Einem Bericht der spanischen Zeitung AS zufolge, soll das südamerikanische Land eine entsprechende Bitte an die US-Behörden entrichtet haben.
Sie sollen nicht zu den WM-Spielen reisen! Argentinien fordert Ausschluss von 13.000 eigenen Fans
Auf der von der argentinischen Regierung zur Verfügung gestellten Liste stehen demnach 13.000 Namen von Eltern, die mit Unterhaltszahlungen an ihre Kinder im Rückstand sind.
Die Administration vertritt offenbar die Ansicht, dass Menschen, denen nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um ihre eigenen Kinder zu unterstützen, keine Möglichkeit bekommen sollten, Ihr Geld für eine Reise zu einem WM-Spiel einzusetzen.
"Wenn sie nicht für ihre Kinder sorgen, werden sie nicht ins Stadion gelassen", wird Jorge Macri, der Bürgermeister der Hauptstadt Buenos Aires in dem Bericht zitiert.
Die harte Haltung geht auf eine Initiative der nationalen Regierung mit dem Namen "Safe Stands" zurück. Das Programm zielt darauf ab, Eltern, die ihr Geld nicht für die Grundbedürfnisse ihrer Kinder zu Verfügung stellen, zu identifizieren und gegebenenfalls zu bestrafen.
Argentinien gehört bei der WM erneut zu den Mitfavoriten
Das südamerikanische Land hofft demnach, durch die Weitergabe der Liste an die US-Strafverfolgungsbehörden alle Personen mit ausstehenden Unterhaltszahlungen ausfindig machen zu können, die versuchen, ein Spiel bei der laufenden Weltmeisterschaft zu besuchen.
Seit der Ausweitung der "Safe Stands"-Initiative im Jahr 2023 hat diese breite Unterstützung in der argentinischen Gesellschaft gefunden. Offiziellen Statistiken zufolge wurden bei 1.328 Fußballspielen mehr als vier Millionen Zuschauer überprüft. In diesem Zeitraum wurden verdächtige 1.166 Personen identifiziert und auch Stadionverbote ausgesprochen.
Der amtierende Weltmeister Argentinien gehört beim laufenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada erneut zu den Mitfavoriten. In der Nacht zum Mittwoch (3 Uhr deutscher Zeit) absolviert die Albiceleste ihr erstes Gruppenspiel gegen Algerien. Die weiteren Gegner sind Österreich und Jordanien.