"Sind jetzt Freunde": Jürgen Klopp spricht über schwierige Beziehung zu Liverpool-Star Mohamed Salah

"Wir sind jetzt Freunde", erzählte Klopp in einem Interview mit ESPN. "Ich möchte der Freund meiner Spieler sein. Ich kann aber nicht ihr bester Freund sein. Während man zusammenarbeitet, denken die Spieler manchmal, man sei nicht ihr Freund, weil man Entscheidungen treffen muss, die ihnen nicht gefallen. Aber das Gute daran ist, dass das alles Vergangenheit ist."

Während der sieben gemeinsamen Jahre beim FC Liverpool zwischen 2017 und 2024 waren Klopp und Salah mehrfach aneinander geraten. Unter anderem kam es beim Spiel der Reds gegen West Ham United im April 2024 zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen beiden an der Seitenlinie, als sich der Ägypter gerade für seine Einwechslung bereit machte.

All dies seit jedoch aus der Welt geräumt, wie Klopp enthüllte. "Das Stärkste im Leben sind gute Erinnerungen. Sie sind stärker als so ziemlich alles andere. Und gerade jetzt teilen wir sie, und deshalb sind wir Freunde, und jetzt ist er bei der Weltmeisterschaft."

Für die Fähigkeiten seines ehemaligen Schützlings hatte der deutsche Coach nur Bewunderung übrig: "Er ist dieser außergewöhnliche Spieler. Er ist ein Vorbild für so viele, so viele – nicht nur in der arabischen Welt, aber natürlich auch in der arabischen Welt." Salah habe die den LFC "auf ein neues Level" gehoben. "Er ist bis heute ein unglaublicher Profi."



