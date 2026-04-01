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Skandal vor der WM 2030: Schande für Spanien und weltweite Kritik nach dem Desaster gegen Ägypten

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Unkontrollierte Gewalt droht mit abschreckenden Strafen

Das überraschende Unentschieden der spanischen Nationalmannschaft im Heimspiel gegen Ägypten sorgte in der spanischen Presse für großes Aufsehen. Die Kommentare konzentrierten sich auf das, was einige als „Schande“ bezeichneten, nachdem es während der ägyptischen Nationalhymne zu rassistischen Angriffen seitens des spanischen Publikums gegen Muslime gekommen war.

Aus sportlicher Sicht wurde Trainer Luis de la Fuente für die zahlreichen Wechsel gegen die Pharaonen kritisiert, obwohl es sich um das letzte Testspiel vor der Bekanntgabe des endgültigen Kaders handelte, mit dem La Roja bei der WM 2026 antreten wird.

Da Spanien zusammen mit Uruguay und den Kapverden in Gruppe 8 gelandet ist, wollte De la Fuente seine Spieler gegen eine nahegelegene Mannschaft testen und wählte die ägyptische Nationalmannschaft, die ihrerseits das Spiel als gute Gelegenheit sah, das Selbstvertrauen ihrer Spieler gegen den Weltnummer eins zu stärken, der ironischerweise aufgrund des gestrigen Ergebnisses (0:0) in der FIFA-Rangliste zwei Plätze verloren hat.

  • Rassistische Parolen: „Islamophobie“

    Die Zeitung „AS“ richtete ihr Augenmerk auf den rassistischen Vorfall, der sich während der Darbietung der ägyptischen Nationalhymne ereignete, als laute Buhrufe und abscheuliche Parolen wie „Wer sich weigert zu springen, ist ein Muslim“ in der ersten Halbzeit mehrfach zu hören waren.

    „AS“ schrieb auf ihrer Titelseite: „Eine internationale Schande“, und oben auf dem heute, am Mittwoch, erschienenen Titelblatt stand: „Beschämende rassistische Parolen im Stadion von Cornella“, wobei betont wurde, dass „Spanien möglicherweise mit einer Strafe rechnen muss“.

    Im Hintergrund war zudem ein Bild des Hauptbildschirms im Stadion zu sehen, als zwischen den Halbzeiten versucht wurde, den Rassismus der Zuschauer zu unterbinden, nachdem das FIFA-Protokoll gegen Rassismus aktiviert worden war. Auf dem Bildschirm stand: „Es sei darauf hingewiesen, dass die Gesetze zur Verhinderung von Gewalt im Sport die aktive Beteiligung an Gewalttaten, Hass oder Rassismus gegen Ausländer verbieten und bestrafen“.

    „AS“ wies zudem darauf hin, dass die internationale Presse (einschließlich der ägyptischen Medien) den Vorfall als „Skandal“ verurteilte, der dem Image Spaniens vor der Weltmeisterschaft 2030 schade.

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  • Diskriminierung Ägyptens

    Die Titelseite der katalanischen Zeitung „Sport“ widmete sich dem ersten Länderspieleinsatz des Barcelona-Torhüters Juan García in der spanischen Nationalmannschaft.

    Zudem betonte die Zeitung, dass die rassistischen Gesänge eines Teils der Zuschauer die „schlechteste Nachricht“ des Spiels darstellten, und bezeichnete sie als „beschämende“ Vorfälle in der ersten Halbzeit, die die Stimmung des Spiels trotz der technischen Überlegenheit der Spanier trübten.

    Die Zeitung „Marca“ schrieb hingegen: „Schändliche Gesänge in Cornella“ und fügte hinzu: „Zu wenige Tore und zu viel Buhen“, wobei sie die Gesänge als diskriminierend gegenüber der ägyptischen Nationalmannschaft bezeichnete.

  • „Mundo Deportivo“ ignoriert den Vorfall… Ein unscheinbarer Auftritt

    Einige katalanische Zeitungen kritisierten die Ausschreitungen der Fans noch schärfer, wie beispielsweise die Zeitungen „Ara“ und „El Periódico“. Die erste titelte mit „Wer nicht springt, ist ein Muslim“ und zeigte ein Bild von Liamal, während die andere von einem „weltweiten Skandal“ sprach und betonte, dass das Spiel „von rassistischen Sprechchören überschattet“ worden sei.

    Die Zeitung Mundo Deportivo hingegen hob den ersten Einsatz von Torhüter Juan García für La Roja hervor und schrieb: „Endlich Juan“, während auf der Seite der Titelseite in kleiner Schrift stand: „Der Torhüter von Barcelona spielte zum ersten Mal für die spanische Nationalmannschaft im Stadion von Cornella. Spanien dominierte das Spiel, schaffte es jedoch nicht, ein Tor zu erzielen, in einem Spiel, das von rassistischen Gesängen überschattet war.“

    Die Zeitung El Confidencial hob das 0:0-Unentschieden hervor und betonte, dass es zeige, wie schwer es sei, die Abwehr der ägyptischen Nationalmannschaft zu durchbrechen, obwohl Spanien die meiste Zeit des Spiels überlegen war.

    Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass „einige Fans während der ägyptischen Nationalhymne unsportliche Gesänge von sich gaben“.