Als ein Sieg von Frankreich noch auf der Kippe stand, ist Kylian Mbappe um einen klaren Elfmeter gebracht worden. Das sah unter anderem auch Thomas Müller so.
"Skandalös": Thomas Müller nach Schiedsrichter-Entscheidung gegen Kylian Mbappe fassungslos
Müller: "Das ist einfach nur ein astreines Foulspiel"
Der Stürmer von Real Madrid war in Minute 58 von Senegals Sadio Mane im Strafraum zu Fall gebracht worden. Schiedsrichter Alireza Faghani aus dem Iran entschied nach dem Zweikampf auf Eckball, nachdem er sich die Szene selbst am Spielfeldrand über den Bildschirm angeschaut hatte - und dabei eigentlich auch einen Kontakt wahrgenommen haben müsste.
Doch jener war dem Unparteiischen offenbar zu wenig. Als er zurück auf dem Platz lief, sorgte der Iraner zudem für Verwirrung im MetLife Stadium in New Jersey. Faghani zeigte nämlich, wie üblich bei einer Entscheidung pro Elfmeter, auf den Punkt. Es brach Jubel bei den französischen Fans aus, auch Rechtsverteidiger Joules Kounde vom FC Barcelona klatschte. Faghani, dessen Durchsage sowohl im Stadion als auch im TV kaum zu hören war, entschied allerdings auf Abstoß und Ballbesitz Senegal.
Mit der Meinung war er jedoch nahezu alleine. Während Mbappe lautstark protestierte und abwinkte, pflichtete dem Iraner bei MagentaTV lediglich Experte Robert Andrich bei. "Das reicht für mich nicht", sagte der Kapitän von Bayer Leverkusen. Kommentator Wolff Fuss stellte sich nach der Zeitlupe hingegen ebenfalls auf die Seite Mbappes.
So auch Müller. "Das ist einfach nur ein astreines Foulspiel. Wie man da auf die Idee kommen kann, das im Spiel und vor allem danach im Video nicht zu sehen, ist für mich ein absolutes Rätsel", erklärte der langjährige Spieler des FC Bayern München in seiner Funktion als Experte und betonte: "Das ist - und so ein Wort benutze ich eigentlich nie - skandalös, dass das kein Elfmeter ist."
Mbappe trifft doppelt - und schreibt Geschichte
Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich sprach ebenfalls von einer Fehlentscheidung. "Mbappe kommt mit hohem Tempo rein, der Gegner grätscht und trifft ihn unten mit dem Fuß am Knie. Wer im hohen Tempo so reinläuft – das ist ein klarer Strafstoß. Die Geste vom Schiedsrichter war ebenfalls nicht glücklich", sagte er. Müller führte aus: "Wenn dann darüber diskutiert wird, ob ein Spieler berührt werden muss, um gefoult zu werden. Selbst, wenn er ihn nicht berührt, schneidet er ihm den Weg ab. Mbappe schaut, dass er aus der Situation unverletzt rauskommt." Und auch Mats Hummels war der Meinung seiner Vorredner: "Wenn man sich die Szene ansieht, ist das ein klarer Elfmeter. In dieser Dynamik grätscht er ihm den Weg weg. Mbappe springt über das Bein, wird trotzdem aber berührt."
Letztlich dürfte es Frankreich egal sein. Denn rund acht Minuten später erlöste Mbappe seine Mannschaft nach tollem Zuspiel von Olise und traf zur 1:0-Führung. Kurz vor Schluss schnürte er außerdem den Doppelpack zum 3:1-Endstand, woduch er zum alleinigen Rekordtorschützen seines Landes aufstieg. Zur WM-Bestmarke von Miroslav Klose fehlen ihm obendrein nur noch zwei Treffer.
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.