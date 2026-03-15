Sogar der FC Barcelona ist angeblich interessiert! Bundesligastar soll seinem Verein bis zu 60 Millionen Euro einbringen

Laut CaughtOffside würde es El Mala keinesfalls an Interessenten mangeln. Neben den englischen Schwergewichten Manchester United, FC Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur und Newcastle United soll sogar der spanische Meister FC Barcelona seine Fühler nach dem 19-Jährigen ausstrecken.

Das angebliche Interesse des FC Bayern München soll derweil mittlerweile abgekühlt sein. Das liege vor allem daran, dass Verstärkungen auf den offensiven Außenpositionen für den deutschen Rekordmeister im Sommer keinerlei Priorität genießen. Mit Michael Olise und Luis Diaz ist man hier schließlich herausragend besetzt und hat zudem mit Serge Gnabry und Lennart Karl zwei qualitativ hochwertige Alternativen.

Favorit im Werben um El Mala ist CaughtOffside zufolge indes keiner der oben genannten Topklubs, sondern Brighton & Hove Albion. Der englische Erstligist soll bereits intensiv an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers gearbeitet haben und wäre für El Mala zunächst eine Art Zwischenschritt, ehe der Wechsel zu einem ganz großen Verein erst danach Thema werden könnte.