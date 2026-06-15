Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, werde Ruben Amorim einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben und soll jährlich 3,5 Millionen Euro netto kassieren. Amorim habe sich demnach gegen Matthias Jaissle (Al Ahli) und Oliver Glasner (zuletzt Crystal Palace) durchgesetzt.
Spektakuläre Wende in der Trainersuche! AC Mailand sorgt offenbar für eine dicke Überraschung
Amorim-Wechsel zu Milan würde Manchester United wohl viel Geld sparen
Zuvor hatte die Gazzetta dello Sport berichtet, dass sich Glasner und Milan bereits auf einen Zweijahresvertrag geeinigt hätten. Anschließend verwies Transferjournalist Fabrizio Romano dies jedoch ins Reich der Fabeln, brachte mit Amorim und Jaissle zwei neue Kandidaten ins Spiel und berichtete, dass Glasner "an Boden verloren" habe.
Dies führte nun offenbar zu Amorims Anstellung, die seinem Ex-Klub Manchester United eine Menge Geld einsparen könnte. Denn dem Portugiese und seinem Trainerteam soll noch ein Teil der 18 Millionen Euro schweren Abfindung nach der Entlassung im Januar zustehen. Diese Summe soll sich nach ESPN-Angaben nun verringern, sollte Amorim bei Milan unterschreiben.
Die Red Devils hatten Amorim als Nachfolger von Erik ten Hag im November 2024 während der Saison von Sporting Lissabon verpflichtet. Obwohl die Erfolge ausblieben, United unter Amorim in der Saison 2024/25 auf einem desaströsen 15. Platz landete und zudem das Europa-League-Finale gegen Tottenham verlor, durfte der 41-Jährige weitermachen. Im Januar war nach zwei sieglosen Spielen gegen Leeds und Wolverhampton dann aber Schluss. An Amorims Stelle übernahm Michael Carrick und führte die Red Devils letztlich zurück in die Champions League.
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AC Milan: Kommt auch Markus Krösche nach der Amorim-Verpflichtung?
Nun soll Amorim also mit Milan erneut einen erfolgsverwöhnten, aber kriselnden Top-Klub wieder auf Kurs bringen. Die Rossoneri hatten am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison trotz bester Ausgangslage die Champions-League-Qualifikation verspielt. Anschließend folgte ein personeller Kahlschlag: Neben Cheftrainer Massimiliano Allegri wurde auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare sowie dem Technischen Direktor Geoffrey Moncada die Tür gezeigt.
Bereits seit einigen Wochen ist Milan also nicht nur auf der Suche nach einem neuen Trainer, sondern fahndet auch nach einem neuen starken Mann in der sportlichen Führung. Nachdem Ralf Rangnick den Rossoneri abgesagt hat, soll Markus Krösche von Eintracht Frankfurt der neue Wunschkandidat sein. Allerdings fordere die SGE laut calciomercato im Falle eines Wechsels in diesem Sommer eine Summe zwischen 7,5 und 10 Millionen Euro.