Slavko Vincic als Schiedsrichter beim WM-Finale gegen Spanien: Schlechtes Omen für Lionel Messi und Argentinien?

Lionel Messi und Argentinien dürften sich aber nur ungerne an den 46-Jährigen zurückerinnern, nachdem Vincic auch bei der letzten WM-Niederlage der Albicleste die Spielleitung inne hatte - das überraschende 1:2 zum Auftakt der Gruppenphase bei der WM 2022 gegen Saudi-Arabien.

Seither ging die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni 13 Mal als Sieger vom Platz und holte auch vor vier Jahren den Titel, wobei für die stolze Fußballnation zu hoffen bleibt, dass sich mit einer Niederlage unter Vincic der Kreis nun nicht schließt.

Für den Slowenen, der seit 2010 als FIFA-Schiedsrichter im Einsatz ist, ist das Finale bereits das vierte Spiel bei seiner zweiten Weltmeisterschaft. Zuvor leitete er die Gruppenspiele Brasilien gegen Marokko sowie Algerien gegen Jordanien und das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador.