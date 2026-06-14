Sie sollen nicht zu den WM-Spielen reisen! Argentinien fordert Ausschluss von 13.000 eigenen Fans

Auf der von der argentinischen Regierung zur Verfügung gestellten Liste stehen demnach 13.000 Namen von Eltern, die mit Unterhaltszahlungen an ihre Kinder im Rückstand sind.

Die Administration vertritt offenbar die Ansicht, dass Menschen, denen nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um ihre eigenen Kinder zu unterstützen, keine Möglichkeit bekommen sollten, Ihr Geld für eine Reise zu einem WM-Spiel einzusetzen.

"Wenn sie nicht für ihre Kinder sorgen, werden sie nicht ins Stadion gelassen", wird Jorge Macri, der Bürgermeister der Hauptstadt Buenos Aires in dem Bericht zitiert.

Die harte Haltung geht auf eine Initiative der nationalen Regierung mit dem Namen "Safe Stands" zurück. Das Programm zielt darauf ab, Eltern, die ihr Geld nicht für die Grundbedürfnisse ihrer Kinder zu Verfügung stellen, zu identifizieren und gegebenenfalls zu bestrafen.