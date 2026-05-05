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JOAO PEDRO CHELSEA Getty Images
Daniel Buse

So schlecht wie seit 48 Jahren nicht mehr: Negativtrend beim FC Chelsea setzt sich fort

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FC Chelsea
FC Chelsea - Nottingham Forest

Die Blues verspielen im Saisonendspurt aller Voraussicht nach ihre ordentliche Ausgangsposition, weil sie erneut verlieren.

Der FC Chelsea hat am Montag sein Premier-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest mit 1:3 verloren und damit mehrere historische Negativserien aufgestellt. 

Es war für die Blues die sechste Liga-Niederlage am Stück; etwas, das ihnen zuvor zuletzt im November 1993 und damit vor mehr als 32 Jahren zuletzt passiert war. Sechs Pleiten in Serie kassierte Chelsea ohnehin bislang nur viermal in der Klub-Geschichte. 

Das 1:3 gegen Forest war zudem die vierte Heimniederlage in Folge, was zuvor erst einmal passiert war: 1978 war das Team ähnlich erfolglos vor eigenem Publikum, sodass die aktuelle Mannschaft damit in dieser Hinsicht so schlecht wie seit 48 Jahren nicht ist. 

  • Gegen Nottingham sah es für Chelsea schon früh schlecht aus: Bereits in der zweiten Spielminute brachte der Ex-Mainzer Taiwo Awoniyi die Gäste in Führung, Igor Jesus erhöhte in der 15. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 2:0. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Awoniyi auch noch das 3:0 nach (52.) - die Vorentscheidung.

    Erst in der 93. Minute betrieb Joao Pedro für die Blues mit seinem Treffer zum 1:3 noch Ergebniskosmetik. 

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea muss auf FA-Cup-Finale hoffen

    Durch die nächste Niederlage rutschte Chelsea in der Premier-League-Tabelle auf den neunten Platz ab und verliert die Europapokalplätze langsam aus den Augen. 

    Der siebte Rang, der zur Qualifikation für die Conference League berechtigt, ist drei Punkte entfernt, die Champions-League-Plätze mittlerweile zehn Zähler, sodass die Blues den Rückstand in den drei verbleibenden Spielen nicht mehr aufholen können. Mit einem Sieg im FA-Cup-Finale gegen Manchester City könnte sich das Team aber noch ein Ticket für die Europa League sichern. 

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Maresca und Rosenior musste bei Chelsea schon gehen

    Chelsea war mit Enzo Maresca als Trainer in die Saison gegangen. Der Italiener holte mit dem Team bei der Klub-Weltmeisterschaft im Sommer überraschend den Titel und durfte eine zweite Spielzeit an der Stamford Bridge angehen. Anfang Januar wurde er jedoch entlassen und durch Liam Rosenior ersetzt, der vom Partnerklub Racing Straßburg kam. 

    Nach dreieinhalb Monaten trennte sich der Verein aber wieder vom Engländer, der den Negativtrend nicht stoppen konnte. Seit Ende April ist Calum McFarlane übergangsweise für die Mannschaft verantwortlich. Er soll bis zum Saisonende auf der Chelsea-Bank sitzen, ehe ein neuer Coach verpflichtet wird. 

  • Der Spielplan des FC Chelsea:

    • 09.05., 13.30 Uhr: Liverpool - Chelsea
    • 16.05., 16 Uhr: Chelsea - Manchester City (FA-Cup-Finale)
    • 19.05., 21.15 Uhr: Chelsea - Tottenham
    • 24.05., 17 Uhr: Sunderland - Chelsea

Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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