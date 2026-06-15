"Solche Dinger muss er nutzen!" Harte Kritik an DFB-Sorgenkind Leroy Sane nach dem WM-Auftakt gegen Curacao

Wahr ist aber auch, was Lothar Matthäus anmerkte: In einer Mannschaft, in der ansonsten ein Rädchen ins andere Griff, fiel Sane "ein bisschen" ab. Er hat schon wieder die altbekannte Diskussion an den Hacken, ob er überhaupt in diese Mannschaft gehört, in die er nur durch Verletzungen von Serge Gnabry und Lennart Karl aufgerückt ist.

Julian Nagelsmann könnte Sane gegen die Elfenbeinküste positionsgetreu durch Maximilian Beier oder Jamie Leweling ersetzen, er könnte auch Kai Havertz nach außen rotieren, aber das ist alles unwahrscheinlich. "Er hat sehr viel investiert, er war fleißig", lobte der Bundestrainer. "Er war viel dabei, offensiv wie defensiv."

Aber eben auch glücklos. "Er hatte eine Weltklasse-Annahme, spielt dann aber den Ball knapp am Tor vorbei", kritisierte Matthäus in seiner Analyse für die Bild-Zeitung. Das war in der 63. Minute, zuvor hatte er in einer anderen Szene den Ball nicht getroffen: "Solche Dinger muss er nutzen", betonte Matthäus. Von einem Spieler "mit seiner Klasse, seiner Qualität, seiner Erfahrung" sei mehr zu erwarten.