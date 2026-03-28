Sofortwirkung: Maßnahme von Julian Nagelsmanns führt schon in der Schweiz für DFB-Team zum Erfolg

Gegen die Schweiz fiel früh auf, wie sehr das DFB-Team den Fokus auf Standardsituationen gelegt hat. Schon das erste deutsche Tor resultierte aus einem hervorragend einstudierten Spielzug: Der Eckball von links wurde kurz auf Joshua Kimmich ausgeführt, der ohne überhaupt zu versuchen, sich in Richtung Tor zu drehen, auf Florian Wirtz zurücklegte. Wirtz nahm das Leder an der Außenlinie auf und flankte präzise an den zweiten Pfosten, wo Jonathan Tah sich von Silvan Widmer absetzte und per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. "Wenn man es schnell macht und schnell schaltet, dann erwischt man den Gegner auf dem falschen Fuß. Das ist das schwerste, was man zu verteidigen hat", lobte nach der Partie Ex-BVB-Trainer Edin Terzic bei RTL.

Auch der 3:2-Führungstreffer durch Wirtz, der sein wohl bestes Spiel im Nationaltrikot zeigte und an allen vier deutschen Treffern direkt beteiligt war, fiel nach einem Standard. Serge Gnabry spielte eine Ecke erneut kurz auf Wirtz, der von der Schweizer Abwehr völlig unbehelligt blieb, diagonal ein, zwei Schritte in Richtung Tor machte und den Ball sehenswert von der Strafraumkante ins lange Eck knallte.

Aber auch die Standards, die nicht zu Toren führten, zeigten Wirkung. Vor allem Kimmichs Ecken kamen häufig gefährlich und für Torhüter Gregor Kobel unangenehm an den ersten Pfosten.

Diese neu gefundene Stärke kommt nicht von ungefähr: Vor wenigen Wochen verstärkte sich das DFB-Team mit dem Niederländer Alfred Schreuder, den Nagelsmann bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim kennt. Ziel war es, Standard-Trainer Mads Buttgereit mehr Freiheiten zu geben, damit er sich voll auf diese spezielle Aufgabe konzentrieren kann: "Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann. Wir erwarten, dass Standards bei dieser WM eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Deshalb wollen wir den Fokus im Training und in der Vorbereitung auch verstärkt auf diese legen", erklärte Nagelsmann. Ein voller Erfolg.