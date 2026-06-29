Der ehemalige Trainer der Reds offenbarte, dass es in der Vergangenheit durchaus Spannungen zwischen ihm und dem ägyptischen Nationalspieler gegeben habe, diese mittlerweile jedoch ausgeräumt seien und beide nun bestens miteinander auskämen.
"Sind jetzt Freunde": Jürgen Klopp spricht über schwierige Beziehung zu Liverpool-Star Mohamed Salah
"Wir sind jetzt Freunde", erzählte Klopp in einem Interview mit ESPN. "Ich möchte der Freund meiner Spieler sein. Ich kann aber nicht ihr bester Freund sein. Während man zusammenarbeitet, denken die Spieler manchmal, man sei nicht ihr Freund, weil man Entscheidungen treffen muss, die ihnen nicht gefallen. Aber das Gute daran ist, dass das alles Vergangenheit ist."
Während der sieben gemeinsamen Jahre beim FC Liverpool zwischen 2017 und 2024 waren Klopp und Salah mehrfach aneinander geraten. Unter anderem kam es beim Spiel der Reds gegen West Ham United im April 2024 zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen beiden an der Seitenlinie, als sich der Ägypter gerade für seine Einwechslung bereit machte.
All dies seit jedoch aus der Welt geräumt, wie Klopp enthüllte. "Das Stärkste im Leben sind gute Erinnerungen. Sie sind stärker als so ziemlich alles andere. Und gerade jetzt teilen wir sie, und deshalb sind wir Freunde, und jetzt ist er bei der Weltmeisterschaft."
Für die Fähigkeiten seines ehemaligen Schützlings hatte der deutsche Coach nur Bewunderung übrig: "Er ist dieser außergewöhnliche Spieler. Er ist ein Vorbild für so viele, so viele – nicht nur in der arabischen Welt, aber natürlich auch in der arabischen Welt." Salah habe die den LFC "auf ein neues Level" gehoben. "Er ist bis heute ein unglaublicher Profi."
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Salah für WM-Spiel gegen Ägypten fraglich
Salah war 2017 von der AS Roma nach Liverpool gewechselt. In wettbewerbsübergreifend 442 Spielen für die Reds erzielte er 257 Tore und 123 Assists. Trotz eines eigentlich noch bis 2027 laufenden Vertrages einigten sich beide Parteien auf eine Trennung in diesem Sommer - nach neun Jahren wird der 34-Jährige die Anfield Road ablösefrei verlassen.
Derzeit ist Salah noch mit Ägypten bei der WM im Einsatz. Nachdem der siebenfache Afrika-Cup-Sieger die Gruppe G als Zweiter hinter Belgien beendete, wartet im Sechzehntelfinale nun Australien als Gegner.
Ob Salah einsatzbereit ist, wird sich erst kurzfristig zeigen. Der Offensivspieler war während der Partie gegen den Iran (1:1) in der 57. Minute ausgewechselt und anschließend dabei gesichtet worden, wie er seinen linken Oberschenkel mit Eis kühlte.
"Er wird noch untersucht von den Ärzten, wir warten noch auf den Bericht", erklärte Nationaltrainer Hossam Hassan. Er habe mit Salah schon gesprochen, dieser habe ihm gesagt, es sei keine große Verletzung. "Ich denke, er wird zurück sein. Als ich mit ihm geredet habe, hat er mir versichert, dass alles gut werden wird."
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.