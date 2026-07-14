"Spanien fegt Frankreich vom Platz": Internationale Presse sieht Klassenunterschied im WM-Halbfinale

SPANIEN

Marca: "In einem WM-Halbfinale, einem Spiel für Auserwählte, lieferte Spanien eine unvergessliche Vorstellung ab. Die spanische Nationalmannschaft öffnete nachts den Prado und den Louvre, um ins zweite WM-Endspiel ihrer Geschichte einzuziehen. Oyarzabal und Porro erzielten die Tore für eine Truppe, in der Rodri der Anführer war."

Mundo Deportivo: "Spanien war über viele Phasen des Spiels die bessere Mannschaft als Frankreich. Mbappe, Olise, Dembele und Barcola wollten die Spanier mit ihrer Schnelligkeit ins Laufen bringen, doch am Ende waren sie es, die immer wieder dem Ball hinterherliefen."

Sport: "Spanien steht im Finale der WM 2026. Die Auswahl wird um den zweiten Stern kämpfen, nachdem sie Frankreich und der ganzen Welt gezeigt hat, dass man mit Talent alles erreichen kann. Dani Olmo war diesmal das beste Beispiel für einen Spieler mit Klasse, der einen mehr als verdienten Sieg mit Toren von Oyarzabal per Elfmeter und Pedro Porro anführte."

ENGLAND

The Sun: "Bleu them away! Schock für Les Bleus. Sie scheiden überraschend aus. Spanien stellt die Weichen für ein mögliches WM-Finale gegen England nach einem überragendem Sieg über einen enttäuschenden Favoriten. Jetzt wissen wir, welche Hürde England überwinden muss, falls sie die Chance bekommen, diese 60 Jahre des Schmerzes zu beenden."

Mirror: "Spanien fegt Frankreich vom Platz und wartet auf England oder Argentinien."

The Guardian: "Spanien erreicht das WM‑Finale, nachdem Oyarzabal und Porro das enttäuschende Frankreich versenken. Dies war eine spektakuläre Lehre für alle, die meinten, Spanien als Außenseiter hinzustellen. Sie haben es genossen, eine Lektion zu erteilen und Frankreich zu Statisten zu degradieren."