Spektakuläre Kehrtwende? Said El Mala könnte für eine riesige Überraschung sorgen

Gerüchten aus der englischen Presselandschaft zufolge sollen zwar auch die Schwergewichte FC Liverpool, Arsenal und die beiden Manchester-Klubs ein Auge auf El Mala geworfen haben. Bei den Premier-League-Topklubs stünde er jedoch nicht sonderlich weit oben auf deren Transferliste. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga scheint ob des Kostenpunkts ebenfalls unwahrscheinlich zu sein. Sowohl dem FC Bayern München als auch BVB war in der jüngeren Vergangenheit Interesse nachgesagt worden.

El Mala ist derweil noch bis 2030 an Köln gebunden. Bei einem Verbleib würde er aber in jedem Fall deutlich weniger verdienen als bei einem potenziellen Wechsel auf die Insel. Brentford soll ihn mit einem Jahresgehalt von mehr als vier Millionen Euro gelockt haben.

Für die Kölner wäre ein Verbleib El Malas indes nicht weniger als ein Coup. Mit 18 Torbeteiligungen in 34 Partien, mit unter als Einwechselspieler, hatte er in der abgelaufenen Spielzeit maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt des Bundesliga-Aufsteigers. Dementsprechend hatte es auch laute Rufe nach einer Nominierung für den deutschen WM-Kader gegeben. Allen voran nach der Verletzung von Lennart Karl. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte jedoch überraschend Assan Ouedraogo von RB Leipzig nach und verzichtete damit auf einen Eins-zu-Eins-Ersatz für die Flügelposition.