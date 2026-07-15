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Oliver Maywurm

"So ein Spieler kostet auf dem Markt mittlerweile 150 Millionen Euro": Beruhigende Aussage für den FC Bayern München beim Thema Michael Olise

Bundesliga
Transfers
M. Olise
Bayern München
Real Madrid

Kann sich Real Madrid Hoffnungen auf Michael Olise machen? Ein Ex-Spieler des Rekordmeisters beruhigt den FC Bayern.

Geht es um Michael Olise, geistert seit Wochen ein möglicher Vorstoß von Real Madrid mit dem Ziel einer Verpflichtung des Superstars von Bayern München umher. Olises französischer Landsmann Valerien Ismael glaubt allerdings nicht daran, dass die Königlichen bei dem Offensivspieler eine Chance haben.

  • Macht Real Madrid bei Michael Olise ernst? Valerien Ismael beruhigt den FC Bayern

    "Wenn ein Verein in Deutschland einen solchen Spieler halten kann, dann ist das Bayern München", betonte Ismael, von 2005 bis 2008 selbst beim FCB aktiv, im Interview mit ran.

    "Dortmund, Leipzig oder andere gute Vereine sind nicht in der Lage, solche Spieler zu halten. Bayern weiß um die Bedeutung von Olise und wird nicht einfach seinen Leistungsträger abgeben. So ein Spieler kostet auf dem Markt mittlerweile 150 Millionen Euro. Von daher bin ich überzeugt, dass er Bayern nicht verlassen wird", so Ismael weiter.

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    Michael Olise? FC Bayern erklärt Superstar für unverkäuflich

    Allen voran Real Madrid soll mehr als nur ein Auge auf Olise geworfen haben. Zwar gab es in den vergangenen Wochen auch Berichte, wonach sich die Bosse der beiden Vereine darauf verständigt hätten, dass vonseiten Reals keine konkreten Bemühungen um den französischen Nationalspieler angestellt werden. Andererseits heißt es aber, dass auch Olise selbst sehr wohl einen Wechsel nach Madrid im Hinterkopf haben könnte.

    Der Vertrag des 24-Jährigen in München läuft noch bis 2029 und für den Fall eines Abgangs wäre definitiv klar, dass eine exorbitant hohe Ablösesumme fließen müsste. Bayerns Verantwortliche erklärten Olise, eine der absoluten Schlüsselfiguren der aktuellen Erfolgsmannschaft des FCB, allerdings schon mehrfach für unverkäuflich.

  • Der Sommerfahrplan des FC Bayern München

    Datum

    Ereignis

    20. Juli 2026

    Trainingsauftakt der Profis

    25. Juli 2026

    Testspiel gegen Wehen Wiesbaden

    27. bis 30. Juli 2026

    Trainingslager am Tegernsee

    30. Juli 2026

    Freundschaftsspiel gegen Rottach-Egern

    1. bis 8. August 2026

    Audi Summer Tour in Südkorea

    15. August 2026

    Telekom Cup gegen RB Leipzig

    22. August 2026

    Franz Beckenbauer Supercup gegen den BVB

    28. August 2026

    Bundesliga, 1. Spieltag gegen den VfB Stuttgart

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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Dazu ist nichts bekannt. 

Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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