"Sonst wären nicht solche Sachen über die Presse mitgeteilt worden": Bei Max Eberl wird mit einem Abgang vom FC Bayern München gerechnet

"Es ist viel im Hintergrund los. Wie wollen sie aufgestellt sein? Wie harmoniert es? Das ist auch immer ganz wichtig. Es könnte natürlich auch zu einer Kehrtwende kommen, aber Stand jetzt sieht es nach einem Abgang von Max Eberl aus. Wie sie das im Vorstand entscheiden, wird sich zeigen", erklärte Badstuber im Bild-Podcast "Bayern Insider".

Nach allem, was er in den vergangenen Tagen aus den Medien erfahren habe, gehe er jedoch davon aus, dass es zu einer Trennung kommen wird: "Sonst wären nicht solche Sachen über die Presse mitgeteilt worden. Dann muss man das klar kommunizieren und um die Mannschaft herum für Klarheit sorgen", meinte der 37-Jährige hinsichtlich der Aussagen von Klub-Patron Uli Hoeneß.