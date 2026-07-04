"Sonnenklar, dass sie Portugal und Ronaldo im Achtelfinale haben wollten": Zlatan Ibrahimovic wittert Betrug bei Kroatiens umstrittenem WM-Aus

Für den ehemaligen Torjäger ist klar, dass der aberkannte kroatische Treffer durch Josko Gvardiol zum 2:2 in der Schlussphase hätte zählen müssen. Schiedsrichter Espen Eskas (Norwegen) aber verweigerte dem Tor die Anerkennung, weil Igor Matanovic die vorherige Flanke mit den Haarspitzen berührt haben soll. VAR Dennis Higler (Niederlande) griff ein und anschließend hieß es, der Chip im Ball habe die Berührung Matanovics signalisiert.

Für Ibrahimovic ein Unding. Er schimpfte in der Gazzetta dello Sport: "Das war ein fantastisches Spiel das am Ende vom VAR ruiniert wurde. Ich habe beim 2:2 nichts Irreguläres gesehen. Der VAR hat es einkassiert, aber für mich war das Diebstahl."

Vielleicht habe der Chip im Ball "nicht richtig funktioniert", mutmaßte der Schwede. Für ihn habe vielmehr Portugals Verteidiger Renato Veiga in der strittigen Situation das Leder berührt.