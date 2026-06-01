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VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
Jonas Rütten

So einen "Mega-Deal" hat es beim VfB Stuttgart "noch nie gegeben": Deniz Undav verlängert Vertrag zu Rekordbezügen

Bundesliga
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D. Undav
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Deniz Undav hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart langfristig und offenbar zu Rekordbezügen verlängert.

Die sich bereits seit Tagen anbahnende Vertragsverlängerung bis 2029 (zuvor bis 2027) gaben die Schwaben am Montag bekannt. 

Die Bild hatte bereits am Sonntag von einem "Mega-Deal" geschrieben, "den es in dieser finanziellen Dimension in der 132-jährigen Geschichte des Traditionsvereins noch nie gegeben hat".

  • Deniz Undav kassiert wohl vier Millionen Euro für Vertragsunterschrift

    Demnach kassiere Undav nun etwas mehr als 5,5 Millionen Euro pro Jahr und ist damit der Topverdiener bei den Schwaben. Zudem soll der deutsche Nationalspieler einen satten Unterschriftsbonus in Höhe von vier Millionen Euro erhalten.

    Der Vertrag erhalte zudem noch eine spannende Klausel: Sollte Undav in seiner letzten Saison 2028/29 zwischen 20 und 25 Siaisonspiele absolvieren, so verlängere sich der Vertrag noch einmal automatisch bis 2030.

    "Ich bin sehr glücklich, dass mein Weg in Stuttgart weitergeht", wird Undav in einer ersten Stellungnahme zitiert: "Die vorzeitige Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel. Danke an Alex Wehrle, Fabian Wohlgemuth und den VfB für das Vertrauen, das sie mir damit entgegenbringen. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden. Vom ersten Tag an haben alle Menschen mich und meine Familie hier mit offenen Armen empfangen und uns Liebe geschenkt. Deshalb bedeutet es mir so viel, ihnen durch meine Tore und Leistungen immer wieder auch etwas zurückzugeben."

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    "Absoluter Volltreffer": Deniz Undav wird beim VfB Stuttgart zur Identifikationsfigur

    Der Stürmer sei "ein wesentlicher Faktor für die sportliche Erfolgsgeschichte des VfB in den vergangenen drei Jahren. Er nimmt auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle bei uns ein", betonte Vorstandschef Alexander Wehrle. Für Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ist Undav ein "absoluter Volltreffer im besten Wortsinne. Die Erwartungen, die wir damals mit dem Leih-Transfer verknüpft haben, wurden bei Weitem übertroffen." Auch in Zukunft sei für Undav "eine wesentliche Rolle vorgesehen".

    Undav, der 2023 von Brighton zunächst leihweise nach Stuttgart gewechselt und 2024 für 30 Millionen Euro fest verpflichtet worden war, hatte in der abgelaufenen Bundesligasaison 19 Treffer erzielt. Er war damit hinter Superstar Harry Kane vom FC Bayern zweitbester Torjäger. Im DFB-Team machte Undav am Sonntag im Test gegen Finnland beim 4:0 mit zwei Treffern auf sich aufmerksam.

    Ebenfalls weit fortgeschritten soll laut kicker die geplante Verlängerung mit Wohlgemuth sein. Sein bis 2027 laufender Vertrag soll bis 2029 ausgeweitet werden. Aus AG-rechtlichen Gründen soll der Abschluss im Juli verkündet werden.

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