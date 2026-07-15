"Wenn ein Verein in Deutschland einen solchen Spieler halten kann, dann ist das Bayern München", betonte Ismael, von 2005 bis 2008 selbst beim FCB aktiv, im Interview mit ran.

"Dortmund, Leipzig oder andere gute Vereine sind nicht in der Lage, solche Spieler zu halten. Bayern weiß um die Bedeutung von Olise und wird nicht einfach seinen Leistungsträger abgeben. So ein Spieler kostet auf dem Markt mittlerweile 150 Millionen Euro. Von daher bin ich überzeugt, dass er Bayern nicht verlassen wird", so Ismael weiter.