Ronaldo selbst hatte seine Zukunft unmittelbar nach dem Ausscheiden offen gelassen, lediglich das Kapitel Weltmeisterschaften könne er nun mit "gutem Gewissen" abschließen. "Ich habe mein Bestes gegeben, drei Titel mit Portugal gewonnen - vor Cristiano Ronaldo waren es null Titel", sagte er trotzig und behauptete, dass der EM-Titel anno 2016 für ihn "die gleiche Bedeutung" wie ein WM-Gewinn habe. Darüber hinaus gewann CR7 mit Portugal zweimal die Nations League.

Er wolle nun nach dem Ausscheiden "einen kühlen Kopf bewahren, ruhig bleiben und dann die beste Entscheidung treffen". Die dürfte tendenziell dahin gehen, dass sein 233. Länderspiel für Portugal (146 Tore) wohl doch noch nicht sein letztes gewesen ist. Und das obwohl Ronaldos Auftritte bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko durchaus sehr kritisch beäugt wurden. Nach dem Aus im Achtelfinale urteilte The Athletic beispielsweise: "Die Show ist vorbei." Und weiter: Ronaldo habe bei der WM das dargestellt, "was er auch ist: ein 41-Jähriger, der versucht, die Zeit zurückzudrehen".

Auch alte Weggefährten aus dem Weltfußball geizten nicht mit teils vernichtender Kritik an der Tatsache, dass CR7 trotz seines weit fortgeschrittenen Alters noch immer in einer hochtalentierten portugiesischen Nationalmannschaft gesetzt war und zeitweise aber jegliche Bindung zum Spiel vermissen ließ. "Es ist sein Ego, das das Team in Geiselhaft nimmt", pestete etwa Zlatan Ibrahomovic bei Fox Sports. Dass Ronaldo noch immer von Beginn an Spielen dürfe, sei ein "von Nostalgie getriebener Wahnsinn".

Die WM beendete Ronaldo mit drei Treffern in fünf Spielen. Zwei davon erzielte er beim Kantersieg über den heillos überforderten Außenseiter aus Usbekistan in der Gruppenphase, gegen Kroatien im Sechzehntelfinale markierte er per Elfmeter den Ausgleich. Der eingewechselte Goncalo Ramos, der ihm vor vier Jahren in der K.o.-Phase der WM 2022 den Rang als Starter abgelaufen hatte, traf kurz vor Schluss per Kopf dann zum 2:1.