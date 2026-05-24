"So geht's schon mal los": Bayern-Patron Uli Hoeneß watscht den FC Barcelona ab

Angesichts der Fabelsaison, die der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hingelegt hat (68 Scorerpunkte in 51 Spielen), ist ein Verkauf für die Roten auch kein Thema. "Natürlich nicht. Der FC Bayern ist ein Käuferverein. Kein Verkäuferverein", sagte Hoeneß und ging dahingehend auch auf das Gerücht ein, dass der FC Barcelona Kane als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski (Vertrag wird nicht verlängert) im Visier haben soll. "Außerdem hat ja Barcelona gar kein Geld. So geht's schon mal los."

Die Katalanen wurden in den vergangenen Jahren von finanziellen Problemen geplagt und hatten mehrfach Probleme, wegen der LaLiga-Gehaltsobergrenze Neuzugänge für den Spielbetrieb zu registrieren. Allerdings hat sich die Lage mittlerweile entspannt und zur neuen Saison kehrt der spanische Meister zur sogenannten "1:1-Regelung" zurück, die keine weiteren Beschränkungen auf dem Transfermarkt bedeutet.