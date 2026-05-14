Sorgen über eine Entlassung klingen anders! Arne Slot geht von Verbleib aus und kündigt nächste Transfer-Offensive des FC Liverpool an

Während der von vielen Auf und Abs geprägten Saison hatte es immer wieder Gerüchte über eine Trennung von dem Meistercoach gegeben. Zumal in Xabi Alonso ein Trainer auf dem Markt ist, an dem der LFC schon vor Slots Ankunft großes Interesse gezeigt hatte. Der Spanier ist seit seinem frühen Aus bei Real Madrid rund um den Jahreswechsel vereinslos. Ungefähr zur selben Zeit hatten sich hartnäckige Trennungsgerüchte um Slot gehalten.

Am vergangenen Wochenende hatte Slot zudem einmal mehr den Groll der eigenen Fans auf sich gezogen. Nachdem er Publikumsliebling Rio Ngumoha trotz einer guten Leistung ausgewechselt und durch Alexander Isak ersetzt hatte, erntete er Buhrufe vonseiten der Reds-Anhänger. Schon mehrfach in dieser Saison hat sich angedeutet, dass Slot seinen Kredit bei den Fans verspielt hat. Gegen die Blues stellte Liverpool obendrein einen unrühmlichen Negativrekord auf.

Der Ausgleichstreffer von Enzo Fernandez per Freistoß bedeutete das bereits 18. Gegentor nach einem Standard in dieser Saison. Noch nie kassierte der 20-malige englische Meister seit Gründung der Premier League mehr Tore nach ruhenden Bällen. Damit führt LFC auch die Rangliste dieser Saison an.