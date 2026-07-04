Für Sturmlegende Zlatan Ibrahimovic ist es beim dramatischen 2:1-Sieg Portugals gegen Kroatien im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nicht mit rechten Dingen zugegangen.
"Sonnenklar, dass sie Portugal und Ronaldo im Achtelfinale haben wollten": Zlatan Ibrahimovic wittert Betrug bei Kroatiens umstrittenem WM-Aus
Für den ehemaligen Torjäger ist klar, dass der aberkannte kroatische Treffer durch Josko Gvardiol zum 2:2 in der Schlussphase hätte zählen müssen. Schiedsrichter Espen Eskas (Norwegen) aber verweigerte dem Tor die Anerkennung, weil Igor Matanovic die vorherige Flanke mit den Haarspitzen berührt haben soll. VAR Dennis Higler (Niederlande) griff ein und anschließend hieß es, der Chip im Ball habe die Berührung Matanovics signalisiert.
Für Ibrahimovic ein Unding. Er schimpfte in der Gazzetta dello Sport: "Das war ein fantastisches Spiel das am Ende vom VAR ruiniert wurde. Ich habe beim 2:2 nichts Irreguläres gesehen. Der VAR hat es einkassiert, aber für mich war das Diebstahl."
Vielleicht habe der Chip im Ball "nicht richtig funktioniert", mutmaßte der Schwede. Für ihn habe vielmehr Portugals Verteidiger Renato Veiga in der strittigen Situation das Leder berührt.
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Ibrahimovic wittert Betrug zu Gunsten Portugals
Ibrahimovic, der bei der WM-Endrunde als TV-Experte für Fox Sports arbeitet, vermutet dahinter gar eine kalkulierte Fehlentscheidung, um den Portugiesen um ihren Superstar Cristiano Ronaldo den Weg in die Runde der letzten 16 zu ermöglichen: "Der Gegner berührt den Ball und Kroatiens Torschütze steht im Abseits? Absurd! Die Kroaten haben mit ganzem Herzen gekämpft und ihr Traum bei dieser WM wurde zerstört."
Und weiter: "Damit ein Tor in der 90. Minute aberkannt wird muss es eine glasklare Entscheidung sein. Und das war es hier überhaupt nicht. Das war keine Unparteilichkeit, das war klarer Diebstahl. Für mich ist sonnenklar, dass sie (die FIFA) Portugal und Ronaldo im Achtelfinale gegen Spanien haben wollten."
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Modric, Dalic und Stanisic sind sauer auf den Schiedsrichter
Auch aus dem kroatischen Lager hatte es direkt nach Spielschluss leise Verschwörungstheorien gegeben. So sagte Mittelfeldlegende Luka Modric im Anschluss an sein mutmaßlich letztes WM-Spiel: "Ich glaube, wäre es andersherum gewesen, der VAR wäre niemals eingeschritten." Generell gehe ihm der VAR auf die "Nerven", bei der Niederlage gegen Portugal sei er klar "zu unserem Nachteil" eingesetzt worden, betonte der Kapitän. Sein Trainer Zlatko Dalic ergänzte, der Schiedsrichter sei einfach "sehr schlecht" gewesen.
Mit Unverständnis reagierte auch Kroatien-Verteidiger Josip Stanisic. Der Abwehrspieler vom FC Bayern schilderte im kicker: "Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, dass der Ball einen Sensor hat und der einen Ausschlag gegeben hat, dass Igor den Ball berührt hat. Aber dann verstehe ich nicht, warum der Schiedsrichter überhaupt rausgeht und sich die Situation anschaut. Wenn der Ball einen Ausschlag zeigt, ist es ja eigentlich klar. Das finde ich skurril. Am Ende des Tages kannst du dagegen aber nichts machen."
Kroatien gelang es nach dem späten Schock nicht mehr zurückzuschlagen - der WM-Finalist von 2018 schied damit bereits in der Runde der letzten 32 Mannschaften aus, während Portugal im Achtelfinale im mit Spannung erwarteten iberischen Duell mit Europameister Spanien antritt.
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