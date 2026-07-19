"So erfolgreich, dass wir die USA noch einmal auswählen sollten": WM 2026 lässt Kassen der FIFA klingeln

Da ein Großteil der Einnahmen an die 211 Mitgliedsverbände geht, dient Infantino das Geld als Machtinstrument. Der FIFA-Chef will sich im kommenden Jahr bis 2031 im Amt bestätigen lassen. Anders als der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sollen laut Guardian "mehr als 200" Verbände ein Unterstützerschreiben für die Wiederwahl des Schweizers unterzeichnet haben - ungeachtet der Kontroverse um die Aussetzung der Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun infolge eines Anrufs von US-Präsident Donald Trump bei Infantino.

Der wirtschaftliche Erfolg des Turniers könnte auch die Chancen der USA auf eine weitere Austragung der Endrunde in naher Zukunft steigern. Die Turniere ab 2038 sind noch nicht vergeben. Trump hatte am Freitag sein Interesse bekundet. "Diese WM war so erfolgreich, dass wir die USA einfach noch einmal auswählen sollten", sagte der US-Präsident: "Dieses Mal lassen wir Mexiko und Kanada außen vor."