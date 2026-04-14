Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, können nur Real Madrid, der FC Liverpool und ein namentlich nicht genannter Verein von dem Passus Gebrauch machen, den sich der Innenverteidiger dem Vernehmen nach im Zuge seiner Verlängerung bei Borussia Dortmund in seinen neuen Vertrag hat schreiben lassen.
Spannende neue Details! Ausstiegsklausel von Nico Schlotterbeck beim BVB gilt angeblich nur für drei bestimmte Topklubs
Zuvor hatte bereits Sky verlauten lassen, dass sich der FC Bayern München, der sich übereinstimmenden Gerüchten zufolge ebenfalls für Schlotterbeck interessieren soll, nicht unter den Ausnahmen ist, die von einer Ausstiegsklausel schon in diesem Sommer Gebrauch machen könnten.
Schlotterbeck hatte sein ursprünglich noch bis 2027 laufendes Arbeitspapier am vergangenen Freitag vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2031 verlängert. Dabei soll sich der 26-Jährige allerdings eine Ausstiegsklause zugesichert haben, welche bereits nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aktivierbar sein soll.
Augenscheinlich hofft der Innenverteidiger mit einer starken Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen zu können, sodass noch in diesem Sommer der Sprung zu einem absoluten Spitzenklub gelingt.
Sowohl in Liverpool, als auch in Madrid könnte im Sommer Handlungsbedarf in der zentralen Defensive entstehen. Bei den Reds hat Ibrahima Konate nach wie vor seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert. Zudem wird Virgil van Dijk auch nicht jünger (34). Bei den Königlichen laufen die Verträge von Antonio Rüdiger und David Alaba aus. Zumindest dem Österreicher soll kein neuer Kontrakt angeboten werden. Zudem hat Eder Militao immer wieder mit schweren Verletzungen und langen Ausfallzeiten zu kämpfen. In Dean Huijsen und Raul Aeencio hat Real aber immerhin noch zwei junge Innenverteidiger in der Hinterhand.
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Wird für den BVB die Zeit auf der Suche nach einem Nachfolger knapp?
Nach Sport-Bild-Infos ist die Klausel bei Schlotterbeck nicht über die komplette Transferperiode gültig. Demnach soll der Passus lediglich bis Mitte Juli laufen - also rund um das Endspiel der Weltmeisterschaft (19. Juli). Wollen Klubs davon Gebrauch machen, müsste bis dahin eine Entscheidung getroffen werden. Die Ruhr Nachrichten berichten indes von einem Zeitraum bis zum Start der Bundesliga-Saison am 28. August. Als Summe sind zwischen 50 und 60 Millionen Euro im Gespräch.
Sollte die Klausel nur bis Mitte Juli gültig sein, hätte der BVB dann noch rund sechs Wochen Zeit, sich nach einem Nachfolger für Schlotterbeck umzusehen. In Deutschland hat das Sommer-Transferfenster voraussichtlich vom 1. Juli 2026 bis zum 31. August 2026 geöffnet.
Beim Heimspiel der Dortmunder am Wochenende gegen Bayer 04 Leverkusen war es zu Pfiffen gegen Schlotterbeck gekommen - offensichtlich eine Reaktion auf das aus Sicht der Anhänger etwas scheinheiligen Bekenntnis zum Verein.
Nico Schlotterbecks Leistungsdaten beim BVB
Einsätze
Tore
Assists
Gelbe Karten
Platzverweise
156
10
18
26
3
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.