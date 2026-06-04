BVB lauert weiter: FC Liverpool drückt wohl bei Kennet Eichhorn auf die Tube

Die Schwarz-Gelben sind laut Sky jedoch bei allen Entwicklungen rund um den Teenager voll im Bilde und über alle relevanten Zahlen des Deals informiert. Zwischen den Beteiligten gibt es einen intensiven Austausch, die Drähte zwischen Dortmund, Berlin und der Spielerseite glühen.

Das Problem für die Borussia liegt jedoch im wirtschaftlichen Rahmen: Das Gesamtpaket erscheint den Borussen bei aller Wertschätzung und Qualität für den talentierten Spieler derzeit noch etwas zu hoch. In Dortmund wägt man das finanzielle Risiko ganz genau ab, auch wenn das sportliche Management komplett von Eichhorns Fähigkeiten überzeugt ist.

Das bedeutet jedoch keineswegs, dass man im Ruhrgebiet die Flinte ins Korn wirft. Dortmund bleibt bei Eichhorn dran und in Lauerstellung, um zuzuschlagen, sollte sich das finanzielle Gefüge doch noch einmal zugunsten des BVB verschieben.