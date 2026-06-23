Bevor er sich weiterhin dem VfB Stuttgart verschrieb, liebäugelte Deniz Undav offenbar mit einem Wechsel zu einem europäischen Topklub.
Siebenfacher Champions-League-Sieger klopfte wohl sehr konkret an! Hätte Deniz Undav den VfB Stuttgart beinahe verlassen?
Es gab wohl Gespräche zwischen Milan und Deniz Undav
Wie die Bild berichtet, klopfte die AC Mailand vor einigen Wochen bei dem deutschen Nationalstürmer und WM-Star an. Und die Italiener wurden dabei wohl schon ziemlich konkret.
So soll Milan laut Bild Erkundigungen über Undavs Gehalt und eine mögliche Ablösesumme eingeholt haben. Zudem habe es persönlichen Kontakt zwischen den Rossoneri und der Spielerseite gegeben, von konkreten Gesprächen ist die Rede.
Da Undavs alter Vertrag beim VfB, bevor er diesen Anfang Juni bis 2029 verlängerte, 2027 ausgelaufen wäre, witterte Milan seine Chance. Der siebenfache Champions-League-Sieger ist bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, der Tore garantiert. Konkurrenz hätte Milan in einem Poker um Undav laut Bild unter anderem von seinen Serie-A-Konkurrenten AS Rom und Como gehabt. Zudem sollen Vereine aus Spanien und Saudi-Arabien den 29-Jährigen im Auge gehabt haben.
- AFP
Milan spielt nächste Saison nicht in der Champions League, der VfB Stuttgart schon
Undav blieb letztlich aber dem VfB treu, dessen Trikot er seit 2023 trägt. Dem Vernehmen nach ließ er sich seine Vertragsverlängerung mit einem Sprung auf 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt versüßen, damit ist er nun Topverdiener bei den Schwaben. Ein Unterschriftsbonus in Höhe von vier Millionen Euro soll auf einen Schlag oben drauf gekommen sein.
Der finanzielle Aspekt war aber sicherlich nicht Undavs alleiniger Beweggrund für einen Verbleib in Stuttgart. In einer auch für ihn persönlich (25 Tore und 14 Assists in 46 Spielen) herausragenden Saison konnte sich der VfB als Tabellenvierter für die Champions League qualifizieren. Eine Aussicht, die Milan Undav nicht hätte bieten können, da die Mailänder in der Serie A nur Fünfter wurden und damit kommende Saison nicht in der Königsklasse vertreten sein werden.
Zudem fühlt sich Undav mit Ehefrau Tanja und der gemeinsamen Tochter in Stuttgart sehr wohl und hat innerhalb der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ein enorm gutes Standing. Dem Bild-Bericht zufolge wollte der Torjäger das keinesfalls aufgeben.
Deniz Undav schon mit fünf Scorerpunkten bei der WM 2026
Zumindest potenziell macht sich Undav bei der WM aktuell für weitere hochkarätige Klubs interessant. Als Joker in Deutschlands ersten beiden Gruppenspielen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) jeweils rund eine halbe Stunde lang auf dem Platz, hat er bereits fünf direkte Torbeteiligungen (drei Treffer, zwei Assists) auf sein Konto gebucht.
Vor allem gegen die Ivorer überragte Undav, als er zunächst kurz nach seiner Einwechslung das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich beisteuerte und in der Nachspielzeit dann auch noch zum wichtigen Sieg traf, der das DFB-Team vorzeitig zum Gruppensieger machte. Möglich, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann im weiteren Turnierverlauf nun auch mal von Beginn an auf den Stuttgarter setzt.
Deniz Undavs bisherige Länderspiele in der Übersicht
Datum
Spiel
Wettbewerb
Einsatzzeit in Minuten
Tore
23. März 2024
Frankreich vs. Deutschland 0:2
Testspiel
10
-
3. Juni 2024
Deutschland vs. Ukraine 0:0
Testspiel
45
-
19. Juni 2024
Deutschland vs. Ungarn 2:0
EM 2024
6
-
10. September 2024
Niederlande vs. Deutschland 2:2
Nations League
63
1
11. Oktober 2024
Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland 1:2
Nations League
67
2
8. Juni 2025
Deutschland vs. Frankreich 0:2
Nations League
45
-
30. März 2026
Deutschland vs. Ghana 2:1
Testspiel
45
1
31. Mai 2026
Deutschland vs. Finnland 4:0
Testspiel
61
2
6. Juni 2026
USA vs. Deutschland 1:2
Testspiel
29
-
14. Juni 2026
Deutschland vs. Curacao 7:1
WM 2026
26
1
20. Juni 2026
Deutschland vs. Elfenbeinküste 2:1
WM 2026
30
2