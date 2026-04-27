Der VfL Wolfsburg "will alles versuchen, um Niclas Füllkrug zu verpflichten". Das berichtet Transfer-Journalist Florian Plettenberg (Sky) beim Doppelpass von Sport 1. Voraussetzung für einen etwaigen Transfer sei jedoch ganz klar der Klassenerhalt der Wölfe.
"Sie würden ihn fast für umsonst abgeben!" Transfer-Hammer um Niclas Füllkrug wird immer konkreter
VfL Wolfsburg steckt noch mitten im Abstiegskampf
Aktuell liegt der VfL drei Spieltage vor Saisonende noch auf einem direkten Abstiegsplatz. Von Relegationsplatz 16 und dem FC St. Pauli trennt Wolfsburg ein Zähler. Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell der beiden Kellerkinder am Millerntor.
Das rettende Ufer dürfte bei sechs Punkten Rückstand auf den HSV und dem klar schlechteren Torverhältnis (-25) indes kaum noch erreichbar sein. Womöglich bietet sich dem VfL aber gerade durch das eigentlich knackige Restprogramm eine Minimalchance auf den direkten Ligaverbleib.
Denn mit dem SC Freiburg und dem FC Bayern trifft Wolfsburg in den kommenden zwei Wochen ausgerechnet auf die zwei deutschen Mannschaften, die im Europapokal noch um eine Finalteilnahme spielen und für die es in der Liga kaum noch um etwas geht. Lediglich die Freiburger dürften angesichts der Punktgleichheit mit Eintracht Frankfurt noch auf Platz sieben schielen.
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Füllkrug quasi ablösefrei zu haben?
Füllkrug ist aktuell von West Ham United an die AC Mailand verliehen, hat dort jedoch dem Vernehmen nach keinerlei Zukunftsaussichten und wird im Sommer nach London zurückkehren. Bei den Rossoneri wollte sich der 33-Jährige eigentlich mit Toren und viel Spielzeit noch einmal für den deutschen WM-Kader in Position bringen, doch in Mailand bekleidet er aktuell lediglich die Jokerrolle und erzielte erst ein Tor.
Bei den Hammers hat Füllkrug noch Vertrag bis 2028, soll den Verein aber unbedingt im Sommer endgültig verlassen. "Sie würden ihn fast für umsonst abgeben, sie wollen ihn von der Gehaltsliste bekommen", behauptete Plettenberg.
Wolfsburg arbeite auch deshalb schon jetzt an einem Füllkrug-Transfer, um endlich wieder eine Identifikationsfigur, die positiv auf die Kabinenstimmung einwirken kann, zu haben. Diesbezüglich verwies Plettenberg auf Füllkrugs Wurzeln in Niedersachsen. Der 24-fache Nationalspieler wurde in Hannover geboren und schaffte letztlich bei Hannover 96 und Werder Bremen trotz einiger Verletzungsprobleme endgültig den Durchbruch.
2023 wechselte Füllkrug für rund 17 Millionen Euro von Werder zu Borussia Dortmund und war beim BVB eine Saison lang einer der wichtigsten Offensivspieler unter dem damaligen Trainer Edin Terzic. In 43 Pflichtspielen erzielte er 15 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Auf dem Weg in Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) erzielte Füllkrug im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico Madrid und im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain elementar wichtige Tore.
Nach nur einer Spielzeit wechselte er dann für 27 Millionen Euro zu West Ham United, um sich seinen Traum von der Premier League zu erfüllen. Dieser entpuppte sich jedoch nach und nach zum Albtraum. Füllkrug laborierte immer wieder an langwierigen Muskelverletzungen, verlor sowohl im Verein, als auch in der Nationalmannschaft seinen Platz. Für die Hammers kommt er bis dato auf nur drei Tore und 29 Pflichtspiele.
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Füllkrug auch bei Schalke 04 angeblich auf der Liste
Neben Wolfsburg wurde zuletzt auch der FC Schalke 04 als potenzieller Abnehmer für Füllkrug ins Spiel gebracht. Die Knappen werden aller Voraussicht nach in die Bundesliga zurückkehren und könnten im Sommer dann vor der Aufgabe stehen, Edin Dzeko ersetzen zu müssen.
Der 40-Jährige war im Winter nach einem völlig missratenen Aufenthalt bei der Fiorentina ablösefrei nach Gelsenkirchen gekommen und entpuppte sich sofort als große Verstärkung im Aufstiegsrennen. In acht Ligaspielen erzielte er sechs Tore und bereitete drei Treffer vor. Aktuell muss er aufgrund einer Schulterverletzung pausieren.
Im Sommer wird er dann als Kapitän Bosnien-Herzegowina nach 2014 erstmalig wieder zu einer WM führen. Sollte Schalke den erwarteten Aufstieg eintüten, könnte Dzeko dies als Krönung seiner Karriere ansehen und diese dann nach der Weltmeisterschaft beenden.