Rund um die Zukunft von Offensivtalent Said El Mala gibt es neue Entwicklungen. Einem Bericht von CaughtOffside zufolge zeichnet sich vor allem ein Transfer in die Premier League ab - und beim 1. FC Köln soll sich die Haltung festigen, im Sommer mächtig Kasse mit El Mala zu machen.
Sogar der FC Barcelona ist angeblich interessiert! Bundesligastar soll seinem Verein bis zu 60 Millionen Euro einbringen
Hat sogar der FC Barcelona Interesse an Said El Mala?
Laut CaughtOffside würde es El Mala keinesfalls an Interessenten mangeln. Neben den englischen Schwergewichten Manchester United, FC Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur und Newcastle United soll sogar der spanische Meister FC Barcelona seine Fühler nach dem 19-Jährigen ausstrecken.
Das angebliche Interesse des FC Bayern München soll derweil mittlerweile abgekühlt sein. Das liege vor allem daran, dass Verstärkungen auf den offensiven Außenpositionen für den deutschen Rekordmeister im Sommer keinerlei Priorität genießen. Mit Michael Olise und Luis Diaz ist man hier schließlich herausragend besetzt und hat zudem mit Serge Gnabry und Lennart Karl zwei qualitativ hochwertige Alternativen.
Favorit im Werben um El Mala ist CaughtOffside zufolge indes keiner der oben genannten Topklubs, sondern Brighton & Hove Albion. Der englische Erstligist soll bereits intensiv an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers gearbeitet haben und wäre für El Mala zunächst eine Art Zwischenschritt, ehe der Wechsel zu einem ganz großen Verein erst danach Thema werden könnte.
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Brighton soll Favorit bei Said El Mala sein - Köln wünscht sich Mega-Ablöse
Für Brighton könnte die hohe Ablösesumme allerdings zum Problem werden. Köln, wo El Mala noch bis 2030 unter Vertrag steht, soll sich beim Verkauf einen Erlös in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro vorstellen. Das würde eher dafür sprechen, dass der FC versucht, sein Top-Talent bei einem Klub des Kalibers Chelsea oder Manchester United unterzubringen. Die Hoffnung auf einen Verbleib El Malas soll bei den Kölnern intern immer kleiner werden.
Um Brighton und El Mala halten sich mehr oder weniger konkrete Spekulationen derweil schon seit vergangenem Sommer. Laut Sport Bild sollen die Seagulls im Winter erneut um den Dribbler geworben haben, Köln lehnte demnach ein 25 bis 30 Millionen Euro schweres Angebot aber ab. Brighton versuche, El Mala unter anderem damit von einem Wechsel zu überzeugen, dass man auch seinen älteren Bruder Malek unter Vertrag nehmen würde. Der wechselte gemeinsam mit Said schon zum FC, kam bis dato aber nur in Kölns Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz.
Said El Mala avancierte zum Bundesliga-Shootingstar
Köln hatte El Mala 2024 vom Stadtrivalen Viktoria verpflichtet, ihn aber noch für ein weiteres Jahr an den Drittligisten verliehen. Vergangenen Sommer heuerte der Offensivspieler dann am Geißbockheim an und avancierte zu einem der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison.
FC-Trainer Lukas Kwasniok bringt El Mala zwar nicht immer von Beginn an, jener zählt aber trotzdem zu Kölns Schlüsselspielern. In bisher 28 Einsätzen in der laufenden Saison sind El Mala bereits neun Tore und vier Assists gelungen, am Samstag erzielte er das wichtige Ausgleichstor beim 1:1 in Hamburg.
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Said El Mala: Seine Zahlen für den 1. FC Köln
Einsätze 28 Tore 9 Assists 4