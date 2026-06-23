Siebenfacher Champions-League-Sieger klopfte wohl sehr konkret an! Hätte Deniz Undav den VfB Stuttgart beinahe verlassen?

Wie die Bild berichtet, klopfte die AC Mailand vor einigen Wochen bei dem deutschen Nationalstürmer und WM-Star an. Und die Italiener wurden dabei wohl schon ziemlich konkret.

So soll Milan laut Bild Erkundigungen über Undavs Gehalt und eine mögliche Ablösesumme eingeholt haben. Zudem habe es persönlichen Kontakt zwischen den Rossoneri und der Spielerseite gegeben, von konkreten Gesprächen ist die Rede.

Da Undavs alter Vertrag beim VfB, bevor er diesen Anfang Juni bis 2029 verlängerte, 2027 ausgelaufen wäre, witterte Milan seine Chance. Der siebenfache Champions-League-Sieger ist bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, der Tore garantiert. Konkurrenz hätte Milan in einem Poker um Undav laut Bild unter anderem von seinen Serie-A-Konkurrenten AS Rom und Como gehabt. Zudem sollen Vereine aus Spanien und Saudi-Arabien den 29-Jährigen im Auge gehabt haben.