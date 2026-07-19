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RodriGetty Images
Oliver Maywurm

"So eine Leistung habe ich live noch nie erlebt": Pep Guardiola sagte es schon im Oktober voraus! Wie viel ein leidgeplagter Ballon-d'Or-Gewinner für seine traumhafte WM 2026 investierte

Weltmeisterschaft
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Frankreich - Spanien
Spanien
Spanien - Argentinien
Argentinien
Rodri
P. Guardiola

CL-Triumph, EM-Titel, Ballon d'Or - Kreuzbandriss. Auf Rodris Höhenflug folgte ein bitterer Einschnitt, den er bei der WM endgültig hinter sich ließ und damit Pep Guardiolas Prophezeiung erfüllte.

Die letzten gut drei Jahre von Rodri waren ein ziemliches Auf und Ab: Erst ging es lange nur nach oben - und zwar wirklich nach ganz oben -, dann musste er ein quälendes und kräftezehrendes Tal durchwandern und jetzt, im Sommer 2026, ist er wieder oben. Und vielleicht am Sonntag auch wieder wirklich ganz oben.

Im Juni 2023 machte Rodri Manchester City mit seinem 1:0-Siegtor im Finale gegen Inter Mailand zum Champions-League-Sieger. Gut ein Jahr später führte er Spanien zum EM-Titel, wiederum einige Monate danach kürte der Gewinn des Ballons d'Or den Mittelfeldstrategen zum besten Fußballer der Welt. Doch da hatte das Tal, das Rodri durchschreiten musste, schon begonnen.

Mitte Juli 2026 kann er stolz sagen: Er ist wieder der Spieler geworden, der er vor zwei Jahren schon einmal war. Die WM 2026 war immer Rodris ganz großes Ziel - und er hat sie zu seiner gemacht. Wobei, das wird er wahrscheinlich gar nicht hören wollen. Daher besser: Rodri hat die WM 2026 zu Spaniens Weltmeisterschaft gemacht.

  • Der Weg dorthin, der Weg zur nächsten goldenen spanischen Generation nach jener um Xavi, Andres Iniesta und Co., er wurde im September 2024 für Rodri so richtig steinig. Gut einen Monat, bevor er den Ballon d'Or erhalten sollte, zog sich der Mittelfeldspieler in Citys Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal einen Kreuzbandriss zu.

    Acht Monate vergingen danach, ehe der Europameister wieder auf dem Platz stehen konnte, die Saison 2024/25 war früh gelaufen. Was Rodri auf dem harten Pfad zurück stets antrieb, war die WM 2026. Die Aussicht, nach der europäischen auch die weltweite Krone zu holen, machte die Schinderei und die lange Zeit ohne seinen besten Freund, den Ball, mental zumindest etwas erträglicher.

    Für Rodri war der WM-Traum sogar so groß, dass er die vergangene Spielzeit exakt danach ausrichtete. Rückschläge und neue körperliche Probleme, die nach so langer Zwangspause und so schwerwiegender Verletzung nun mal auftauchen, nahm er in Kauf - und durfte er auch in Kauf nehmen. Denn City unterstützte seinen verdienten Star dabei, stärkte ihm den Rücken.

    Rodri fand zu Beginn der Saison 2025/26 noch keinen Rhythmus. Das Knie machte Probleme, der Oberschenkel zwickte, immer wieder fehlte er dem englischen Spitzenklub. Als die öffentlichen Unkenrufe ob der Fitness des Spaniers schon lauter wurden, gab City-Trainer Pep Guardiola Anfang Oktober 2025 eine aus heutiger Sicht fast beängstigend überzeugte Prognose ab: "Rodri ist ein unglaublicher Spieler. Aber man kann eben nicht nach sechs, sieben oder acht Monaten einfach mal so zurückkommen und sofort wieder der Spieler sein, der man vorher war - Nein. Wisst Ihr, wann er wieder dieser Spieler sein wird? Bei der WM mit Spanien. Bei der WM werden wir den besten Rodri sehen", sagte Guardiola über seinen spanischen Landsmann.

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    Rodri und die WM: Enttäuschung bei der Premiere - und wird die zweite schon seine letzte?

    Nun sprach Guardiola dabei nicht einfach so ins Blaue. Natürlich kannte der Erfolgscoach, der City mit Ablauf der vergangene Saison verlassen hat, Rodris Plan bis zum Sommer im Detail. So legte jener von Ende Oktober bis Ende Dezember eine zweimonatige Pause ein, die einem Bericht der spanischen Zeitung As zufolge mit dem Verein abgesprochen war.

