"Sie versprühen nicht mehr diese Kraft": Lothar Matthäus kritisiert Real Madrid, sieht für das Rückspiel beim FC Bayern aber trotzdem einen möglichen "Gamechanger"

"Mir fehlen da bei Real auch einfach die Typen", schreibt Matthäus vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und den Königlichen am Mittwoch in seiner Sky-Kolumne.

Mit Beispielen wie Sergio Ramos, Toni Kroos oder Luka Modric habe Real in der Vergangenheit "Typen auf dem Platz" gehabt, "die es jetzt nicht mehr gibt", bemängelte Matthäus. Zwar seien die aktuellen Stars der Madrilenen "schnell, dribbelstark und exzellente Techniker, die natürlich eine gewisse Stärke haben, das hat man im Hinspiel auch gesehen", so der ehemalige Bayern-Profi weiter. Das große Aber aus Sicht von Matthäus: "Dennoch versprühen sie nicht mehr diese Kraft aus den letzten Jahrzehnten. Es sind gute Spieler, aber kein einziger ist eine Ikone, kein Vinicius, kein Bellingham und auch kein Mbappe und das fehlt Real."

Bayern hatte das Hinspiel in Madrid vergangene Woche mit 2:1 für sich entschieden und geht daher auch für Matthäus als Favorit in das Rückspiel vor heimischer Kulisse. "Aber das heißt natürlich nicht, dass es eine einfache Aufgabe wird", warnte der 65-Jährige. Ähnlich hatte sich jüngst auch Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge geäußert, der Real längst noch nicht abgeschrieben hat und dem der aktuelle Hype rund um den FCB nicht gefällt.