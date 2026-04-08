Spektakuläre Transferpläne des FC Bayern: Verkaufskandidaten soll bis zu 80 Millionen Euro einbringen

Die sollen in erster Linie über Verkäufe generiert werden. Der deutsche Rekordmeister hoffe demnach darauf, dass die abstiegsbedrohten Spurs bei dem noch verliehenen Joao Palhinha im Falle eines Klassenerhalts die Kaufoption in Höhe von kolportierten 30 Millionen Euro ziehen werden. Laut Sky geht die Tendenz durchaus dahin, überzeugte Palhinha doch besonders in der ersten Phase der Spielzeit und trat sogar als Torschütze hervor.

Auch der aktuell an die AS Roma verliehene Bryan Zaragoza soll den Münchnern noch Geld einbringen, doch dieser Fall könnte sich als etwas komplizierter gestalten. Zaragozas Leihvertrag mit Celta Vigo war im Februar aufgelöst worden, anschließend zog der Spanier für eine Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro weiter nach Rom.

Die Giallorossi sollen dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht haben, wenn Zaragoza 50 Prozent der möglichen Spielminuten bis Saisonende absolviert und die Roma sich für die Champions oder Europa League qualifiziert. Letzteres ist aktuell wesentlich wahrscheinlicher. Die Roma rangiert derzeit auf Platz sechs, hat aber auf die Champions-League-Ränge schon vier Punkte Rückstand.

Zaragoza spielt jedoch mittlerweile nach drei guten Auftritten und ersten Startelfmandaten gar keine Rolle mehr. In der Serie A saß der 24-Jährige nun schon viermal in Folge über 90 Minuten auf der Bank. Fraglich, ob die Roma tatsächlich im Sommer zuschlagen wird.