Bei Said El Mala vom 1. FC Köln verdichten sich offenbar die Anzeichen über eine spektakuläre Kehrtwende. Wie der kicker erfahren haben will, sei der Bundesliga bei einem lukrativen Angebot für den Ausnahmekönner zwar weiterhin gesprächsbereit. Allerdings bestehe inzwischen auch wieder die Möglichkeit auf einen Verbleib.
Spektakuläre Kehrtwende? Said El Mala könnte für eine riesige Überraschung sorgen
Bleibt El Mala jetzt doch beim 1. FC Köln?
Demnach würde sich der Effzeh mit dem zuletzt nicht unbedingt zu erwarteten Szenario inzwischen wieder ernsthaft beschäftigen. Auch Sport1 hatte jüngst von einer möglichen Rolle rückwärts El Malas spekuliert. Denn eine neue Offerte, die den Preisvorstellungen der Geißböcke und den sportlichen Ambitionen des Spielers entsprechen würde, sei derzeit nicht in Sicht.
Unlängst soll der FC Brentford das geforderte Gesamtpaket in Höhe von 50 Millionen Euro für den 19-Jährigen geboten haben. Trotz der angeblichen Einigung zwischen allen Parteien sei es auf der Spielerseite allerdings zu einem Umdenken gekommen, wonach El Malas Mutter - inzwischen federführende Beraterin des Bundesliga-Senkrechtstarters - den Deal platzen ließ. Ihr soll es nach Informationen der Bild-Zeitung an Überzeugung gefehlt haben, dass der Premier-League-Klub der richtige Schritt für ihren Filius gewesen sei. Nach dem geplatzten Deal habe bei der FC-Führung laut Express anschließend "Fassungslosigkeit" geherrscht.
El Mala müsste bei Verbleib auf viel Gehalt verzichten
Gerüchten aus der englischen Presselandschaft zufolge sollen zwar auch die Schwergewichte FC Liverpool, Arsenal und die beiden Manchester-Klubs ein Auge auf El Mala geworfen haben. Bei den Premier-League-Topklubs stünde er jedoch nicht sonderlich weit oben auf deren Transferliste. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga scheint ob des Kostenpunkts ebenfalls unwahrscheinlich zu sein. Sowohl dem FC Bayern München als auch BVB war in der jüngeren Vergangenheit Interesse nachgesagt worden.
El Mala ist derweil noch bis 2030 an Köln gebunden. Bei einem Verbleib würde er aber in jedem Fall deutlich weniger verdienen als bei einem potenziellen Wechsel auf die Insel. Brentford soll ihn mit einem Jahresgehalt von mehr als vier Millionen Euro gelockt haben.
Für die Kölner wäre ein Verbleib El Malas indes nicht weniger als ein Coup. Mit 18 Torbeteiligungen in 34 Partien, mit unter als Einwechselspieler, hatte er in der abgelaufenen Spielzeit maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt des Bundesliga-Aufsteigers. Dementsprechend hatte es auch laute Rufe nach einer Nominierung für den deutschen WM-Kader gegeben. Allen voran nach der Verletzung von Lennart Karl. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte jedoch überraschend Assan Ouedraogo von RB Leipzig nach und verzichtete damit auf einen Eins-zu-Eins-Ersatz für die Flügelposition.