Das DFB-Team hat das erste von zwei WM-Testspielen erfolgreich absolviert. Besonders eine überraschende Maßnahme von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte beim 4:3-Sieg gegen die Schweiz sofort Wirkung. Während die Offensive und Debütant Lennart Karl überzeugen konnten, bleibt die Defensive das größte Sorgenkind.
Sofortwirkung: Maßnahme von Julian Nagelsmanns führt schon in der Schweiz für DFB-Team zum Erfolg
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Standards werden zur Waffe des DFB-Teams
Gegen die Schweiz fiel früh auf, wie sehr das DFB-Team den Fokus auf Standardsituationen gelegt hat. Schon das erste deutsche Tor resultierte aus einem hervorragend einstudierten Spielzug: Der Eckball von links wurde kurz auf Joshua Kimmich ausgeführt, der ohne überhaupt zu versuchen, sich in Richtung Tor zu drehen, auf Florian Wirtz zurücklegte. Wirtz nahm das Leder an der Außenlinie auf und flankte präzise an den zweiten Pfosten, wo Jonathan Tah sich von Silvan Widmer absetzte und per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. "Wenn man es schnell macht und schnell schaltet, dann erwischt man den Gegner auf dem falschen Fuß. Das ist das schwerste, was man zu verteidigen hat", lobte nach der Partie Ex-BVB-Trainer Edin Terzic bei RTL.
Auch der 3:2-Führungstreffer durch Wirtz, der sein wohl bestes Spiel im Nationaltrikot zeigte und an allen vier deutschen Treffern direkt beteiligt war, fiel nach einem Standard. Serge Gnabry spielte eine Ecke erneut kurz auf Wirtz, der von der Schweizer Abwehr völlig unbehelligt blieb, diagonal ein, zwei Schritte in Richtung Tor machte und den Ball sehenswert von der Strafraumkante ins lange Eck knallte.
Aber auch die Standards, die nicht zu Toren führten, zeigten Wirkung. Vor allem Kimmichs Ecken kamen häufig gefährlich und für Torhüter Gregor Kobel unangenehm an den ersten Pfosten.
Diese neu gefundene Stärke kommt nicht von ungefähr: Vor wenigen Wochen verstärkte sich das DFB-Team mit dem Niederländer Alfred Schreuder, den Nagelsmann bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim kennt. Ziel war es, Standard-Trainer Mads Buttgereit mehr Freiheiten zu geben, damit er sich voll auf diese spezielle Aufgabe konzentrieren kann: "Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann. Wir erwarten, dass Standards bei dieser WM eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Deshalb wollen wir den Fokus im Training und in der Vorbereitung auch verstärkt auf diese legen", erklärte Nagelsmann. Ein voller Erfolg.
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Lennart Karl überzeugt beim Debüt
Ein Blick auf die Anzeigetafel und die vier erzielten Tore genügt, um festzuhalten, dass die Offensive des DFB-Teams einen hervorragenden Tag erwischte. Neben der Weltklasse-Leistung von Wirtz fiel auch das Debüt von Lennart Karl für die A-Nationalmannschaft auf. In den begrenzten 28 Minuten, die er auf dem Platz stand, zeigte der 18-Jährige eindrucksvoll, dass er durchaus eine Daseinsberechtigung im Team hat.
Gegen die Eidgenossen agiert der Bayern-Youngster furchtlos und unbeeindruckt, marschierte die rechte Außenbahn mit Tempo entlang und sorgte immer wieder mit Hereingaben vor das gegnerische Tor für Gefahr. Leon Goretzka konnte Karls erste Vorlage noch nicht verwerten, die zweite endete jedoch in der 86. Spielminute mit dem 4:3-Treffer von Wirtz.
Auch die Zahlen unterstreichen Karls gelungenes Debüt: Mit drei Torschussvorlagen war er nach Wirtz (fünf) zweitbester Deutscher. Zudem hatte er in seiner kurzen Einsatzzeit 31 Ballaktionen und brachte 18 von 20 Pässen an einen Mitspieler - neun davon ins letzte Drittel.
Karls rasanter Aufstieg in dieser Saison setzt sich also weiter fort. Erst im November hatte er sein Debüt für die U21 gefeiert und sich beim FC Bayern als Mann mit einer großen Zukunft einen Namen gemacht. Mit solchen Leistungen darf er auch auf Einsatzminuten bei der WM hoffen.
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Schlotterbeck und Tah mit Problemen gegen die Schweiz
Nicht alles verlief jedoch wie erhofft. So stark und effizient die Offensive agierte, so anfällig zeigte sich die Defensive. Vor allem die Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah erwischten keinen guten Tag. Schlotterbeck war mit zwei haarsträubenden Fehlpässen an zwei Gegentoren beteiligt, Tah verlor den entscheidenden Zweikampf beim zweiten Gegentor gegen Breel Embolo. Danach leistete sich Tah keine größeren Patzer mehr, Schlotterbeck blieb jedoch weiter fehleranfällig.
"Heute hat mir Schlotterbeck nicht unbedingt gefallen. Er hat viele Fehler im Passspiel gehabt, auch bei den ersten beiden Toren haben seine beiden Pässe zu Gegentoren geführt. Natürlich hast du mal so ein Spiel drin", sagte Experte Lothar Matthäus bei RTL.
Der größte Gewinner unter den Innenverteidigern war deswegen Antonio Rüdiger, der dem Stamm-Duo nun extrem Druck machen könnte. Auch Matthäus sieht das so: "Rüdiger wird angreifen, das ist seine Art und Weise. Er hat hohe Qualität. Es ist schön für einen Trainer, der dann die Auswahl hat. Wir haben einige Spieler, die da hinten Druck ausüben auf die beiden."
Die Art und Weise, wie die Gegentore fielen, war kaum überraschend. Es erinnerte ein wenig an die 1:2-Niederlage gegen Japan bei der WM in Katar: Viel Ballbesitz, die spielbestimmende Mannschaft, doch hinten fiel gefühlt jeder Angriff ins Tor. Ähnlich lief es gegen die Schweiz, die in den meisten Statistiken deutlich unterlegen war (0,59:2,63 xGoals, 7:22 Schüsse, 3:9 Torschüsse, 1:8 Großchancen, 3:17 Schüsse im Strafraum). Dennoch wirkt das Ergebnis eher ausgeglichen.
"Verteidigend haben wir nicht ganz so gut gemacht in einigen Situation. Im hohen Pressing ja, aber tief war es manchmal zu passiv. Das dritte Tor ist ein ansatzloser Schuss, den schlägt er aus dem Stand ins Eck", erklärte Nagelsmann. Dieses Problem muss schnell behoben werden, um ein Japan-Deja-vu bei der WM zu vermeiden.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".