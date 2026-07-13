"Solange er spielt und in der Verfassung ist, um nominiert zu werden, werde ich ihn mitnehmen", sagte der 71-Jährige, der Portugal zur WM 2030 führen will und einen bis dahin gültigen Vertrag beim Verband besitzt. CR7 sei "ein Symbol des portugiesischen Fußballs", der eine entscheidende Rolle in der Kabine einnehme.
"Solange werde ich ihn mitnehmen!" Cristiano Ronaldo soll auch nach dem WM-Aus für Portugal spielen
Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus schon als Duo bei Al-Nassr erfolgreich
Dass Jorge Jesus in höchsten Tönen von Ronaldo spricht und gar nicht daran denkt, dessen Nationalmannschaftskarriere mit Nicht-Berücksichtigungen zu beenden, galt schon vor dessen Amtsantritt als wahrscheinlich. Jesus und der 41-Jährige arbeiteten im vergangenen Jahr schon bei Al-Nassr zusammen und gewannen gemeinsam endlich Ronaldos ersehnten Liga-Titel in der Saudi Pro League.
Zwar habe er selbst noch nicht mit Ronaldo gesprochen, doch stellte Jesus unmissverständlich klar: "Er wird niemals ein Problem sein. Nicht für die Nationalmannschaft, nicht für mich. Ich hatte die Ehre, mit ihm in den letzten Jahren zu arbeiten. Und es ist wirklich einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten."
Roberto Martinez war nach dem bitteren Last-Minute-Aus bei der WM von Portugal gegen Spanien zurückgetreten und hatte damit den Weg für Jesus als neuen Nationaltrainer geebnet. Nun gilt er als Top-Kandidat auf den Nationaltrainer-Posten in Schottland.
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Cristiano Ronaldo in Portugals Startelf? "Von Nostalgie getriebener Wahnsinn"
Ronaldo selbst hatte seine Zukunft unmittelbar nach dem Ausscheiden offen gelassen, lediglich das Kapitel Weltmeisterschaften könne er nun mit "gutem Gewissen" abschließen. "Ich habe mein Bestes gegeben, drei Titel mit Portugal gewonnen - vor Cristiano Ronaldo waren es null Titel", sagte er trotzig und behauptete, dass der EM-Titel anno 2016 für ihn "die gleiche Bedeutung" wie ein WM-Gewinn habe. Darüber hinaus gewann CR7 mit Portugal zweimal die Nations League.
Er wolle nun nach dem Ausscheiden "einen kühlen Kopf bewahren, ruhig bleiben und dann die beste Entscheidung treffen". Die dürfte tendenziell dahin gehen, dass sein 233. Länderspiel für Portugal (146 Tore) wohl doch noch nicht sein letztes gewesen ist. Und das obwohl Ronaldos Auftritte bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko durchaus sehr kritisch beäugt wurden. Nach dem Aus im Achtelfinale urteilte The Athletic beispielsweise: "Die Show ist vorbei." Und weiter: Ronaldo habe bei der WM das dargestellt, "was er auch ist: ein 41-Jähriger, der versucht, die Zeit zurückzudrehen".
Auch alte Weggefährten aus dem Weltfußball geizten nicht mit teils vernichtender Kritik an der Tatsache, dass CR7 trotz seines weit fortgeschrittenen Alters noch immer in einer hochtalentierten portugiesischen Nationalmannschaft gesetzt war und zeitweise aber jegliche Bindung zum Spiel vermissen ließ. "Es ist sein Ego, das das Team in Geiselhaft nimmt", pestete etwa Zlatan Ibrahomovic bei Fox Sports. Dass Ronaldo noch immer von Beginn an Spielen dürfe, sei ein "von Nostalgie getriebener Wahnsinn".
Die WM beendete Ronaldo mit drei Treffern in fünf Spielen. Zwei davon erzielte er beim Kantersieg über den heillos überforderten Außenseiter aus Usbekistan in der Gruppenphase, gegen Kroatien im Sechzehntelfinale markierte er per Elfmeter den Ausgleich. Der eingewechselte Goncalo Ramos, der ihm vor vier Jahren in der K.o.-Phase der WM 2022 den Rang als Starter abgelaufen hatte, traf kurz vor Schluss per Kopf dann zum 2:1.
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Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.