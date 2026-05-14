Arne Slot wird wohl auch über den Sommer hinaus Trainer des FC Liverpool bleiben. Darauf deuten dessen jüngst getroffenen Aussagen hin. Obwohl die Reds in dieser Saison weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und die Champions-League-Qualifikation auch zwei Spieltage vor Schluss in der Premier League noch nicht eingetütet ist, deutet sich ein Verbleib des Niederländers an.
Sorgen über eine Entlassung klingen anders! Arne Slot geht von Verbleib aus und kündigt nächste Transfer-Offensive des FC Liverpool an
Liverpool: Slot kündigt weitere Transfers an
Auf einer Pressekonferenz erklärte Slot mit vielsagenden Worten, dass er weiterhin fest im Sattel sitzt. "Ich habe jeden Grund davon auszugehen, dass ich auch in der kommenden Saison Trainer in Liverpool bin", sagte der 47-Jährige wenige Tage vor dem Heimspiel gegen das wegweisende Duell mit Aston Villa am Freitag. Sorgen über eine Entlassung klingen anders.
Außerdem kündigte Slot an, auf dem Transfermarkt zuschlagen zu wollen - wohlgemerkt nur weniger als ein Jahr nach Investitionen von knapp einer halbe Milliarde Euro. "Die Pläne für die nächste Saison stehen fest, die Gespräche zwischen dem Verein und den neuen Spielern laufen, und ich bin daran beteiligt." Mit einem Sieg beim punktgleichen Aston Villa kann Liverpool die Teilnahme an der Königsklasse sichern. Der aktuell Tabellenvierte hat vier Punkte Vorsprung auf Rang sechs, auf dem sich AFC Bournemouth befindet.
- (C)Getty Images
Liverpool-Fans unzufrieden mit Slot
Während der von vielen Auf und Abs geprägten Saison hatte es immer wieder Gerüchte über eine Trennung von dem Meistercoach gegeben. Zumal in Xabi Alonso ein Trainer auf dem Markt ist, an dem der LFC schon vor Slots Ankunft großes Interesse gezeigt hatte. Der Spanier ist seit seinem frühen Aus bei Real Madrid rund um den Jahreswechsel vereinslos. Ungefähr zur selben Zeit hatten sich hartnäckige Trennungsgerüchte um Slot gehalten.
Am vergangenen Wochenende hatte Slot zudem einmal mehr den Groll der eigenen Fans auf sich gezogen. Nachdem er Publikumsliebling Rio Ngumoha trotz einer guten Leistung ausgewechselt und durch Alexander Isak ersetzt hatte, erntete er Buhrufe vonseiten der Reds-Anhänger. Schon mehrfach in dieser Saison hat sich angedeutet, dass Slot seinen Kredit bei den Fans verspielt hat. Gegen die Blues stellte Liverpool obendrein einen unrühmlichen Negativrekord auf.
Der Ausgleichstreffer von Enzo Fernandez per Freistoß bedeutete das bereits 18. Gegentor nach einem Standard in dieser Saison. Noch nie kassierte der 20-malige englische Meister seit Gründung der Premier League mehr Tore nach ruhenden Bällen. Damit führt LFC auch die Rangliste dieser Saison an.
Statistiken von Arne Slot als Trainer des FC Liverpool
Spiele 111 Siege 66 Remis 17 Niederlagen 28 Punkte pro Spiel 1,94