Spektakuläre Kehrtwende im Vertragspoker? Darum könnte Nico Schlotterbeck angeblich beim BVB verlängern

Sollte den Borussen die Verlängerung des bis 2027 laufenden Arbeitspapieres gelingen, hätte der BVB einen unangefochtenen Führungsspieler, eine Identifikationsfigur und einen Mentor, hinter dem sich Talente wie Luca Reggiani entwickeln können, weiterhin zur Verfügung. Außerdem würde der 26-jährige Linksfuß zu den Topverdienern aufsteigen.

Im Gespräch ist mindestens eine Verdopplung seines derzeitigen Jahressalärs von kolportierten fünf bis sechs Millionen Euro. Ein Zahl, die immer wieder genannt wird, ist 14 Millionen Euro. Außerdem könnte der Abwehrchef eine Ausstiegsklausel erhalten, die ihm ab dem Sommer 2027 die Möglichkeit geben soll, den Klub für 60 Millionen Euro zu verlassen - vorausgesetzt, er verlängert vorher erst einmal.

In den vergangenen Monaten war Schlotterbeck mit allerhand Topklubs in Verbindung gebracht worden, von einem konkreten Austausch ist dahingehend aber nichts bekannt. Unter anderem wurden dem FC Bayern München, Barcelona, Real Madrid und Liverpool Interesse nachgesagt.