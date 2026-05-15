"Sind überzeigt, dass er zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann": BVB verlängert mit Juwel

Der italienische Junioren-Nationalspieler wechselte 2024 von Atalanta Bergamo in die U19 des BVB und reifte zum Bundesligaspieler. Am vergangenen Spieltag erzielte er beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt (3:2) seinen ersten Treffer in der deutschen Eliteliga. "Das Gefühl bei meinem ersten Tor vor der Gelben Wand war unfassbar und ich möchte in der Zukunft noch viele weitere erfolgreiche Momente mit meiner Mannschaft, dem Verein und seinen unglaublichen Fans feiern", wird der Offensivspieler in der BVB-Mitteilung zitiert.

Inacio soll nach und nach immer mehr Verantwortung übernehmen. "Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt", sagte Sportdirektor Ole Book.