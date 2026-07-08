Spektakuläre Rückkehr nach Deutschland? Spitzenklub aus der Bundesliga will wohl Ex-Eintracht-Star Randal Kolo Muani

Foot Mercato schreibt, dass der anvisierte dauerhafte Transfer des Franzosen zu Juventus wackele und mehrere Klubs diese Lage ausnutzen könnten. Dazu zähle auch der BVB, der ein Auge auf Kolo Muani geworfen habe.

Der Angreifer verbrachte die Rückserie der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis bei Juve. Mit zehn Toren in 22 Partien hinterließ er einen ordentlichen Eindruck. Angeblich will er gerne in Turin bleiben, und auch die Bianconeri sind nicht abgeneigt. PSG wollte dem Spieler eigentlich entgegenkommen und den Wunsch nach einem Wechsel zum Rekordmeister der Serie A ermöglichen.

Allerdings ruft Paris wohl 40 Millionen Euro Ablöse auf. Angesichts dieser Forderung und der mangelnden Bereitschaft Juves, dies zu zahlen, sei der Transfer in Gefahr. Bei den PSG-Verantwortlichen sei "allmählich die Geduld am Ende". Im Gespräch war zwischenzeitlich das Modell einer Kaufoption mit anschließender Kaufpflicht.

Neben Borussia Dortmund werden als potenzielle Nutznießer dieser Situation auch die beiden englischen Erstligisten Aston Villa und Crystal Palace genannt.