Sorgen um Kylian Mbappe? Gute Nachrichten für Real Madrid vor Kracher gegen den FC Bayern München

Mbappe hatte zuletzt vorsichtshalber mit dem Training ausgesetzt. Im Ligaspiel gegen den FC Girona am vergangenen Freitag hatte er bei einem Ellbogenschlag von Vitor Reis über dem Auge genäht werden müssen. Die Stelle schützte er bei seiner Rückkehr auf den Platz mit einem Pflaster, eine Maske war nicht erforderlich.

Damit fehlen Real in München lediglich die verletzten Thibaut Courtois und Rodrygo sowie der gelbgesperrte Aurelien Tchouameni. Die Königlichen mit Abwehrchef Antonio Rüdiger müssen ein 1:2 wettmachen, sind nach einer Heimpleite im Hinspiel in der Champions League oder im Landesmeister-Cup aber noch nie weitergekommen. Das Abschlusstraining für die Begegnung findet am Dienstag (19.00 Uhr) in München statt.