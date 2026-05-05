So schlecht wie seit 48 Jahren nicht mehr: Negativtrend beim FC Chelsea setzt sich fort

Der FC Chelsea hat am Montag sein Premier-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest mit 1:3 verloren und damit mehrere historische Negativserien aufgestellt.

Es war für die Blues die sechste Liga-Niederlage am Stück; etwas, das ihnen zuvor zuletzt im November 1993 und damit vor mehr als 32 Jahren zuletzt passiert war. Sechs Pleiten in Serie kassierte Chelsea ohnehin bislang nur viermal in der Klub-Geschichte.

Das 1:3 gegen Forest war zudem die vierte Heimniederlage in Folge, was zuvor erst einmal passiert war: 1978 war das Team ähnlich erfolglos vor eigenem Publikum, sodass die aktuelle Mannschaft damit in dieser Hinsicht so schlecht wie seit 48 Jahren nicht ist.