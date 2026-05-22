"Sind die jetzt alle verrückt geworden?" Bayerns Torhüter-Legende Sepp Maier wegen WM-Entscheidung von Julian Nagelsmann fassungslos

Letztlich brachte aber noch eine andere Maßnahme von Nagelsmann den 82-Jährigen maximal in Rage und machte ihn regelrecht fassungslos. Nämlich die Tatsache, dass neben Neuer auch Jonas Urbig vom deutschen Rekordmeister mit zur WM fahren wird, allerdings lediglich zu Trainingszwecken und nicht als Teil des offiziellen Aufgebots.

"Was ist denn bitte ein 'Trainingstorhüter'? Sind die jetzt alle verrückt geworden?", fragte Maier und fügte noch eine Spitze hinzu: "Dann soll der Nagelsmann doch gleich sagen, dass er vier Torhüter mitnimmt. Fehlt nur noch, dass er den Freiburger Noah Atubolu als Elfmeter-Torhüter einpackt."