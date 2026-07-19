"So eine Leistung habe ich live noch nie erlebt": Pep Guardiola sagte es schon im Oktober voraus! Wie viel ein leidgeplagter Ballon-d'Or-Gewinner für seine traumhafte WM 2026 investierte

Genau wie das gesamte Team kam Rodri im zweiten Gruppenspiel mit dem klaren 4:0 gegen Saudi-Arabien endgültig im Turnier an. Und danach steigerte sich der Ballon-d'Or-Gewinner von 2024 von Partie zu Partie weiter. Man gewann dabei den deutlichen Eindruck, dass er mit jeden 90 Minuten, die er in seinen Beinen hat, immer fitter wird und mittlerweile womöglich die 100 Prozent an physischer Frische erreicht hat, die sein höchstes Level möglich machen. Und dieses höchste Level ist während der vergangenen Wochen in Nordamerika von niemandem zu toppen.

"Rodri habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Spiel, das war schon außergewöhnlich. So eine Leistung von einem Spieler auf dieser Position habe ich live noch nie erlebt", schwärmte Österreichs Trainer Ralf Rangnick nach dem Sechzehntelfinale. Zuvor hatte Rodri den Motor einer spanischen Mannschaft gegeben, die dem ÖFB-Team beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance ließ, die totale Dominanz in Reinform ausstrahlte.

Schon vor dem Halbfinale gegen Frankreich kürte derweil 2014er Weltmeister Mats Hummels Rodri zu Spaniens wichtigstem Spieler bei der WM. "Rodri überzeugt mich in jedem Spiel. Er ist fußballerisch immer zuverlässig und hat immer das richtige Gespür. Immer, wenn irgendwo eine Situation bereinigt wird, ist es Rodri gewesen", lobte Hummels bei MagentaTV. Der spanische Kapitän sei "immer an richtigen Orten, wo er verteidigen muss, wo er Ballgewinne hat. Er läuft außergewöhnlich viel, hat aber eben auch das Gefühl, um zu wissen, wann er wo sein muss - und das beeindruckt mich enorm", so der ehemalige deutsche Nationalspieler weiter.

Beim 2:0 gegen Frankreich war Rodri dann der herausragende Akteur auf dem Platz und einer der absolut entscheidenden Faktoren dafür, dass die hoch gehandelte Equipe Tricolore um die Superstars Kylian Mbappe und Michael Olise nie wirklich in Fahrt kam. Rodri dirigierte, gewann viele wichtige Zweikämpfe, war in ihm typischer Manier gleichzeitig knallharter Abräumer und kluger Organisator. Insgesamt 655 angekommene Pässe verließen bei dieser Weltmeisterschaft bisher Rodris Fuß - seit Beginn der Datenerfassung 1966 spielte bei einer Weltmeisterschaft nie jemand mehr. Auch bemerkenswert: Schon nach dem Viertelfinale gegen Belgien (2:1) hatte Rodri mit deren 62 Toni Kroos' bisherigen Rekord von 2014 für die meisten linienbrechenden Pässe ins Angriffsdrittel bei einer WM eingestellt.