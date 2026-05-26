Spektakuläre Bundesliga-Rückkehr? Neue Transfer-Gerüchte um Niclas Füllkrug

Nach seinem Leih-Ende bei der AC Milan kehrt Füllkrug zu seinem Stamm-Klub West Ham United zurück, wo sein Vertrag noch bis Ende Juni 2028 läuft. Dieser soll auch über keine Ausstiegsklausel verfügen.

Ein Verbleib in London ist dennoch äußerst unwahrscheinlich, schließlich stiegen die Hammers als Tabellen-18. der Premier League in die zweite englische Liga ab und können sich den Angreifer mit einem geschätzten Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro nur noch schwer leisten; zudem konnte Füllkrug bei West Ham nie die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen.

Möglich sei deshalb, dass West Ham nur eine geringe Ablösesumme für Füllkrug aufruft oder den 33-Jährigen gegen eine Abfindung ablösefrei aus seinem Vertrag entlässt, um ihn von der Gehaltsliste zu bekommen.