Spektakuläre Rückkehr nach Deutschland? Spitzenklub aus der Bundesliga will wohl Ex-Eintracht-Star Randal Kolo Muani
Foot Mercato schreibt, dass der anvisierte dauerhafte Transfer des Franzosen zu Juventus wackele und mehrere Klubs diese Lage ausnutzen könnten. Dazu zähle auch der BVB, der ein Auge auf Kolo Muani geworfen habe.
Der Angreifer verbrachte die Rückserie der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis bei Juve. Mit zehn Toren in 22 Partien hinterließ er einen ordentlichen Eindruck. Angeblich will er gerne in Turin bleiben, und auch die Bianconeri sind nicht abgeneigt. PSG wollte dem Spieler eigentlich entgegenkommen und den Wunsch nach einem Wechsel zum Rekordmeister der Serie A ermöglichen.
Allerdings ruft Paris wohl 40 Millionen Euro Ablöse auf. Angesichts dieser Forderung und der mangelnden Bereitschaft Juves, dies zu zahlen, sei der Transfer in Gefahr. Bei den PSG-Verantwortlichen sei "allmählich die Geduld am Ende". Im Gespräch war zwischenzeitlich das Modell einer Kaufoption mit anschließender Kaufpflicht.
Neben Borussia Dortmund werden als potenzielle Nutznießer dieser Situation auch die beiden englischen Erstligisten Aston Villa und Crystal Palace genannt.
- Getty Images
PSG zahlte 95 Millionen Euro Ablöse für Randal Kolo Muani
Beim BVB könnte sich im Sommer in der Offensive durchaus noch etwas tun. Der Vertrag von Außenstürmer Karim Adeyemi (24) läuft 2027 aus, die Verhandlungen wegen einer Verlängerung stocken. Sollte sich das nicht ändern, könnte es auf einen Verkauf des ehemaligen Salzburgers noch in der laufenden Transferperiode hinauslaufen.
Dazu halten sich hartnäckig Wechselgerüchte um Torjäger Serhou Guirassy (30), der seit Wochen mit einem Abschied gen Süper Lig zu Fenerbahce in Verbindung gebracht wird und der dank einer Ausstiegsklausel wechseln könnte. Als möglicher Kandidat für den Angriff der Elf von Niko Kovac (54) galt in den vergangenen Wochen vor allem Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim.
Kolo Muani kennt sich im deutschen Oberhaus bestens aus. Nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt 2022 stürmte er ein Jahr lang für die Hessen und erzielte in 36 Ligaspielen 16 Tore. Anschließend wechselte er unter erheblichen Nebengeräuschen für die SGE-Rekordsumme von 95 Millionen Euro zu PSG. Im Starensemble von Cheftrainer Luis Enrique (56) erfüllte der vielseitig einsetzbare Angreifer die hohen Erwartungen jedoch nicht und verpasste es, sich einen Stammplatz zu erkämpfen.
Im Januar 2025 ging es per Leihe zu Juve, in der Vorsaison spielte er wenig erfolgreich auf Leihbasis für Tottenham Hotspur. Kolo Muanis Vertrag in Paris läuft noch bis 2028. Er gilt als klarer Verkaufskandidat.
Die Rekordverkäufe von Eintracht Frankfurt
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Randal Kolo Muani Angriff PSG 2023 95 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff FC Liverpool 2025 95 Millionen Euro Omar Marmoush Angriff Manchester City 2025 75 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Real Madrid 2019 63 Millionen Euro Sebastien Haller Angriff West Ham United 2019 50 Millionen Euro
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.