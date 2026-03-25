Spektakuläre Rückkehr von Xabi Alonso nimmt Formen an: Tage von Arne Slot beim FC Liverpool wohl gezählt

Wie die Sport Bild berichtet, sei der Spanier der aktuell heißeste Kandidat auf ein Engagement beim FC Liverpool. Die Reds denken angeblich intensiv über eine Trennung von Trainer Arne Slot nach.

Dem Bericht zufolge sei Alonso "bereit" für eine Rückkehr zu den Reds, für die er einst fünf Jahre selbst gespielt und in der Saison 2004/05 sogar die Champions League gewonnen hatte. Allerdings stelle der 44-Jährige bestimmte Bedingungen.

Demnach habe Alonso Lehren aus seinem krachenden - und für einige zu frühe - Scheitern bei den Königlichen gezogen, wonach er zu viele Kompromisse eingegangen sei und nach etwas mehr als fünf Monaten schon wieder seinen Hut nehmen musste. Deshalb wolle Alonso - anders als in Madrid - ein Mitspracherecht bei Transfers haben. Zudem bewerte er den vorzeitigen Einstieg während der Klub-WM im vergangenen Sommer als Fehler, weshalb eine sofortige Übernahme kein Thema für ihn sei.

Alonso sei außerdem darauf bedacht, einen glatten Übergang zu haben und erst zur neuen Saison zu übernehmen, sollten die Tage von Slot tatsächlich gezählt sein. Bereits im Januar hatte es etwaige Gerüchte gegeben, dass Liverpool über Alonso nachdenken würde. Anfang des Jahres hatten die Reds tief in der Krise gesteckt, doch auch aktuell läuft es wieder mehr als schleppend.