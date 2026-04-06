Inmitten der Nagelsmann-Debatte verhandelt der VfB Stuttgart mit Deniz Undav über einen neuen Vertrag. Die Gehaltsforderung des Stürmers soll von historischem Ausmaß sein.
So viel verdiente noch nie ein Spieler beim VfB Stuttgart: Deniz Undav fordert angeblich Rekordgehalt - Bundesligist in Lauerstellung?
Obwohl er schon Topverdiener ist: Deniz Undav fordert wohl Rekordgehalt beim VfB
Nach Informationen von Sky fordert Undav für einen Verbleib deutlich mehr Gehalt, obwohl er mit einem Verdienst von 4,5 Millionen Euro pro Jahr aktuell schon Top-Verdiener des Klubs sei. Die Rede ist von einer Erhöhung auf sechs Millionen Euro.
Durchaus brisant: Eine derartige Summe bezahlten die Schwaben einem Spieler jährlich noch nie. Unwahrscheinlich wäre eine Einigung zu jenen Bezügen allerdings nicht. Zum einen ist Undav absoluter Publikumsliebling in Stuttgart und zeigt auch in dieser Saison überragende Leistungen auf dem Platz. Zum anderen schreckt der VfB seit dem Aufschwung unter Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth längst nicht mehr vor hohen Summen zurück.
In den vergangenen Sommer-Transferfenstern vollzog der VfB alle seiner fünf teuersten Transfers, mit Bilal El Khannouss folgt nach Greifen einer Kaufpflicht zur neuen Saison das nächste Schwergewicht - für kolportierte 18 Millionen Euro wird er Platz drei des vereinsinternen Rankings einnehmen. An der Spitze steht Undav, der nach langem Hin und Her zur Spielzeit 2024/25 für knapp 27 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion fest an den Neckar wechselte. Zuvor war er für ein Jahr von den Seagulls ausgeliehen.
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VfB Stuttgart droht ablöefreier Abgang von Deniz Undav
Für den Fall, dass wider Erwarten keine Einigung mit Undav erzielt werden kann, sollen sich schon zahlreiche Vereine in Stellung gebracht haben, sowohl aus dem Aus- als auch dem Inland. Als Interessent wird Bayer Leverkusen genannt, das im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen auf eine Verpflichtung lauern soll. Zumal Undavs Vertrag 2027 ausläuft, weshalb er bereits im kommenden Januar über einen ablösefreien Wechsel verhandeln könnte. Der FC Bayern München zeige indes kein Interesse.
Mit 36 Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen gehört Undav in dieser Saison zu den besten Scorern in Europas Top-Ligen. Nur Harry Kane (1,33 Scorer pro Spiel), Kylian Mbappe (1,22), Michael Olise (1,1) und Luis Diaz (1,03) sind noch torgefährlicher als der 29-Jährige. Dass er in der deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch als Joker gesehen wird, hatte zuletzt eine große Debatte entfacht.
Die bisherigen Gespräche seien ob Undavs Stellenwert für die Mannschaft dementsprechend respektvoll und positiv verlaufen. Der finanzielle Aspekt habe jedoch weiteren Redebedarf zur Folge, ehe für beide Parteien ein zufriedenstellendes Paket geschnürt werden könne.
Leistungsdaten von Deniz Undav für den VfB Stuttgart in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 39
- Tore: 23
- Assists: 13