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Spektakuläre Kehrtwende? Said El Mala könnte für eine riesige Überraschung sorgen

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S. El Mala

Sorgt El Mala schon bald für eine riesige Überraschung? Es scheint sich eine Wendung anzubahnen.

Bei Said El Mala vom 1. FC Köln verdichten sich offenbar die Anzeichen über eine spektakuläre Kehrtwende. Wie der kicker erfahren haben will, sei der Bundesliga bei einem lukrativen Angebot für den Ausnahmekönner zwar weiterhin gesprächsbereit. Allerdings bestehe inzwischen auch wieder die Möglichkeit auf einen Verbleib.