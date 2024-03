Niclas Füllkrug hat einen Vorschlag. Würde dieser umgesetzt, wäre dies ein Novum beim Nationalteam.

Schon bei "Major Tom" zündete die Stimmung, spätestens mit dem Treffer von Niclas Füllkrug hob die Fußball-Nation ab in Richtung Heim-EM - doch ausgerechnet dem Siegtorschützen fehlte etwas in Frankfurt: Ein Capo.

Deshalb wandte sich der Dortmunder über die Sozialen Medien noch in der Nacht nach dem 2:1 im Klassiker gegen die Niederlande mit einem "Vorschlag an alle Deutschen" an den Anhang.