Die deutsche Torhüter- und Bayern-Legende Sepp Maier hat nicht nur wegen der Nominierungs-Posse um Manuel Neuer kein gutes Haar an Bundestrainer Julian Nagelsmann gelassen. Maier betonte im Interview mit Sport1 zwar, dass Neuer nun mal "immer noch einer der besten der Welt" sei, "dieses Rumgeeier" von Nagelsmann in den vergangenen Wochen aber "nicht mehr auszuhalten" gewesen sei. Letztlich habe er zwar "Mitleid" für Baumann, aber "wenn Manuel Neuer bei 100 Prozent ist, dann ist er besser".
"Sind die jetzt alle verrückt geworden?" Bayerns Torhüter-Legende Sepp Maier wegen WM-Entscheidung von Julian Nagelsmann fassungslos
Neuer wird bei der WM im Sommer zwei Jahre nach seinem DFB-Rücktritt ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren. Nagelsmann bestätigte am Donnerstag, dass der 40-Jährige als Nummer eins eingeplant sei. Eine Position, die er in den Wochen und Monaten zuvor stets öffentlich und auch intern dem Hoffenheimer Baumann zugeschrieben hatte.
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Sepp Maier: "Was ist denn bitte ein 'Trainingstorhüter'?"
Letztlich brachte aber noch eine andere Maßnahme von Nagelsmann den 82-Jährigen maximal in Rage und machte ihn regelrecht fassungslos. Nämlich die Tatsache, dass neben Neuer auch Jonas Urbig vom deutschen Rekordmeister mit zur WM fahren wird, allerdings lediglich zu Trainingszwecken und nicht als Teil des offiziellen Aufgebots.
"Was ist denn bitte ein 'Trainingstorhüter'? Sind die jetzt alle verrückt geworden?", fragte Maier und fügte noch eine Spitze hinzu: "Dann soll der Nagelsmann doch gleich sagen, dass er vier Torhüter mitnimmt. Fehlt nur noch, dass er den Freiburger Noah Atubolu als Elfmeter-Torhüter einpackt."
Nagelsmann ging auch die EM 2024 mit vier Keeper an
Nagelsmann hatte allerdings bereits vor der EM 2024 vier Torhüter ins vorläufige Aufgebot beordert, am Ende aber Alexander Nübel gestrichen. Neben Neuer und Baumann war damals noch der aktuell verletzte Marc-Andre ter Stegen dabei. Auch einen vierten Trainingskeeper holte Nagelsmann am Ende noch mit Jan Reichert vom 1. FC Nürnberg hinzu.
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Sepp Maier über Manuel Neuer: "Der strahlt halt etwas aus"
Mit Blick auf Neuers Verletzungsanfälligkeit - aktuell muss er aufgrund einer erneuten Wadenverletzung pausieren - machte sich Maier indes keine allzu großen Sorgen vor der WM. "Natürlich ist das ein Risiko", räumte Maier zwar ein, "aber alle tun ja so, als wäre der Mann 57. Der hat Erfahrung ohne Ende. Und ich sag Ihnen eins: Ein Manuel Neuer mit 80 Prozent Präsenz ist für viele Gegner immer noch schlimmer als andere mit 100 Prozent. Der strahlt halt etwas aus. Da kommt nicht einfach irgendein Torwart aus der Kabine. Da kommt Manuel Neuer. Das macht was mit Gegnern – und übrigens auch mit der eigenen Mannschaft."
Die deutschen Gruppenspiele bei der WM:
- 14.06., 19 Uhr: Deutschland - Curacao
- 20.06., 22 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste
- 25.06., 22 Uhr: Ecuador - Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".