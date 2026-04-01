Skandal vor der WM 2030: Schande für Spanien und weltweite Kritik nach dem Desaster gegen Ägypten

Das überraschende Unentschieden der spanischen Nationalmannschaft im Heimspiel gegen Ägypten sorgte in der spanischen Presse für großes Aufsehen. Die Kommentare konzentrierten sich auf das, was einige als „Schande“ bezeichneten, nachdem es während der ägyptischen Nationalhymne zu rassistischen Angriffen seitens des spanischen Publikums gegen Muslime gekommen war.

Aus sportlicher Sicht wurde Trainer Luis de la Fuente für die zahlreichen Wechsel gegen die Pharaonen kritisiert, obwohl es sich um das letzte Testspiel vor der Bekanntgabe des endgültigen Kaders handelte, mit dem La Roja bei der WM 2026 antreten wird.

Da Spanien zusammen mit Uruguay und den Kapverden in Gruppe 8 gelandet ist, wollte De la Fuente seine Spieler gegen eine nahegelegene Mannschaft testen und wählte die ägyptische Nationalmannschaft, die ihrerseits das Spiel als gute Gelegenheit sah, das Selbstvertrauen ihrer Spieler gegen den Weltnummer eins zu stärken, der ironischerweise aufgrund des gestrigen Ergebnisses (0:0) in der FIFA-Rangliste zwei Plätze verloren hat.