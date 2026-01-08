Lothar Matthäus hat Yan Diomande von RB Leipzig in den höchsten Tönen gelobt – ihm aber von einem zeitnahen Wechsel zum FC Bayern abgeraten.
"So weit ist er meiner Meinung nach noch nicht": Lothar Matthäus rät einem "Riesenspieler" vom frühen Wechsel zum FC Bayern ab
"Diomande ist ein Riesenspieler. Das zeigt er jetzt auch mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup", sagte der Rekordnationalspieler gegenüber Sky: "Ich habe Diomande zwei-, dreimal spielen sehen - überragend, überragend, überragend!"
Matthäus hält Diomande für einen Spieler, der mit seiner Qualität problemlos beim FC Bayern bestehen könnte, rät ihm aber von einem sofortigen Wechsel ab: "Ich würde Diomande jetzt nicht unbedingt empfehlen, den nächsten Schritt machen zu wollen. So weit ist er meiner Meinung nach noch nicht".
Interesse des FC Bayern? RB Leipzig will Yan Diomande halten
Trotzdem sollten die Bayern Spieler wie Diomande und Said El Mala vom 1. FC Köln "ein bisschen im Blick behalten", so Matthäus. Eher mit Blick auf die Zukunft, "aber man kann ja vorher schon gewisse Regelungen treffen".
Yan Diomande gehört in dieser Saison zu den Bundesliga-Senkrechtstartern, der FCB soll grundsätzlich an ihm interessiert sein. Allerdings will RB den Angreifer unbedingt halten. "Es ist unser Bestreben, Spieler länger als ein Jahr bei uns zu haben, denn sonst kriegst du keine Beständigkeit rein", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer im kicker: "Da sitzt noch nicht mal jemand auf dem Beifahrersitz. Da sitzen alle auf der Rückbank."
Diomande war im Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse von CD Leganes nach Leipzig gewechselt. In 16 Spielen erzielte er bereits sieben Treffer und bereitete vier weitere Tore vor.
Sein Vertrag in Leipzig läuft bis 2030. Aktuell kämpft er mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup um die Titelverteidigung.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace