So viel verdiente noch nie ein Spieler beim VfB Stuttgart: Deniz Undav fordert angeblich Rekordgehalt - Bundesligist in Lauerstellung?

Nach Informationen von Sky fordert Undav für einen Verbleib deutlich mehr Gehalt, obwohl er mit einem Verdienst von 4,5 Millionen Euro pro Jahr aktuell schon Top-Verdiener des Klubs sei. Die Rede ist von einer Erhöhung auf sechs Millionen Euro.

Durchaus brisant: Eine derartige Summe bezahlten die Schwaben einem Spieler jährlich noch nie. Unwahrscheinlich wäre eine Einigung zu jenen Bezügen allerdings nicht. Zum einen ist Undav absoluter Publikumsliebling in Stuttgart und zeigt auch in dieser Saison überragende Leistungen auf dem Platz. Zum anderen schreckt der VfB seit dem Aufschwung unter Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth längst nicht mehr vor hohen Summen zurück.

In den vergangenen Sommer-Transferfenstern vollzog der VfB alle seiner fünf teuersten Transfers, mit Bilal El Khannouss folgt nach Greifen einer Kaufpflicht zur neuen Saison das nächste Schwergewicht - für kolportierte 18 Millionen Euro wird er Platz drei des vereinsinternen Rankings einnehmen. An der Spitze steht Undav, der nach langem Hin und Her zur Spielzeit 2024/25 für knapp 27 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion fest an den Neckar wechselte. Zuvor war er für ein Jahr von den Seagulls ausgeliehen.