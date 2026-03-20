Es ist die Frage, um die sich bei Borussia Dortmund alles dreht: Geht oder bleibt Nico Schlotterbeck? Wie Sky berichtet, habe eine weitere Verhandlungsrunde am vergangenen Montag zwischen Schlotterbecks Berater Björn Etzel und den BVB-Verantwortlichen um Sebastian Kehl und Lars Ricken eine neue Dynamik in den Poker gebracht.
Spektakuläre Kehrtwende im Vertragspoker? Darum könnte Nico Schlotterbeck angeblich beim BVB verlängern
Bleibt Schlotterbeck, weil Brandt und Süle gehen?
Obwohl demzufolge kein Durchbruch erreicht worden sei, neige der 23-fache deutsche Nationalspieler mittlerweile eher dazu, seinen Vertrag doch noch zu verlängern.
Die Gründe dafür seien zum einen, dass dem BVB mit der Verlängerung von Felix Nmecha ein wichtiges Signal gelungen sei. Außerdem habe Schlotterbeck wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass mit den Abgängen von Julian Brandt, Niklas Süle oder Salih Özcan endlich ein Umbruch forciert und künftig das Flügelspiel wieder eine größere Rolle einnehmen solle.
Schlotterbeck winkt Aufstieg zum Topverdiener des BVB
Sollte den Borussen die Verlängerung des bis 2027 laufenden Arbeitspapieres gelingen, hätte der BVB einen unangefochtenen Führungsspieler, eine Identifikationsfigur und einen Mentor, hinter dem sich Talente wie Luca Reggiani entwickeln können, weiterhin zur Verfügung. Außerdem würde der 26-jährige Linksfuß zu den Topverdienern aufsteigen.
Im Gespräch ist mindestens eine Verdopplung seines derzeitigen Jahressalärs von kolportierten fünf bis sechs Millionen Euro. Ein Zahl, die immer wieder genannt wird, ist 14 Millionen Euro. Außerdem könnte der Abwehrchef eine Ausstiegsklausel erhalten, die ihm ab dem Sommer 2027 die Möglichkeit geben soll, den Klub für 60 Millionen Euro zu verlassen - vorausgesetzt, er verlängert vorher erst einmal.
In den vergangenen Monaten war Schlotterbeck mit allerhand Topklubs in Verbindung gebracht worden, von einem konkreten Austausch ist dahingehend aber nichts bekannt. Unter anderem wurden dem FC Bayern München, Barcelona, Real Madrid und Liverpool Interesse nachgesagt.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 21. März, 18.30 Uhr: BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
- 4. April, 18.30 Uhr: VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
- 11. April, 15.30 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- 18. April, 15.30 Uhr: TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)