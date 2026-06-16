"Skandalös": Thomas Müller nach Schiedsrichter-Entscheidung gegen Kylian Mbappe fassungslos

Der Stürmer von Real Madrid war in Minute 58 von Senegals Sadio Mane im Strafraum zu Fall gebracht worden. Schiedsrichter Alireza Faghani aus dem Iran entschied nach dem Zweikampf auf Eckball, nachdem er sich die Szene selbst am Spielfeldrand über den Bildschirm angeschaut hatte - und dabei eigentlich auch einen Kontakt wahrgenommen haben müsste.

Doch jener war dem Unparteiischen offenbar zu wenig. Als er zurück auf dem Platz lief, sorgte der Iraner zudem für Verwirrung im MetLife Stadium in New Jersey. Faghani zeigte nämlich, wie üblich bei einer Entscheidung pro Elfmeter, auf den Punkt. Es brach Jubel bei den französischen Fans aus, auch Rechtsverteidiger Joules Kounde vom FC Barcelona klatschte. Faghani, dessen Durchsage sowohl im Stadion als auch im TV kaum zu hören war, entschied allerdings auf Abstoß und Ballbesitz Senegal.

Mit der Meinung war er jedoch nahezu alleine. Während Mbappe lautstark protestierte und abwinkte, pflichtete dem Iraner bei MagentaTV lediglich Experte Robert Andrich bei. "Das reicht für mich nicht", sagte der Kapitän von Bayer Leverkusen. Kommentator Wolff Fuss stellte sich nach der Zeitlupe hingegen ebenfalls auf die Seite Mbappes.

So auch Müller. "Das ist einfach nur ein astreines Foulspiel. Wie man da auf die Idee kommen kann, das im Spiel und vor allem danach im Video nicht zu sehen, ist für mich ein absolutes Rätsel", erklärte der langjährige Spieler des FC Bayern München in seiner Funktion als Experte und betonte: "Das ist - und so ein Wort benutze ich eigentlich nie - skandalös, dass das kein Elfmeter ist."