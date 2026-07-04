Im TOMorrow Business-Podcast legte der ehemalige Nationalspieler dem Mittelfeldstar des FC Bayern München einen Rücktritt aus der DFB-Elf nahe. Kimmich solle Verantwortung übernehmen und künftig nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft zur Verfügung stehen.
"Sollte keine Rolle mehr spielen": Ex-Nationalspieler fordert deutliche Konsequenzen von Bayern-Star Joshua Kimmich nach DFB-Blamage bei der WM
"Er hatte jetzt fünf Turniere in verantwortungsvoller Position. Und er hat es fünf Mal nicht geschafft. Er ist nie über das Viertelfinale hinausgekommen, stellt sich hin und sagt, er läuft nicht davon. Das hat nichts mit Davonlaufen zu tun, sondern damit, Verantwortung zu übernehmen", analysierte Hamann.
Von einem Spieler wie Kimmich erwarte er, "dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe alles probiert - und das kann man ihm nicht vorwerfen -, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt mal weg. Das würde ich erwarten."
Einen freiwilligen Verzicht würde Hamann dem 31-Jährigen derweil "wahnsinnig hoch anrechnen. [...] Ich würde mir wünschen, dass es so kommt. Es wäre ein Zeichen und es muss sich was ändern. Wir können nicht so weitermachen."
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Hamann: "Sehe Kimmich nicht als Weltklassespieler"
Sollte es nicht so kommen, "würde ihn nicht mehr einladen. Ich muss doch mal andere Spieler ranlassen. Ich bin der Meinung, dass Kimmich in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielen sollte", so Hamann weiter. Wenn der deutsche Kapitän sich nicht dazu durchringen könne, von sich aus auf weitere Einsätze im DFB-Dress zu verzichten, müsse der künftige Bundestrainer eingreifen. Dabei spiele auch Qualität eine Rolle.
"Ich sehe Kimmich nicht als Weltklassespieler. Er ist ein sehr guter Spieler. Aber er ist im zentralen Mittelfeld keine weltkasse. Ist er als Rechtsverteidiger weltklasse? Nein, da ist er auch ein guter Spieler", rechnete Hamann mit dem FCB-Star ab.
Selbst beim FC Bayern München, wo Kimmich seit Jahren unumstrittener Stammspieler und einer der Leistungsträger ist, präsentiere sich der 31-Jährige keineswegs herausragend. "Die deutschen Spieler sind in München Beifahrer. Die Spiele gewinnen ein Olise, ein Diaz und Kane. Tah, Pavlovic und Kimmich begleiten. Das war diese Saison sehr gut. Das machen sie besser als die meisten anderen. Aber entschieden werden die Spiele von anderen."
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Kimmich lehnt Rücktritt beim DFB entschieden ab
Tatsächlich schaffte es Kimmich mit einer deutschen Auswahl lediglich einmal bis in ein Halbfinale. Bei der EM 2016 scheiterte die DFB-Auswahl in der Runde der letzten vier Mannschaften knapp an Frankreich - der 31-Jährige war damals bereits als Rechtsverteidiger gesetzt.
Im Anschluss erlebte Kimmich bei den Weltmeisterschaften in Russland, Katar und nun den USA, Kanada und Mexiko drei frühe Ausscheiden Deutschlands mit - und steht damit ein wenig sinnbildlich für das erneute Desaster bei einem großen Turnier.
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Kimmich sowohl beim FC Bayern München als auch im DFB-Team zu den Spielern gehört, die mit ihrer Leistung vorangehen. Während er beim deutschen Rekordmeister auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld agieren darf und dort zweifellos zu den besten Akteuren auf seiner Position weltweit gehört, musste er bei der deutschen Nationalmannschaft unter dem mittlerweile geschassten Julian Nagelsmann mangels Alternativen immer wieder - auch auch bei der WM 2026 - als Rechtsverteidiger aushelfen.
Der 31-Jährige selbst hatte ein Aus beim DFB nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay entschieden angelehnt. "Was ich niemals tun werde, ist aufgeben", stellte er nach Abpfiff bei MagentaTV klar.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".