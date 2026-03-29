Die Tage von Igor Tudor als Trainer von Tottenham Hotspur scheinen gezählt, die Gerüchteküche bezüglich der möglichen Nachfolger für den Coach des abstiegsbedrohten Klubs aus der Premier League brodelt. Sean Dyche, einer der vermeintlichen Kandidaten konterte jene Spekulationen nun äußerst humorvoll.
"Sitze hier neben Dir und trinke ein Pint Guinness!" Möglicher Kandidat für Trainerposten bei Tottenham Hotspur kontert Gerüchte
Der 54-jährige Engländer, der erst im Februar bei Nottingham Forest entlassen worden war, soll Medienberichten zufolge bereits mit den Spurs in Verhandlungen stehen. Als der Fußballlehrer dann auch noch am Freitagabend in einem Nordlondoner Pub gesichtet wurde, werteten dies viele als eine indirekte Bestätigung für jene Gerüchte.
"Das ist genial. Ehrlich gesagt war ich gerade in einer Kneipe gleich um die Ecke, in der Nähe meiner Wohnung", beruhigte Dyche die Gemüter im Gespräch mit talkSPORTund berichtete zudem von einer Unterredung mit einem Fan.
"Und der Typ sagt: 'Oh, du sollst doch angeblich mit den Spurs verhandeln.' Und ich sagte: 'Na ja, ich sitze hier neben dir und trinke ein Pint Guinness - also unwahrscheinlich'", so Dyche weiter. "Ich sagte: 'Wenn du nicht gerade für die Spurs arbeitest und die gerade im The Seven Stars Pub sitzen und ein Pint Guinness trinken, ist das höchst unwahrscheinlich!'"
Peinliche Auftritte: Igor Tudor bei den Spurs angezählt
Was dagegen alles andere als unwahrscheinlich ist, ist die Tatsache, dass sich die Spurs nach einem Nachfolger für Tudor umsehen, der mal abgesehen vom - nach einem 2:5 im Hinspiel - eher unwichtigen Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid in seinen sieben Spielen an der Seitenlinie keine einzige Partie gewinnen konnte und insgesamt fünf Niederlagen kassierte.
Aber auch abgesehen von den Ergebnissen, die die Spurs auf Platz 17 der Tabelle in der Premier League mit lediglich einem Zähler Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz abrutschen ließen, machte der Kroate oftmals eine unglückliche Figur, angefangen vom Keeper-Experiment in der Königsklasse um Antonin Kinsky - das ihm heftige Kritik einbrachte.
Und auch beim Duell gegen Liverpool, in dem die Spurs sich immerhin ein 1:1 erkämpfen konnten, sorgte Tudor für Schlagzeilen, als er vor Anpfiff seinen eigenen Teammanager Allan Dixon versehentlich mit Reds-Coach Arne Slot verwechselte.
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