"Sitze hier neben Dir und trinke ein Pint Guinness!" Möglicher Kandidat für Trainerposten bei Tottenham Hotspur kontert Gerüchte

Der 54-jährige Engländer, der erst im Februar bei Nottingham Forest entlassen worden war, soll Medienberichten zufolge bereits mit den Spurs in Verhandlungen stehen. Als der Fußballlehrer dann auch noch am Freitagabend in einem Nordlondoner Pub gesichtet wurde, werteten dies viele als eine indirekte Bestätigung für jene Gerüchte.

"Das ist genial. Ehrlich gesagt war ich gerade in einer Kneipe gleich um die Ecke, in der Nähe meiner Wohnung", beruhigte Dyche die Gemüter im Gespräch mit talkSPORTund berichtete zudem von einer Unterredung mit einem Fan.

"Und der Typ sagt: 'Oh, du sollst doch angeblich mit den Spurs verhandeln.' Und ich sagte: 'Na ja, ich sitze hier neben dir und trinke ein Pint Guinness - also unwahrscheinlich'", so Dyche weiter. "Ich sagte: 'Wenn du nicht gerade für die Spurs arbeitest und die gerade im The Seven Stars Pub sitzen und ein Pint Guinness trinken, ist das höchst unwahrscheinlich!'"