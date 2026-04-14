Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bemängelt, dass Real Madrid derzeit nicht über die Form von Aushängeschildern verfüge, die den Verein einst auszeichneten.
"Sie versprühen nicht mehr diese Kraft": Lothar Matthäus kritisiert Real Madrid, sieht für das Rückspiel beim FC Bayern aber trotzdem einen möglichen "Gamechanger"
Lothar Matthäus über Real Madrids Stars: "Kein einziger ist eine Ikone"
"Mir fehlen da bei Real auch einfach die Typen", schreibt Matthäus vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und den Königlichen am Mittwoch in seiner Sky-Kolumne.
Mit Beispielen wie Sergio Ramos, Toni Kroos oder Luka Modric habe Real in der Vergangenheit "Typen auf dem Platz" gehabt, "die es jetzt nicht mehr gibt", bemängelte Matthäus. Zwar seien die aktuellen Stars der Madrilenen "schnell, dribbelstark und exzellente Techniker, die natürlich eine gewisse Stärke haben, das hat man im Hinspiel auch gesehen", so der ehemalige Bayern-Profi weiter. Das große Aber aus Sicht von Matthäus: "Dennoch versprühen sie nicht mehr diese Kraft aus den letzten Jahrzehnten. Es sind gute Spieler, aber kein einziger ist eine Ikone, kein Vinicius, kein Bellingham und auch kein Mbappe und das fehlt Real."
Bayern hatte das Hinspiel in Madrid vergangene Woche mit 2:1 für sich entschieden und geht daher auch für Matthäus als Favorit in das Rückspiel vor heimischer Kulisse. "Aber das heißt natürlich nicht, dass es eine einfache Aufgabe wird", warnte der 65-Jährige. Ähnlich hatte sich jüngst auch Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge geäußert, der Real längst noch nicht abgeschrieben hat und dem der aktuelle Hype rund um den FCB nicht gefällt.
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Matthäus: Letzte 25 Minuten aus dem Hinspiel gegen Bayern sollten Real Madrid Hoffnung geben
Vor allem die letzten 25 Minuten aus dem Hinspiel, als die Spanier immer stärken wurden und immerhin noch zum Anschlusstreffer durch Kylian Mbappe kamen, sollten Real laut Matthäus Mut geben. Zumal Jude Bellingham, der nach überstandener Oberschenkelverletzung erst seit Ende März wieder auf dem Platz steht und im Hinspiel nur für die letzte halbe Stunde eingewechselt wurde, wieder in die Startelf rücken dürfte. Der englische Mittelfeldstar war für Matthäus im ersten Duell mit den Bayern "der Gamechanger" für die Königlichen.
Es könne "sich schnell auch alles drehen - gerade wenn Neuer nicht so einen Tag hat wie in Madrid", gab Matthäus zu bedenken. Der Bayern-Keeper bot im Bernabeu mit zahlreichen hervorragenden Aktionen und Rettungstaten eine Weltklasse-Leistung, wurde hinterher entsprechend gefeiert.
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Real Madrid: Elfmeter-Ärger und Meistertitel wohl schon verspielt
Die jeweiligen Generalproben für das Rückspiel verliefen derweil am vergangenen Liga-Wochenende ziemlich unterschiedlich. Real kam zuhause gegen den FC Girona nicht über ein 1:1 hinaus und hat nun bereits neun Punkte Rückstand auf Spaniens Tabellenführer FC Barcelona. Beim Remis der Madrilenen sorgte zudem ein verweigerter Elfmeter in der Schlussphase für mächtig Ärger.
Bayern schwamm hingegen auf seiner Erfolgswelle weiter. Trotz Rotation siegte der FCB beim FC St. Pauli souverän mit 5:0 und baute aufgrund von Borussia Dortmunds Patzer gegen Bayer Leverkusen (0:1) seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf zwölf Punkte aus. Sollte der BVB tags zuvor bei der TSG Hoffenheim nicht gewinnen, könnte Bayern möglicherweise schon am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart den deutschen Meistertitel feiern.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Uhrzeit Begegnung Mittwoch, 15. April 21 Uhr FC Bayern - Real Madrid (Champions League) Sonntag, 19. April 17.30 Uhr FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga) Mittwoch, 22. April 20.45 Uhr Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB-Pokal)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.