Schiedsrichter Slavko Vincic aus Slowenien wird das Finale der WM zwischen Spanien und Argentinien pfeifen. Dies teilte die FIFA in der Nacht zu Freitag mit. Er wird bei der Partie am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) von seinen Landsleuten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic als Assistenten unterstützt, es ist sein bisheriger Karrierehöhepunkt.
Slavko Vincic als Schiedsrichter beim WM-Finale gegen Spanien: Schlechtes Omen für Lionel Messi und Argentinien?
Vincic leitet Argentinien-Blamage gegen Saudi-Arabien
Lionel Messi und Argentinien dürften sich aber nur ungerne an den 46-Jährigen zurückerinnern, nachdem Vincic auch bei der letzten WM-Niederlage der Albicleste die Spielleitung inne hatte - das überraschende 1:2 zum Auftakt der Gruppenphase bei der WM 2022 gegen Saudi-Arabien.
Seither ging die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni 13 Mal als Sieger vom Platz und holte auch vor vier Jahren den Titel, wobei für die stolze Fußballnation zu hoffen bleibt, dass sich mit einer Niederlage unter Vincic der Kreis nun nicht schließt.
Für den Slowenen, der seit 2010 als FIFA-Schiedsrichter im Einsatz ist, ist das Finale bereits das vierte Spiel bei seiner zweiten Weltmeisterschaft. Zuvor leitete er die Gruppenspiele Brasilien gegen Marokko sowie Algerien gegen Jordanien und das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador.
Deutsche Expertise: Dankert als Video-Assistent im Einsatz
Vincic verfügt zudem über Erfahrung in großen Endspielen auf Klubebene, darunter das Champions-League-Finale 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund (2:0) in London.
Auch deutsche Expertise ist am Sonntag gefragt: Bastian Dankert wurde vom Weltverband für das Endspiel als Video-Assistent nominiert. Der 46 Jahre alte Rostocker genießt bei der FIFA hohes Ansehen, bei seiner dritten WM-Endrunde als Video-Assistent ist es bereits sein zwölfter Einsatz.
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