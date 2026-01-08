"So weit ist er meiner Meinung nach noch nicht": Lothar Matthäus rät einem "Riesenspieler" vom frühen Wechsel zum FC Bayern ab

Trotzdem sollten die Bayern Spieler wie Diomande und Said El Mala vom 1. FC Köln "ein bisschen im Blick behalten", so Matthäus. Eher mit Blick auf die Zukunft, "aber man kann ja vorher schon gewisse Regelungen treffen".

Yan Diomande gehört in dieser Saison zu den Bundesliga-Senkrechtstartern, der FCB soll grundsätzlich an ihm interessiert sein. Allerdings will RB den Angreifer unbedingt halten. "Es ist unser Bestreben, Spieler länger als ein Jahr bei uns zu haben, denn sonst kriegst du keine Beständigkeit rein", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer im kicker: "Da sitzt noch nicht mal jemand auf dem Beifahrersitz. Da sitzen alle auf der Rückbank."

Diomande war im Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse von CD Leganes nach Leipzig gewechselt. In 16 Spielen erzielte er bereits sieben Treffer und bereitete vier weitere Tore vor.

Sein Vertrag in Leipzig läuft bis 2030. Aktuell kämpft er mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup um die Titelverteidigung.