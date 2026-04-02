Bei Real Madrid herrscht angeblich großes Unverständnis über Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Grund ist die Länderspielreise von Real-Mittelfeldstar Jude Bellingham, der in den Kader der Three Lions für die Testspiele gegen Uruguay (1:1) und Japan (0:1) berufen wurde, dann aber nicht zum Einsatz kam.
"Sinnlos": Real Madrid ärgert sich vor CL-Duell mit FC Bayern offenbar über Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel
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Jude Bellingham gab nach Verletzungspause sein Comeback
Bellingham hatte nach seiner Verletzung vor der Länderspielpause sein Comeback gegen Atletico Madrid bei einem Kurzeinsatz gegeben - und war dann nach England abgereist. Im Nachhinein bezeichneten die Real-Verantwortlichen die Abstellung als "sinnlos", da Bellingham keinerlei Spielpraxis sammelte. Wenn er voll trainieren kann, kann er auch spielen, lautete die These der Madrilenen - doch Tuchel sah das anders.
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Thomas Tuchel über Jude Bellingham: "Das sah schon alles sehr, sehr gut aus"
Tuchel sagte während der Länderspielphase BBC Radio 5 Live: "Das ist ein zu großes Risiko. Die Tendenz ist, dass Bellingham nicht spielt. Uns hat allen aber weitergeholfen, dass er dabei war. Er war im Training hervorragend, aber er hat nicht das komplette Training mitgemacht. Das sah schon alles sehr, sehr gut aus, aber wir halten ihn noch zurück. Wir wollen nicht, dass er sich in dieser Phase der Saison erneut verletzt."
Aus Sicht der Madrilenen hätte Bellingham die Spielpraxis weitergeholfen - oder er hätte die Reise nach England gar nicht machen sollen, sondern sich stattdessen in der spanischen Hauptstadt für das in der kommenden Woche anstehende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München in Form bringen sollen. Das Rückspiel in München findet bereits eine Woche später am 15. April statt.
Die nächsten Spiele von Real Madrid:
- 04.04., 16.15 Uhr: Real Mallorca - Real Madrid
- 07.04., 21 Uhr: Real Madrid - Bayern München
- 10.04., 21 Uhr: Real Madrid - Girona
- 15.04., 21 Uhr: Bayern München - Real Madrid
Häufig gestellte Fragen
Jude Bellingham ist Mittelfeldspieler – das klingt nüchtern, wird seinem Spiel aber kaum gerecht. Ob als Achter, Zehner oder in einer Box-to-Box-Rolle: Er übernimmt Verantwortung, bringt Tempo, Spielintelligenz und Präsenz auf den Platz. Bei Real Madrid ist er längst mehr als nur ein Teil der Formation – er ist ein Taktgeber.
Er wurde am 29. Juni 2003 in Stourbridge geboren, einem Vorort im Westen Englands, nicht weit von Birmingham. Dort begann auch seine Fußballreise – früh, intensiv, zielgerichtet.
Bei Real Madrid läuft er mit der Rückennummer 5 auf – eine Zahl, die dort Tradition hat, seit Zinedine Zidane sie trug. In der englischen Nationalmannschaft war zuletzt die 10 auf seinem Rücken zu sehen. Zwei Nummern, zwei Rollen – beide mit Symbolkraft.
Er misst 1,86 Meter – ein kräftiger, aber beweglicher Spielertyp. Diese Kombination aus Körper und Technik ist einer seiner größten Vorteile, gerade im internationalen Mittelfeld.
Er bringt rund 75 Kilogramm auf die Waage – ein Gewicht, das zu seiner agilen, aber dennoch robusten Spielweise passt. Er kann einstecken, austeilen – und läuft dabei unermüdlich.
Eine genaue Angabe zur Schuhgröße gibt es nicht. Bekannt ist aber, dass er mit der schnürsenkellosen Elite-Version des Predator 24 aufläuft – in Größe US 8,5 wiegt dieser Schuh exakt 195 Gramm. Nicht viel – aber in seinen Füßen reicht das für große Wirkung.
Sein rechter Fuß ist dominant. Mit ihm kommen die Pässe, Abschlüsse, Tempodribblings – aber auch der linke bleibt nicht untätig. Gerade in engen Räumen zeigt er auch mit dem schwächeren Fuß erstaunliche Kontrolle.
Schon mit sieben Jahren schloss er sich Birmingham City an. Dort durchlief er die komplette Jugend und wurde später zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte. Sein Debüt mit 16 war nur der erste Schritt – der Rest ist eine Geschichte, die in Madrid fortgeschrieben wird.
Aktuell lebt er natürlich in Spanien, doch in seiner Heimat tut sich ebenfalls etwas: Er baut ein neues Anwesen im Dorf Barnt Green, nicht weit von Birmingham entfernt. Ein Ort mit Wurzeln – vielleicht auch mit Zukunft.
Seit dem Wechsel zu Real Madrid fährt er offiziell einen BMW XM – im Rahmen der Partnerschaft zwischen Verein und Hersteller. Welches Modell er privat bevorzugt, ist offen. In Sachen Auftritt hält er es meist eher zurückhaltend.
Ja – zumindest gut genug, um sich zu verständigen. Während seiner Zeit in Dortmund hat er sich schnell anpassen müssen, weil nicht alle im Team Englisch sprachen. Interviews gab er zwar meist auf Englisch, aber das Verständnis war da. Spanisch spricht er inzwischen fließend.
Es gibt keine Informationen darüber, dass er Kinder hat. Auch in Interviews oder öffentlichen Auftritten wurde dazu nie etwas bekannt.
Berichten zufolge ist er mit dem niederländischen Model Laura Celia Valk liiert. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht – sein Privatleben behandelt er mit der gleichen Ruhe wie seinen Spielaufbau: keine hektischen Bewegungen nach außen.
Sein geschätztes Vermögen liegt bei umgerechnet etwa 44 Millionen Euro. Bei Real Madrid verdient er laut Berichten rund 400.000 Euro pro Woche – dazu kommen Werbedeals und Prämien. Zahlen nennt er selbst selten.
Die Liste wächst: UEFA Supercup, spanischer Supercup, La Liga, Klubweltmeister und die Champions League – allesamt mit Real Madrid. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Eine beeindruckende Sammlung für einen 22-jährigen. Was noch kommt, ist offen – aber Potenzial für mehr ist da.
Den Ballon d'Or hat er bisher noch nicht erhalten. 2024 belegte er allerdings Platz drei – ein deutliches Zeichen dafür, wie hoch er im internationalen Fußball inzwischen bewertet wird.
Auch hier steht der ganz große Titel noch aus. Bei der Wahl zum The Best FIFA Men's Player 2024 landete er ebenfalls auf Platz drei – inmitten der absoluten Weltstars.
Einen offiziellen Spitznamen hat er selbst nicht – zumindest ist keiner öffentlich bekannt. Er selbst nannte den brasilianischen Spieler Endrick einmal "Bobby" – als Hommage an Bobby Charlton. Dass ihm selbst jemand einen Spitznamen gibt, ist bislang nicht überliefert – sein Name spricht ohnehin für sich.