    City und Guardiola ließen sich darauf ein, weil sie es angesichts der komplizierten Verletzungsrückkehr ihres Mittelfeldorganisators für die sinnvollste Lösung hielten, um Rodri in der entscheidenden Saisonphase dann wieder in vollständiger Fitness zur Verfügung zu haben. Der spanische Nationalspieler nutzte die Pause innerhalb der Saison dafür, sich in die bestmögliche Verfassung zu bringen. Stets eng begleitet von Ärzten und Reha-Experten, die WM in jeder Sekunde vor Augen.

    Dass er so für dieses Turnier brannte und brennt, ergibt bei genauerem Hinsehen doppelt Sinn: 2018 hatte er es mit Anfang 20 noch nicht in den Kader geschafft, erst 2022 in Katar feierte Rodri daher seine WM-Premiere, sollte in tragender Rolle für Erfolg sorgen. Doch das Turnier verkam zur Enttäuschung, Spanien scheiterte schon im Achtelfinale an Marokko.

    Umso wichtiger war ihm die WM 2026, die am Sonntag möglicherweise mit der ganz großen Krönung endet. Doch es könnte nicht nur seine zweite, sondern auch schon seine letzte sein. Im Sommer 2030 während der nächsten Weltmeisterschaft wird Rodri schließlich schon 34 - ob er dann noch das höchste Niveau verkörpern kann, ist so weit im Voraus schwer zu prognostizieren.

  • Rodri und Spanien im WM-Finale: Der schwierige Auftakt ist längst vergessen

    Zu Jahresbeginn stand Rodri dann jedenfalls wieder auf dem Rasen, brachte sich mit kontinuierlich langen Einsatzzeiten nach und nach wieder in Matchform. Für die Testspiele Ende März kehrte er nach einem halben Jahr Abstinenz auch in die Nationalmannschaft zurück. Kaum zu glauben: Beim 3:0 gegen Serbien am 27. März stand Rodri erst zum zweiten Mal seit dem EM-Finale 2024 wieder in Spaniens Startelf.

    Nationaltrainer Luis de la Fuente baute den City-Star wieder als seinen Ankerspieler im Mittelfeld ein, den während der WM-Qualifikation noch Martin Zubimendi ziemlich erfolgreich gegeben hatte. Bei der WM blieb der Mann vom FC Arsenal aber bisher noch ohne jegliche Einsatzminute, weil Kapitän Rodri für die herausragend geölte iberische Maschine absolut unverzichtbar ist. Wenngleich es nicht von Anfang an wunschlos glatt lief.

    Angesichts des weiteren Turnierverlaufs völlig in Vergessenheit geraten: Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde zum Auftakt stand allen voran Rodri medial in der Kritik. Der einhellige Vorwurf: Der 30-Jährige verschleppe zu oft das Tempo. "Ich finde es äußerst beleidigend, so etwas über den besten Spieler der Welt zu sagen", zeigte sich Coach de la Fuente bei El Partidazo de Cope fassungslos und verteidigte seinen Taktgeber: "Rodri ist der Fixpunkt dieser Mannschaft. Er hat außergewöhnlichen Einfluss, bringt Klarheit, Vision und Balance in unser Spiel."

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  • Kroos einen WM-Rekord abgeluchst, von Rangnick und Hummels geadelt: Rodris herausragende WM 2026

    Genau wie das gesamte Team kam Rodri im zweiten Gruppenspiel mit dem klaren 4:0 gegen Saudi-Arabien endgültig im Turnier an. Und danach steigerte sich der Ballon-d'Or-Gewinner von 2024 von Partie zu Partie weiter. Man gewann dabei den deutlichen Eindruck, dass er mit jeden 90 Minuten, die er in seinen Beinen hat, immer fitter wird und mittlerweile womöglich die 100 Prozent an physischer Frische erreicht hat, die sein höchstes Level möglich machen. Und dieses höchste Level ist während der vergangenen Wochen in Nordamerika von niemandem zu toppen.

    "Rodri habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Spiel, das war schon außergewöhnlich. So eine Leistung von einem Spieler auf dieser Position habe ich live noch nie erlebt", schwärmte Österreichs Trainer Ralf Rangnick nach dem Sechzehntelfinale. Zuvor hatte Rodri den Motor einer spanischen Mannschaft gegeben, die dem ÖFB-Team beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance ließ, die totale Dominanz in Reinform ausstrahlte.

    Schon vor dem Halbfinale gegen Frankreich kürte derweil 2014er Weltmeister Mats Hummels Rodri zu Spaniens wichtigstem Spieler bei der WM. "Rodri überzeugt mich in jedem Spiel. Er ist fußballerisch immer zuverlässig und hat immer das richtige Gespür. Immer, wenn irgendwo eine Situation bereinigt wird, ist es Rodri gewesen", lobte Hummels bei MagentaTV. Der spanische Kapitän sei "immer an richtigen Orten, wo er verteidigen muss, wo er Ballgewinne hat. Er läuft außergewöhnlich viel, hat aber eben auch das Gefühl, um zu wissen, wann er wo sein muss - und das beeindruckt mich enorm", so der ehemalige deutsche Nationalspieler weiter.

