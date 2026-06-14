Spaziergang nach Schreckmoment: Deutschland zerlegt Curacao zum Auftakt

Der viermalige Weltmeister bezwang den krassen Außenseiter Curacao in der texanischen Astronauten-Stadt mit 7:1 (3:1) und feierte seinen ersten Auftaktsieg seit dem Triumph von Rio 2014. Doch auch wenn "Major Tom" siebenmal aus den Boxen tönte - "völlig losgelöst" schwebte das Raumschiff noch nicht Richtung fünfter Stern.
Bei der Rückkehr von Manuel Neuer, dem mit 40 Jahren nun ältesten deutschen Nationalspieler, ließ sich die Auswahl von Julian Nagelsmann aber durch den vorübergehenden Ausgleich nicht beirren. Die Dortmunder Felix Nmecha (6.) und Nico Schlotterbeck (38.), Neuner Kai Havertz (45.+5, Foulelfmeter/88.), der endlich wieder magische Zauberfuß Jamal Musiala (46.), Nathaniel Brown (68.) und Joker Deniz Undav (78.) sorgten für den zehnten Sieg in Folge. Es war der zweithöchste der DFB-Elf bei einer WM nach dem 8:0 gegen Saudi-Arabien 2002.