"Sieht derzeit wieder sehr stark aus": Lionel Messi hat einen heißen Anwärter auf den WM-Titel

"Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich werde es tun, bis ich nicht mehr kann", sagte der Argentinier in einem YouTube-Interview mit Gastgeber Pollo Alvarez. Seine Motivation sei weiterhin enorm: "Ich bin konkurrenzfähig. Ich mag es, alles zu gewinnen - ich lasse nicht einmal meinen Sohn bei Videospielen gewinnen." Der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner wird im Juni 39 Jahre alt.

Bei seinem Verein Inter Miami steht Messi noch bis 2028 unter Vertrag, zuletzt wurde er als wertvollster Spieler der Major League Soccer ausgezeichnet. Nun richtet er den Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft.

Nach dem Erfolg 2022 in Katar tritt Argentinien bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada als Titelverteidiger an. "Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft aufgrund des Niveaus der teilnehmenden Mannschaften immer eine komplizierte Angelegenheit ist. Wir müssen hoffnungsvoll sein – so wie es jeder Argentinier immer ist, wenn es um einen offiziellen Wettbewerb geht, - aber wir müssen auch anerkennen, dass es andere Favoriten vor uns gibt, die in besserer Form anreisen", sagte er.