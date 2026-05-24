Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat am Samstagabend nicht nur FCB-Pokalheld Harry Kane über den grünen Klee gelobt, sondern bei der Gelegenheit auch noch eine Spitze in Richtung des spanischen Meisters FC Barcelona verteilt.
"So geht's schon mal los": Bayern-Patron Uli Hoeneß watscht den FC Barcelona ab
Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat am Samstagabend nicht nur FCB-Pokalheld Harry Kane über den grünen Klee gelobt, sondern bei der Gelegenheit auch noch eine Spitze in Richtung des spanischen Meisters FC Barcelona verteilt. Zunächst mit einem bemerkenswerten Interview im Spiegel, in dem er unter anderem Zweifel an der Fortführung der Arbeit von Bayern-Sportvorstand Max Eberl betonte. Später ätzte er in Richtung des designierten neuen Real-Trainers Jose Mourinho, der sich das Pokalfinale zwischen den Münchenern und dem VfB Stuttgart auf Einladung der Schwaben vor Ort anschaute. Und dann wetterte Hoeneß noch gegen die Fans beider Mannschaften, die das Endspiel nutzten, um massiv gegen den DFB zu wettern und jeweils heftige Pyroshows lieferten.
Damit aber nicht genug. Nach dem 3:0-Sieg seines Klubs trat Hoeneß zum Interview in der ARD an und sang zunächst ein bemerkenswertes Loblied auf Bayerns Dreifachtorschützen Harry Kane. "Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben", stellte der 74-Jährige klar. Eine bemerkenswerte Aussage, wenn man die vielen Stars betrachtet, die in der Vergangenheit an die Säbener Straße geholt wurden. Kane verpflichtete der FCB 2023 für knapp 100 Millionen Euro Ablöse.
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Uli Hoeneß: "Außerdem hat ja Barcelona gar kein Geld"
Angesichts der Fabelsaison, die der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hingelegt hat (68 Scorerpunkte in 51 Spielen), ist ein Verkauf für die Roten auch kein Thema. "Natürlich nicht. Der FC Bayern ist ein Käuferverein. Kein Verkäuferverein", sagte Hoeneß und ging dahingehend auch auf das Gerücht ein, dass der FC Barcelona Kane als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski (Vertrag wird nicht verlängert) im Visier haben soll. "Außerdem hat ja Barcelona gar kein Geld. So geht's schon mal los."
Die Katalanen wurden in den vergangenen Jahren von finanziellen Problemen geplagt und hatten mehrfach Probleme, wegen der LaLiga-Gehaltsobergrenze Neuzugänge für den Spielbetrieb zu registrieren. Allerdings hat sich die Lage mittlerweile entspannt und zur neuen Saison kehrt der spanische Meister zur sogenannten "1:1-Regelung" zurück, die keine weiteren Beschränkungen auf dem Transfermarkt bedeutet.
Harry Kane steht beim FC Bayern bis 2027 unter Vertrag
Kane zeigte sich wiederum geschmeichelt von Hoeneß' Sonderlob. "Es ist natürlich schön, so etwas zu hören. Für diesen Klub haben viele großartige Spieler gespielt, deswegen fühle ich mich geehrt. Das war ein großer Schritt für mich und meine Familie. Ich fühle mich als Teil der Geschichte des Vereins."
Und weiter schwärmte der 32-Jährige: "Ich bin wirklich glücklich. Wir haben ein fantastisches Team, vielleicht das beste in Europa, einen super Trainer. Ich genieße meine Zeit. Solche Nächte sind der Grund, aus dem ich hergekommen bin."
Kanes Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2027, sein Klub plant eine vorzeitige Verlängerung. Sportvorstand Max Eberl erklärte erneut, dass die Gespräche nach dem nun erfolgten Saisonende intensiviert werden sollen. Mit dem Ziel, womöglich noch vor der Weltmeisterschaft Vollzug zu melden.
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Harry Kanes Torbilanz:
- Leyton Orient: 5 Tore
- FC Millwall: 9 Tore
- Norwich City: 0 Tore
- Leicester City: 2 Tore
- Tottenham Hotspur: 280 Tore
- FC Bayern: 146 Tore
- England: 78 Tore