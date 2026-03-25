Seit seinem frühen Aus bei Real Madrid steht Xabi Alonso weiterhin ohne Job da. Kehrt er nun an eine alte Wirkungsstätte zurück?
Spektakuläre Rückkehr von Xabi Alonso nimmt Formen an: Tage von Arne Slot beim FC Liverpool wohl gezählt
Unter bestimmten Bedingungen: Xabi Alonso "bereit" für Liverpool
Wie die Sport Bild berichtet, sei der Spanier der aktuell heißeste Kandidat auf ein Engagement beim FC Liverpool. Die Reds denken angeblich intensiv über eine Trennung von Trainer Arne Slot nach.
Dem Bericht zufolge sei Alonso "bereit" für eine Rückkehr zu den Reds, für die er einst fünf Jahre selbst gespielt und in der Saison 2004/05 sogar die Champions League gewonnen hatte. Allerdings stelle der 44-Jährige bestimmte Bedingungen.
Demnach habe Alonso Lehren aus seinem krachenden - und für einige zu frühe - Scheitern bei den Königlichen gezogen, wonach er zu viele Kompromisse eingegangen sei und nach etwas mehr als fünf Monaten schon wieder seinen Hut nehmen musste. Deshalb wolle Alonso - anders als in Madrid - ein Mitspracherecht bei Transfers haben. Zudem bewerte er den vorzeitigen Einstieg während der Klub-WM im vergangenen Sommer als Fehler, weshalb eine sofortige Übernahme kein Thema für ihn sei.
Alonso sei außerdem darauf bedacht, einen glatten Übergang zu haben und erst zur neuen Saison zu übernehmen, sollten die Tage von Slot tatsächlich gezählt sein. Bereits im Januar hatte es etwaige Gerüchte gegeben, dass Liverpool über Alonso nachdenken würde. Anfang des Jahres hatten die Reds tief in der Krise gesteckt, doch auch aktuell läuft es wieder mehr als schleppend.
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Arne Slots Tage beim FC Liverpool offenbar gezählt
Einzig der schwächelnden Konkurrenz ist es zu verdanken, dass die Qualifikation für die Champions League über die Premier League noch möglich ist. Zwei der vergangenen drei Spiele gingen verloren, gegen Krisen-Klub Tottenham Hotspur sprang indes lediglich ein 1:1 heraus. Daher steht aktuell der fünfte Platz zu Buche, mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Aston Villa. Mit einem Triumph in der Champions League könnte das Ticket ebenfalls gelöst werden, im Viertelfinale wartet zunächst aber Titelverteidiger PSG.
Die jüngste Niederlage gegen Brighton & Hove Albion - und zugleich zehnte dieser Premier-League-Saison - habe Slots Aus im Sommer sogar schon besiegelt, will die Sport Bild erfahren haben.
Xabi Alonso hätte schon vor seinem Real-Wechsel Trainer in Liverpool werden können
Nach seinen großen Erfolgen mit Bayer Leverkusen war bereits klar, dass Alonso gerne für einen seiner Ex-Klubs arbeiten würde. Da Liverpool mit Slot gerade Meister geworden und der FC Bayern München mehr als zufrieden mit Vincent Kompany war (und ist), fiel die Wahl nach der Trennung von Carlo Ancelotti letztlich wenig überraschend auf Real.
Im Jahr zuvor, nach der historischen Double-Saison mit der Werkself, sagte er dem Vernehmen nach noch sowohl dem FCB als auch LFC ab.
Xabi Alonso: Statistiken als Trainer von Leverkusen und Real Madird
Statistik Bayer Leverkusen Real Madrid Spiele 140 34 Siege 89 24 Remis 32 4 Niederlagen 19 6 Punkteschnitt 2,14 2,24