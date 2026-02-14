Real Madrid hat beim Comeback von Antonio Rüdiger den Druck auf den FC Barcelona im Fernduell um die spanische Meisterschaft erhöht.
Sie sind nur in einer Kategorie wirklich die Könige Europas: Real Madrid hat eine neue schmeichelhafte Stärke
Die Mannschaft von Trainer Alvaro Arbeloa gewann am Samstagabend mit 4:1 (3:1) gegen Real Sociedad San Sebastian und übernahm in der spanischen La Liga vorerst die Tabellenführung. Ausschlaggebend für den Erfolg waren abermals zwei Elfmeter-Tore.
Insgesamt bekamen die Königlichen bereits 13 Elfmeter in der laufenden LaLiga-Saison zugesprochen - mit Abstand die meisten in Europas Top-5-Ligen. Es folgen die Bundesliga-Klubs Bayern München (9) und Mainz 05 (8) auf den Plätzen dahinter.
Für besonderen Diskussionsstoff hatten die Madrilenen beim schmeichelhaften 2:1-Sieg über Rayo Vallecano Anfang Februar gesorgt. Dort wollten etliche Real-Spieler immer wieder höchst auffällig und grenzwertig einen Elfmeter schinden - und hatten am Ende tatsächlich damit Erfolg, wenngleich zumindest in der Szene von Mendy gegen Brahim Diaz die Entscheidung durchaus korrekt war. So traf Kylian Mbappe gegen Real Sociedad in der zehnten Minute der Nachspielzeit zum Sieg.
- Getty Images
Vinicius Junior ebnet Real mit zwei Elfmetertoren den Weg zum Sieg
Gegen Real Sociedad brachte Gonzalo Garcia die Königlichen früh in Führung (5.). Nach dem Ausgleich durch Mikel Oyarzabal (21.) brauchte Real nur wenige Minuten für die passende Antwort: Vinicius Junior verwandelte den ersten von zwei eigens herausgeholten Foulelfmetern (25.), dann erhöhte Fede Valverde (31.) auf 3:1. Zu Beginn des zweiten Durchgangs entschied der zuletzt immer wieder von den eigenen Fans kritisierte Brasilianer mit seinem Elfmetertor (48.) die Partie. Beide Elfmeterentscheidungen waren zumindest vertretbar.
Rüdiger, der nach auskurierter Knieverletzung erstmals seit Anfang Januar wieder auf dem Platz stand, wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Für den Innenverteidiger kam der frühere Bayern-Star David Alaba. Rüdiger hatte sein letztes Pflichtspiel am 8. Januar in der Supercopa gegen Stadtrivale Atletico bestritten, am vergangenen Wochenende war er beim FC Valencia (2:0) bereits in den Spieltagskader zurückgekehrt. Der Einsatz gegen San Sebastian war erst sein neunter in dieser Saison.
Barca um den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick kann am Montag mit einem Sieg beim FC Girona wieder am Erzrivalen vorbeiziehen. Madrid trifft am Dienstag im Hinspiel der Zwischenrunde der Champions League auf Benfica und Ex-Coach Jose Mourinho.
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.