Wie die Bild berichtet, tut sich für den Bundesligisten im anstehenden Sommer-Transferfenster eine "große Chance" auf, den 33-jährigen Angreifer zurück nach Deutschland zu holen.
Spektakuläre Bundesliga-Rückkehr? Neue Transfer-Gerüchte um Niclas Füllkrug
Nach seinem Leih-Ende bei der AC Milan kehrt Füllkrug zu seinem Stamm-Klub West Ham United zurück, wo sein Vertrag noch bis Ende Juni 2028 läuft. Dieser soll auch über keine Ausstiegsklausel verfügen.
Ein Verbleib in London ist dennoch äußerst unwahrscheinlich, schließlich stiegen die Hammers als Tabellen-18. der Premier League in die zweite englische Liga ab und können sich den Angreifer mit einem geschätzten Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro nur noch schwer leisten; zudem konnte Füllkrug bei West Ham nie die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen.
Möglich sei deshalb, dass West Ham nur eine geringe Ablösesumme für Füllkrug aufruft oder den 33-Jährigen gegen eine Abfindung ablösefrei aus seinem Vertrag entlässt, um ihn von der Gehaltsliste zu bekommen.
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Kehrt Niclas Füllkrug zu Werder Bremen zurück?
Dies wäre wiederum die Chance für Werder, zuzuschlagen und den Stürmer für die kommende Saison zu verpflichten. Schon im Winter waren die Bremer an einem Transfer interessiert, damals scheiterte es jedoch am Finanziellen. Füllkrug selbst sei einer Rückkehr in die Bundesliga nicht abgeneigt, auch weil er künftig wieder näher an seinem Geburtsort Hannover sein wolle.
Einen Wechsel in die MLS lehnt der Stürmer indes offenbar ab. Auch dort sollen einige Klubs Interesse zeigen, der Spieler aber präferiere den Schritt zurück in seine Heimat.
Füllkrug trug mit Leih-Unterbrechungen bereits zwischen 2008 und 2023 das Werder-Trikot. Für Bremen erzielte er in wettbewerbsübergreifend 124 Spielen 19 Tore und 16 Assists.