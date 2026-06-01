So einen "Mega-Deal" hat es beim VfB Stuttgart "noch nie gegeben": Deniz Undav verlängert Vertrag zu Rekordbezügen

Demnach kassiere Undav nun etwas mehr als 5,5 Millionen Euro pro Jahr und ist damit der Topverdiener bei den Schwaben. Zudem soll der deutsche Nationalspieler einen satten Unterschriftsbonus in Höhe von vier Millionen Euro erhalten.

Der Vertrag erhalte zudem noch eine spannende Klausel: Sollte Undav in seiner letzten Saison 2028/29 zwischen 20 und 25 Siaisonspiele absolvieren, so verlängere sich der Vertrag noch einmal automatisch bis 2030.

"Ich bin sehr glücklich, dass mein Weg in Stuttgart weitergeht", wird Undav in einer ersten Stellungnahme zitiert: "Die vorzeitige Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel. Danke an Alex Wehrle, Fabian Wohlgemuth und den VfB für das Vertrauen, das sie mir damit entgegenbringen. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden. Vom ersten Tag an haben alle Menschen mich und meine Familie hier mit offenen Armen empfangen und uns Liebe geschenkt. Deshalb bedeutet es mir so viel, ihnen durch meine Tore und Leistungen immer wieder auch etwas zurückzugeben."