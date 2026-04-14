Spannende neue Details! Ausstiegsklausel von Nico Schlotterbeck beim BVB gilt angeblich nur für drei bestimmte Topklubs

Zuvor hatte bereits Sky verlauten lassen, dass sich der FC Bayern München, der sich übereinstimmenden Gerüchten zufolge ebenfalls für Schlotterbeck interessieren soll, nicht unter den Ausnahmen ist, die von einer Ausstiegsklausel schon in diesem Sommer Gebrauch machen könnten.

Schlotterbeck hatte sein ursprünglich noch bis 2027 laufendes Arbeitspapier am vergangenen Freitag vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2031 verlängert. Dabei soll sich der 26-Jährige allerdings eine Ausstiegsklause zugesichert haben, welche bereits nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aktivierbar sein soll.

Augenscheinlich hofft der Innenverteidiger mit einer starken Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen zu können, sodass noch in diesem Sommer der Sprung zu einem absoluten Spitzenklub gelingt.

Sowohl in Liverpool, als auch in Madrid könnte im Sommer Handlungsbedarf in der zentralen Defensive entstehen. Bei den Reds hat Ibrahima Konate nach wie vor seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert. Zudem wird Virgil van Dijk auch nicht jünger (34). Bei den Königlichen laufen die Verträge von Antonio Rüdiger und David Alaba aus. Zumindest dem Österreicher soll kein neuer Kontrakt angeboten werden. Zudem hat Eder Militao immer wieder mit schweren Verletzungen und langen Ausfallzeiten zu kämpfen. In Dean Huijsen und Raul Aeencio hat Real aber immerhin noch zwei junge Innenverteidiger in der Hinterhand.