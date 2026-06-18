Spektakuläre Enthüllung! Chelsea-Trainer Xabi Alonso wusste angeblich nicht über Transfer von Marc Cucurella zu Real Madrid Bescheid

Eine Benachrichtigung seines Klubs hätte es indes weder während der Verhandlungen noch im Anschluss an die offizielle Verkündung des Transfers gegeben. Alonso erfuhr vom Abschied seines Linksverteidigers dementsprechend aus heiterem Himmel.

Am vergangenen Montag hatte Real Madrid bekanntgegeben, Cucurella für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro aus seinem bei Chelsea noch bis 2029 laufenden Arbeitsverhältnisses herauszukaufen und bis 2032 unter Vertrag zu nehmen.

Der Transfer kam allerdings nicht nur für Alonso überraschend. Angesichts dessen, dass der 27 Jahre alte Linksverteidiger noch kürzlich betont hatte, sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem neuen Chelsea-Trainer zu freuen, konnte man eigentlich von einem Verbleib ausgehen.