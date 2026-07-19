"So eine Leistung habe ich live noch nie erlebt": Pep Guardiola sagte es schon im Oktober voraus! Wie viel ein leidgeplagter Ballon-d'Or-Gewinner für seine traumhafte WM 2026 investierte

"Rodri war überall. Was für ein Spieler", huldigte Zlatan Ibrahimovic nach dem Halbfinale als TV-Experte bei FOX Sports. Der ehemalige schwedische Weltklassestürmer betonte, wie hoch die WM-Leistungen Rodris insbesondere nach dessen Kreuzbandriss zu bewerten sind: "Ich hatte die gleiche Verletzung in beiden Knien. Es braucht Zeit, um zurückzukommen, weil alles neu ist. Man muss sich anpassen, muss wieder Vertrauen in seine Bewegungen finden. Er hat die letzten Monate in der Premier League genau dafür genutzt und zeigt bei der Weltmeisterschaft jetzt, wer er ist und warum er den Ballon d'Or gewonnen hat", so Ibrahimovic.
Dann umschrieb er noch mit einem bildlichen Vergleich sehr passend, was Rodri auf dem Feld so wertvoll macht: "Er macht seine Mitspieler besser. Er lässt Feuer entstehen, aber er löscht auch Feuer mit Wasser."
Im WM-Finale am Sonntag in New York/New Jersey kommen für Tore und Assists zwar eher Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal oder Superjoker Mikel Merino in Frage. Aber für Endspielgegner Argentinien dürften die Erfolgsaussichten wohl vor allem dann steigen, wenn es den Südamerikanern gelingen sollte, Rodris Wirken erfolgreich zu stören, seinen Einfluss auf Spaniens Spiel so oft wie möglich zu kappen.
Eine Mammutaufgabe gegen einen Spieler, der seine Form in beängstigende Sphären gesteigert hat, der sich nach knapp zwei leidgeplagten Jahren vor allem im Fall eines WM-Triumphes möglicherweise für einen zweiten Ballon d'Or in Stellung bringt.
Einen goldenen Ball hat er ja schon. Und sollte er mit seinen Spaniern Argentinien bezwingen und Weltmeister werden, winkt die Aufnahme in einen sehr elitären Kreis: Bisher gibt es von Bobby Charlton über Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldinho oder Lionel Messi bis hin zu Ousmane Dembele nur zehn Spieler, die mindestens einmal den Ballon d'Or, die Champions League (respektive Europapokal der Landesmeister) und den WM-Titel gewonnen haben. Rodri wäre erst der Elfte, dem das gelingen würde. Und er wäre wieder ganz oben angelangt.