    Beim 2:0 gegen Frankreich war Rodri dann der herausragende Akteur auf dem Platz und einer der absolut entscheidenden Faktoren dafür, dass die hoch gehandelte Equipe Tricolore um die Superstars Kylian Mbappe und Michael Olise nie wirklich in Fahrt kam. Rodri dirigierte, gewann viele wichtige Zweikämpfe, war in ihm typischer Manier gleichzeitig knallharter Abräumer und kluger Organisator. Insgesamt 655 angekommene Pässe verließen bei dieser Weltmeisterschaft bisher Rodris Fuß - seit Beginn der Datenerfassung 1966 spielte bei einer Weltmeisterschaft nie jemand mehr. Auch bemerkenswert: Schon nach dem Viertelfinale gegen Belgien (2:1) hatte Rodri mit deren 62 Toni Kroos' bisherigen Rekord von 2014 für die meisten linienbrechenden Pässe ins Angriffsdrittel bei einer WM eingestellt.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic erklärt Rodri zur Inspiration: Dem Spanier winkt die Aufnahme in einen elitären Kreis

    "Rodri war überall. Was für ein Spieler", huldigte Zlatan Ibrahimovic nach dem Halbfinale als TV-Experte bei FOX Sports. Der ehemalige schwedische Weltklassestürmer betonte, wie hoch die WM-Leistungen Rodris insbesondere nach dessen Kreuzbandriss zu bewerten sind: "Ich hatte die gleiche Verletzung in beiden Knien. Es braucht Zeit, um zurückzukommen, weil alles neu ist. Man muss sich anpassen, muss wieder Vertrauen in seine Bewegungen finden. Er hat die letzten Monate in der Premier League genau dafür genutzt und zeigt bei der Weltmeisterschaft jetzt, wer er ist und warum er den Ballon d'Or gewonnen hat", so Ibrahimovic.

    Dann umschrieb er noch mit einem bildlichen Vergleich sehr passend, was Rodri auf dem Feld so wertvoll macht: "Er macht seine Mitspieler besser. Er lässt Feuer entstehen, aber er löscht auch Feuer mit Wasser."

    Im WM-Finale am Sonntag in New York/New Jersey kommen für Tore und Assists zwar eher Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal oder Superjoker Mikel Merino in Frage. Aber für Endspielgegner Argentinien dürften die Erfolgsaussichten wohl vor allem dann steigen, wenn es den Südamerikanern gelingen sollte, Rodris Wirken erfolgreich zu stören, seinen Einfluss auf Spaniens Spiel so oft wie möglich zu kappen.

    Eine Mammutaufgabe gegen einen Spieler, der seine Form in beängstigende Sphären gesteigert hat, der sich nach knapp zwei leidgeplagten Jahren vor allem im Fall eines WM-Triumphes möglicherweise für einen zweiten Ballon d'Or in Stellung bringt.

    Einen goldenen Ball hat er ja schon. Und sollte er mit seinen Spaniern Argentinien bezwingen und Weltmeister werden, winkt die Aufnahme in einen sehr elitären Kreis: Bisher gibt es von Bobby Charlton über Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldinho oder Lionel Messi bis hin zu Ousmane Dembele nur zehn Spieler, die mindestens einmal den Ballon d'Or, die Champions League (respektive Europapokal der Landesmeister) und den WM-Titel gewonnen haben. Rodri wäre erst der Elfte, dem das gelingen würde. Und er wäre wieder ganz oben angelangt.

  • Holt Rodri den WM-Titel? Seine bisherige Karriere


    Vereine als Profi

    FC Villarreal (2016 bis 2018), Atletico Madrid (2018 bis 2019), Manchester City (seit 2019)

    Wichtigste Titel

    Europameister (2024), Champions-League-Sieger (2023), 4x Englischer Meister (2021, 2022, 2023, 2024), Klub-Weltmeister (2024), Nations-League-Sieger (2023), FA-Cup-Sieger (2023, 2026), U19-Europameister (2015)

    Länderspiele

    69 (4 Tore)

    Länderspieldebüt

    23. März 2018 (1:1 im Testspiel gegen Deutschland)

    Große Turniere

    EM 2021 (5 Einsätze, Halbfinale), WM 2022 (4 Einsätze, Achtelfinale), EM 2024 (6 Einsätze, Europameister), WM 2026 (bisher 7 Einsätze)


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