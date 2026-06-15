Spektakuläre Wende in der Trainersuche! AC Mailand sorgt offenbar für eine dicke Überraschung

Zuvor hatte die Gazzetta dello Sport berichtet, dass sich Glasner und Milan bereits auf einen Zweijahresvertrag geeinigt hätten. Anschließend verwies Transferjournalist Fabrizio Romano dies jedoch ins Reich der Fabeln, brachte mit Amorim und Jaissle zwei neue Kandidaten ins Spiel und berichtete, dass Glasner "an Boden verloren" habe.

Dies führte nun offenbar zu Amorims Anstellung, die seinem Ex-Klub Manchester United eine Menge Geld einsparen könnte. Denn dem Portugiese und seinem Trainerteam soll noch ein Teil der 18 Millionen Euro schweren Abfindung nach der Entlassung im Januar zustehen. Diese Summe soll sich nach ESPN-Angaben nun verringern, sollte Amorim bei Milan unterschreiben.

Die Red Devils hatten Amorim als Nachfolger von Erik ten Hag im November 2024 während der Saison von Sporting Lissabon verpflichtet. Obwohl die Erfolge ausblieben, United unter Amorim in der Saison 2024/25 auf einem desaströsen 15. Platz landete und zudem das Europa-League-Finale gegen Tottenham verlor, durfte der 41-Jährige weitermachen. Im Januar war nach zwei sieglosen Spielen gegen Leeds und Wolverhampton dann aber Schluss. An Amorims Stelle übernahm Michael Carrick und führte die Red Devils letztlich zurück in die Champions League.