügelspieler für den BVB in weiter Ferne, sodass ein Sommerverkauf an einen interessierten Klub aktuell die favorisierte Lösung der Dortmunder sein soll.
In der Rückrunde der vergangenen Saison schwächelte Adeyemi und verlor seinen Stammplatz bei Trainer Niko Kovac. Die vom BVB ins Auge gefassten Barca-Spieler sind ebenfalls keine Stammkräfte: Marc Casado kam in der abgelaufenen Spielzeit auf nicht einmal 1000 Spielminuten in LaLiga. Roony Bardghji stand in der Meisterschaft nur siebenmal in der Startelf, genau wie Hector Fort, der lange mit einer Schulterverletzung ausfiel.
Die Saison 2025/26 von Karim Adeyemi beim BVB:
Spiele:
39
Einsatzminuten:
1836
Tore:
10
Assists:
6
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.