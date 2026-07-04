"Sollte keine Rolle mehr spielen": Ex-Nationalspieler fordert deutliche Konsequenzen von Bayern-Star Joshua Kimmich nach DFB-Blamage bei der WM

"Er hatte jetzt fünf Turniere in verantwortungsvoller Position. Und er hat es fünf Mal nicht geschafft. Er ist nie über das Viertelfinale hinausgekommen, stellt sich hin und sagt, er läuft nicht davon. Das hat nichts mit Davonlaufen zu tun, sondern damit, Verantwortung zu übernehmen", analysierte Hamann.

Von einem Spieler wie Kimmich erwarte er, "dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe alles probiert - und das kann man ihm nicht vorwerfen -, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt mal weg. Das würde ich erwarten."

Einen freiwilligen Verzicht würde Hamann dem 31-Jährigen derweil "wahnsinnig hoch anrechnen. [...] Ich würde mir wünschen, dass es so kommt. Es wäre ein Zeichen und es muss sich was ändern. Wir können nicht so weitermachen."