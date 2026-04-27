"Sie würden ihn fast für umsonst abgeben!" Transfer-Hammer um Niclas Füllkrug wird immer konkreter

Füllkrug ist aktuell von West Ham United an die AC Mailand verliehen, hat dort jedoch dem Vernehmen nach keinerlei Zukunftsaussichten und wird im Sommer nach London zurückkehren. Bei den Rossoneri wollte sich der 33-Jährige eigentlich mit Toren und viel Spielzeit noch einmal für den deutschen WM-Kader in Position bringen, doch in Mailand bekleidet er aktuell lediglich die Jokerrolle und erzielte erst ein Tor.

Bei den Hammers hat Füllkrug noch Vertrag bis 2028, soll den Verein aber unbedingt im Sommer endgültig verlassen. "Sie würden ihn fast für umsonst abgeben, sie wollen ihn von der Gehaltsliste bekommen", behauptete Plettenberg.

Wolfsburg arbeite auch deshalb schon jetzt an einem Füllkrug-Transfer, um endlich wieder eine Identifikationsfigur, die positiv auf die Kabinenstimmung einwirken kann, zu haben. Diesbezüglich verwies Plettenberg auf Füllkrugs Wurzeln in Niedersachsen. Der 24-fache Nationalspieler wurde in Hannover geboren und schaffte letztlich bei Hannover 96 und Werder Bremen trotz einiger Verletzungsprobleme endgültig den Durchbruch.

2023 wechselte Füllkrug für rund 17 Millionen Euro von Werder zu Borussia Dortmund und war beim BVB eine Saison lang einer der wichtigsten Offensivspieler unter dem damaligen Trainer Edin Terzic. In 43 Pflichtspielen erzielte er 15 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Auf dem Weg in Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) erzielte Füllkrug im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico Madrid und im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain elementar wichtige Tore.

Nach nur einer Spielzeit wechselte er dann für 27 Millionen Euro zu West Ham United, um sich seinen Traum von der Premier League zu erfüllen. Dieser entpuppte sich jedoch nach und nach zum Albtraum. Füllkrug laborierte immer wieder an langwierigen Muskelverletzungen, verlor sowohl im Verein, als auch in der Nationalmannschaft seinen Platz. Für die Hammers kommt er bis dato auf nur drei Tore und 29 Pflichtspiele.