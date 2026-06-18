Wie Marca-Journalist Matteo Moretto enthüllt, erfuhr der Chefcoach der Blues erst nach einem Posting von Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich Cucurella dem spanischen Rekordmeister anschließen würde.
Spektakuläre Enthüllung! Chelsea-Trainer Xabi Alonso wusste angeblich nicht über Transfer von Marc Cucurella zu Real Madrid Bescheid
Eine Benachrichtigung seines Klubs hätte es indes weder während der Verhandlungen noch im Anschluss an die offizielle Verkündung des Transfers gegeben. Alonso erfuhr vom Abschied seines Linksverteidigers dementsprechend aus heiterem Himmel.
Am vergangenen Montag hatte Real Madrid bekanntgegeben, Cucurella für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro aus seinem bei Chelsea noch bis 2029 laufenden Arbeitsverhältnisses herauszukaufen und bis 2032 unter Vertrag zu nehmen.
Der Transfer kam allerdings nicht nur für Alonso überraschend. Angesichts dessen, dass der 27 Jahre alte Linksverteidiger noch kürzlich betont hatte, sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem neuen Chelsea-Trainer zu freuen, konnte man eigentlich von einem Verbleib ausgehen.
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Marc Cucurella bereits der dritte Transfer von Real Madrid in diesem Sommer
Ausgebildet wurde Alonsos Landsmann bei Espanyol Barcelona und Barca. 2020 gaben die Blaugrana Cucurella für rund zwölf Millionen Euro Ablöse an den FC Getafe ab. Ein Jahr später folgte für 18 Millionen Euro der Wechsel nach England zu Brighton, das ihn ein weiteres Jahr später für 65 Millionen Euro an die Blues weiterverkaufte.
Für Spanien machte Cucurella bislang 25 Länderspiele (ein Tor) und wurde 2024 mit der Furia Roja Europameister. Im Viertelfinale gegen Deutschland sorgte sein Handspiel im eigenen Strafraum, das ungeahndet blieb, für viele Diskussionen - und dafür, dass ihn die deutschen Fans bis heute auspfeifen.
Aktuell weilt Cucurella mit Spanien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der amtierende Europameister startete mit einem 0:0-Remis gegen Außenseiter Kap Verde ins Turnier. Als nächste Gegner warten Saudi-Arabien und Uruguay.
Für Real Madrid ist Cucurella der vierte namhafte Neuzugang In diesem Sommer. Zuvor verpflichtete das Team von Trainer Jose Mourinho bereits Ibrahima Konate (27, FC Liverpool) und Denzel Dumfries (30, Inter Mailand), am Mittwoch kam Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva (31) dazu.
Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.