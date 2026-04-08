Der von Trainer Diego Simeone nominierte Spieler ist Antoine Griezmann. Vor der Pressekonferenz dankte der Atlético-Coach seinem französischen Stürmer für dessen Leistungen beim spanischen Verein: „Ich spreche als Trainer und als Atlético-Fan“, sagte er sichtlich bewegt. „Danke für deine Arbeit in Madrid, danke für deine Bescheidenheit. Du bist ein Vorbild, und die jungen Spieler brauchen Persönlichkeiten wie dich. Danke für alles, was du geleistet hast, was du noch leistest und was du noch leisten wirst. Danke für deinen Einsatz und deine Professionalität. Du hast stets die Balance gewahrt zwischen unserer familiären Beziehung und der klaren Grenze zwischen Trainer und Spieler. Für mich bist du zuerst ein herausragender Fußballer und dann ein Freund.“



