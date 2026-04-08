In den vergangenen Wochen wurde offiziell bestätigt, was lange gemunkelt wurde: Antoine Griezmann wechselt ab Sommer zu Orlando City und verstärkt den MLS-Klub in der zweiten Saisonhälfte. Die Unterschrift beim US-Verein ist zwar schon erfolgt, doch bis Mai richtet der französische Stürmer seine gesamte Aufmerksamkeit weiterhin auf Atlético Madrid. Sein Abschied wird für die Colchoneros-Fans ein schwerer Schlag. Wie bedeutend Griezmann für Atlético Madrid ist, zeigte sich in einer Pressekonferenz von Cholo Simeone vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona.
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Simeone sichtlich bewegt von Griezmanns Abschied von Atlético Madrid: „Danke für alles – als Spieler und als Freund.“
SIMEONES WORTE
Der von Trainer Diego Simeone nominierte Spieler ist Antoine Griezmann. Vor der Pressekonferenz dankte der Atlético-Coach seinem französischen Stürmer für dessen Leistungen beim spanischen Verein: „Ich spreche als Trainer und als Atlético-Fan“, sagte er sichtlich bewegt. „Danke für deine Arbeit in Madrid, danke für deine Bescheidenheit. Du bist ein Vorbild, und die jungen Spieler brauchen Persönlichkeiten wie dich. Danke für alles, was du geleistet hast, was du noch leistest und was du noch leisten wirst. Danke für deinen Einsatz und deine Professionalität. Du hast stets die Balance gewahrt zwischen unserer familiären Beziehung und der klaren Grenze zwischen Trainer und Spieler. Für mich bist du zuerst ein herausragender Fußballer und dann ein Freund.“
Griezmanns Jahre bei Atlético Madrid
Bevor Simeone sich endgültig von ihm verabschiedete, betonte der Trainer die Bedeutung des Saisonfinales: „Es stehen noch acht Ligaspiele aus“, sagte der „Cholo“, „ein Pokalspiel und, so Gott will, weitere fünf Partien in der Champions League. Genieße diese Momente, ich habe dich sehr gern, und jeder Atlético-Fan würde dir heute dasselbe sagen.“ Griezmann trug zwischen 2014 und 2019 das Atlético-Trikot, wechselte dann kurz zu Barcelona, kehrte 2021 zurück und wird die Saison im Sommer beenden.