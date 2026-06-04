Der Transferpoker um Megatalent Kennet Eichhorn von Hertha BSC entwickelt sich immer mehr zu einem echten Krimi. Wie Sky berichtet, gibt der FC Liverpool im Werben um den 16-jährigen Mittelfeldspieler nun explizit Vollgas. Demnach arbeiten die Reds im Hintergrund mit Hochdruck an einer Verpflichtung des Youngsters, der in der vergangenen Saison die Fußballwelt verzückt hat und sich vor hochkarätigen Interessenten kaum retten kann. Um den Deal zeitnah in trockene Tücher zu bringen, wurden in den vergangenen 48 Stunden neue, intensive Gespräche zwischen den Parteien geführt.
BVB lauert weiter: FC Liverpool drückt wohl bei Kennet Eichhorn auf die Tube
Dass der englische Traditionsklub aufs Tempo drückt, kommt nicht von ungefähr. Eichhorn gilt als eines der begehrtesten Versprechen des deutschen Fußballs. Nachdem gefühlt die halbe Bundesliga sowie zahlreiche internationale Topklubs am Berliner Youngster dran waren, kristallisieren sich nun die konkreten Optionen heraus.
Aus Sicht des 16-jährigen Juwels ist dem Bericht zufolge aktuell zwar weiter noch alles offen, ein unüberlegter Schnellschuss ist vom Eichhorn-Lager nicht zu erwarten. Dennoch drängt die Zeit: Nach Informationen des Pay-TV-Senders soll die finale Entscheidung des Teenagers bereits zeitnah fallen.
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Pikantes Leihmodell bei Eichhorn?
Besonders pikant ist das Modell, das die Verantwortlichen des LFC für die Entwicklung des Mittelfeldspielers ins Auge gefasst haben. Bayer Leverkusen, das ebenfalls großes Interesse am Herthaner bekundet, wäre aus Sicht Liverpools auch als mögliche Leihstation ein Thema. Für die Werkself könnte sich somit eine Option bieten, das Toptalent zumindest temporär in den eigenen Reihen reifen zu lassen.
Während die Konkurrenz die Ellbogen ausfährt, schaut man bei Borussia Dortmund genau hin und zögert. Zuvor wurde berichtet, der BVB habe sich wegen horrender Handgeldforderungen der Eichhorn-Seite aus dem Poker zurückgezogen.
BVB ist wohl noch nicht raus aus dem Rennen
Die Schwarz-Gelben sind laut Sky jedoch bei allen Entwicklungen rund um den Teenager voll im Bilde und über alle relevanten Zahlen des Deals informiert. Zwischen den Beteiligten gibt es einen intensiven Austausch, die Drähte zwischen Dortmund, Berlin und der Spielerseite glühen.
Das Problem für die Borussia liegt jedoch im wirtschaftlichen Rahmen: Das Gesamtpaket erscheint den Borussen bei aller Wertschätzung und Qualität für den talentierten Spieler derzeit noch etwas zu hoch. In Dortmund wägt man das finanzielle Risiko ganz genau ab, auch wenn das sportliche Management komplett von Eichhorns Fähigkeiten überzeugt ist.
Das bedeutet jedoch keineswegs, dass man im Ruhrgebiet die Flinte ins Korn wirft. Dortmund bleibt bei Eichhorn dran und in Lauerstellung, um zuzuschlagen, sollte sich das finanzielle Gefüge doch noch einmal zugunsten des BVB verschieben.
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Eichhorn wird wohl nicht zu Bayern wechseln
Der lange ebenfalls interessierte FC Bayern München hat dagegen laut Sport1 seine Transferbemühungen um Eichhorn beendet. Demnach hätten die Münchner eine Verpflichtung intensiv geprüft, sich letztlich jedoch gegen eine Weiterverfolgung des Transfers entschieden.
Gründe dafür sollen sowohl finanzieller als auch sportlicher Natur sein. Bayerns Sportvorstand Max Eberl soll die Entscheidung mitgetragen haben.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.